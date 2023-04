Nicolas Cage từng nợ sáu triệu USD vì buôn bất động sản

Nicolas Cage, tài tử 59 tuổi, từng lao vào đóng phim để có tiền trả nợ sáu triệu USD khi thị trường bất động sản sụp đổ.

Ngôi sao từng đoạt giải Oscar gọi khoảng thời gian đầu thập niên 2010 là thời kỳ "đen tối" trong cuộc đời. "Tôi đã vung tiền quá tay vào thị trường bất động sản nên ngay khi nó sụp đổ, tôi không thể xoay xở kịp", Cage nói trong chương trình 60 Minutes của đài CBS hôm 23/4.

Tài tử Nicolas Cage tại buổi công chiếu phim "Pig" ở Los Angeles, California vào tháng 7/2021. Ảnh: Reuters

Dù được người thân khuyên nộp đơn thông báo phá sản, tài tử sinh năm 1964 kiên trì với lựa chọn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ. "Nghiệp diễn đã cứu tôi vào lúc đó", Cage nói. Sau sự cố, ngôi sao Ghost Rider chuyển tới sống ở Las Vegas và tích cực tham gia nhiều bộ phim. Năm 2019, Cage trả lời tờ New York Times rằng tiền là yếu tố anh xem xét đầu tiên khi nhận vai.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ hồi năm 2022, diễn viên cho biết anh đã đóng những vai không được đánh giá cao trong các bộ phim có kinh phí thấp, bao gồm loạt sản phẩm điện ảnh lưu hành dưới dạng băng đĩa. "Trong khoảng thời đó, tôi đóng tới bốn phim mỗi năm. Tất nhiên, không phải tác phẩm nào cũng gây được tiếng vang. Dù vậy, tôi vẫn dốc hết sức trong từng vai diễn", Cage cho biết.

Cage trong phim "Mand". Ảnh: RLJE Film

Mandy (2018) nằm trong số ít màn trình diễn của Cage được giới chuyên môn đánh giá cao khi đó. "Cage cho thấy diễn xuất đáng kinh ngạc khi vào vai một tiều phu sẵn sàng cầm máy cưa truy tìm băng đảng đã xâm phạm nhà của anh ta", tờ The Guardian bình luận.

Bên cạnh việc tích cực góp mặt trong các bộ phim, diễn viên Mỹ buộc phải bán các lâu đài ở Anh và Đức, một căn biệt thự ở New Orleans cùng một hòn đảo tư nhân tại Bahamas.

Cage xóa hết nợ vào cuối năm 2019, sau khi đóng chính trong The Unbearable Weight of Massive Talent. Bộ phim hài - hành động do Tom Gormican đạo diễn thu về tổng cộng 29,1 triệu USD trên toàn cầu. Riêng Cage được trả 7 triệu USD sau thành công của bộ phim, theo Hollywood Reporter. Ngày 14/4, dự án mới nhất của Cage là Renfield ra mắt khán giả, gây chú ý khi khai thác góc nhìn mang tính hài hước về bá tước Dracula.

Nicolas Cage sinh ra trong gia đình có truyền thống điện ảnh, có chú là đạo diễn nổi tiếng Francis Ford Coppola và dì là diễn viên Talia Shire. Anh lớn lên dưới sự chỉ bảo của bố - August Coppola, người sau này đã giới thiệu Cage cho những nhà làm phim đến từ Đức và Italy. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Cage từng bốn lần được đề cử Quả Cầu Vàng và giành chiến thắng một lần. Anh cũng đoạt giải Oscar năm 1996 khi đảm nhận vai chính trong Leaving Las Vegas của đạo diễn Mike Figgis.

Nicolas Cage trong Leaving Las Vegas Nicolas Cage trong "Leaving Las Vegas". Video: United Artists

Hiện tài tử sống cùng người vợ thứ năm - Riko Shibata, kém anh 27 tuổi. Họ kết hôn năm 2021, đón con đầu lòng tháng 9/2022.

Quốc Bảo