Nicolas Cage sắp nghỉ hưu

Nicolas Cage - nam chính "Ma tốc độ" - lên kế hoạch nghỉ hưu, có thể chỉ đóng thêm ba hoặc bốn bộ phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair ngày 5/12, diễn viên 59 tuổi nói đã cống hiến mọi điều cho điện ảnh, thể hiện khả năng diễn xuất tốt nhất có thể. "Tôi muốn nói lời tạm biệt khi ở phong độ tốt, suy nghĩ kỹ bản thân còn bao nhiêu thời gian trên cuộc đời. Cha mất lúc 75 tuổi, năm sau tôi sẽ bước sang tuổi 60. Nếu may mắn, tôi có thể sống khoảng 15 năm nữa và hy vọng là nhiều hơn. Tôi muốn làm gì với khoảng thời gian đó?", Cage cho biết.

Nick Cage năm 2022. Ảnh: Film Magic

Những năm cuối sự nghiệp, anh không muốn bị đóng khung trong những dạng vai hay thể loại quen thuộc mà khám phá giới hạn diễn xuất của mình. Hiện Cage chưa xác định tham gia bộ phim nào sắp tới, song sẽ "nghiêm túc và nghiêm ngặt hơn trong quá trình lựa chọn". Dù khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao, Cage có phong độ không ổn định, góp mặt trong nhiều dự án bị chê như Renfield (2023), The Wicker Man (2006), Bangkok Dangerous (2008), Season of the Witch (2011), Arsenal (2017).

Sau khi dừng đóng phim, anh sẽ ưu tiên dành thời gian cùng gia đình. Trên Entertainment Tonight hồi tháng 11, khi được phóng viên hỏi dự định dịp sinh nhật sắp tới (ngày 7/1/2024), diễn viên nói tập trung làm những điều quan trọng, bao gồm đọc một cuốn sách mỗi tuần và ở bên con gái. Năm 2021, Cage kết hôn Riko Shibata sau một năm hẹn hò, có con gái Agust, một tuổi. Trước Shibata, Nicolas Cage từng bốn lần đổ vỡ hôn nhân, có hai con trai Weston, 32 tuổi, và Kal-El, 18 tuổi.

Trailer "Dream Scenario" Trailer "Dream Scenario" - phim mới nhất Nicolas Cage tham gia. Video: A24

Nicolas Cage, 59 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống điện ảnh, chú là Francis Ford Coppola - đạo diễn của Godfather, và dì là diễn viên Talia Shire. Anh bắt đầu diễn xuất vào thập niên 1980 và được biết đến qua Birdy (1984), Leaving Las Vegas (1995), Face/Off (1997) Ghost Rider (2007), loạt National Treasure. Trong sự nghiệp, anh đóng hơn 100 tác phẩm, từng giành một giải Quả Cầu Vàng, một tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Leaving Las Vegas (1995).

Thanh Giang