Nick Carter thông báo làm show ở TP HCM

Nick Carter - thành viên nổi tiếng của Backstreet Boys - thông báo tổ chức concert ngày 21/5 ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Trên trang cá nhân, ca sĩ đăng lịch trình 50 buổi diễn mới của Who I Am World Tour năm nay. Các địa điểm châu Á anh ghé qua dịp này là TP HCM (21/5), Đài Bắc (Đài Loan, ngày 30/5), Osaka (Nhật Bản, 4 và 6/6). Sau đó, ca sĩ mang tour đến châu Âu, Mỹ.

Ca sĩ Nick Carter ở tuổi 44. Ảnh: Gtres

Theo thông báo, vé được bán trên website của ca sĩ từ ngày 22/3. Các thành viên trong fan club được ưu đãi mua trước hai ngày. Hiện chưa có thông tin về đơn vị tổ chức show tại TP HCM cũng như giá vé chương trình.

Nick Carter khởi động tour Who I Am từ giữa năm ngoái, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn chung cùng Backstreet Boys. Trong concert, anh hát tổng cộng 28 bài, trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng của Backstreet Boys như Larger Than Life, Shape of My Heart, As Long as You Love Me, I Want It That Way.

Nick Carter hát trong tour Who I Am Nick Carter hát "I Want It That Way", "Everybody" trong "Who I Am Tour" ngày 10/04/2023 ở Lexington, Mỹ. Video: YouTube Ashley Jean Jones

Năm 2011, Nick Carter cùng bốn thành viên còn lại của Backstreet Boys cùng đến biểu diễn ở Hà Nội, tạo ra cơn sốt.

Nick Carter, 44 tuổi, là thành viên được yêu thích của ban nhạc Backstreet Boys, anh trai ca sĩ Aaron Carter. Năm 2014, anh kết hôn với nhà biên kịch Lauren Kitt và có con trai một năm sau đó. Tháng 10/2019, hai người tiếp tục chào đón một bé gái, đặt tên Saoirse. Dù Backstreet Boys đã qua thời hoàng kim, anh vẫn sở hữu tài sản khoảng 35 triệu USD, kiếm được chủ yếu nhờ các chuyến lưu diễn cùng nhóm.

Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Âu - Mỹ đến Hà Nội, TP HCM biểu diễn. Năm ngoái, concert của Westlife ở TP HCM hút 30.000 khán giả trong hai đêm.

Hà Thu