Nhượng quyền bưu cục hút startup nhờ tăng trưởng ổn định thời dịch

Nhượng quyền bưu cục tiềm năng phát triển ổn định, vốn đầu tư từ 500 triệu đồng với hệ thống, khách hàng sẵn có, theo trưởng bộ phận nhượng quyền BEST Express Việt Nam.

Là một trong những doanh nghiệp sớm triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục, BEST Express hiện được nhiều nhà đầu tư hưởng ứng, chọn làm đối tác đồng hành. Chỉ trong tháng 6/2021, BEST ghi nhận thêm gần 30 nhà đầu tư ký kết hợp đồng nhượng quyền bưu cục, với 20 bưu cục mới chính thức đi vào hoạt động. Ông Diệc Tồn Trung, Trưởng bộ phận nhượng quyền BEST Express Việt Nam đã có những chia sẻ nhằm giúp các nhà đầu tư, startup có thêm thông tin cơ bản, cần chuẩn bị gì để đạt yêu cầu tối thiểu tham gia mô hình kinh doanh mới mẻ, tiềm năng này. Ông Diệc Tồn Trung, Trưởng bộ phận nhượng quyền BEST Express Việt Nam. Ảnh: BEST Express - Mô hình nhượng quyền bưu cục vận hành ra sao và BEST Express đóng vai trò thế nào trong mối quan hệ hợp tác này? - Mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh BEST Express triển khai nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư dễ dàng khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương mình trong thời gian ngắn. Với mức chi phí đầu tư tối ưu và hình thức đầu tư linh hoạt, các đối tác của BEST có thể đạt mức hoàn vốn nhanh, sớm thu hồi chi phí đầu tư ban đầu và hạn chế rủi ro. Thêm vào đó, việc thừa hưởng công nghệ hiện đại, nguồn khách hàng sẵn có phong phú và đội ngũ tư vẫn chuyên nghiệp cũng giúp các nhà đầu tư sớm ổn định vận hành và phát triển một cách tốt nhất. Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành logistic cùng lợi thế nền tảng công nghệ hiện đại, BEST Express mong muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư trong nước mô hình nhượng quyền bưu cục đầy tiềm năng, cùng với kinh nghiệm quản lý hiệu quả và công nghệ giám sát, quản lý, vận hành tiên tiến nhất. Ngoài ra, với nguồn khách hàng phong phú từ các đối tác thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam và mạng lưới dịch vụ trải rộng toàn quốc, các đối tác của BEST có thể làm chủ một doanh nghiệp và sớm phát triển lên quy mô lớn hơn. - Để trở thành đối tác nhượng quyền của BEST Express, cần thỏa những yêu cầu nào về mặt bằng kinh doanh và chi phí đầu tư? - Hiện chúng tôi có tổng cộng 4 gói đầu tư nhượng quyền bưu cục với chi phí dự kiến tương ứng với từng khu vực khai thác. Cụ thể, chi phí đầu tư dự kiến 1 tỷ đồng tương ứng với hợp đồng khai thác bưu cục nhượng quyền ở khu vực trung tâm các tỉnh, thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội... Tại khu vực ngoại thành, chi phí đầu tư sẽ ở khoảng 800 triệu đồng. Với những khu vực huyện của các tỉnh hoặc nơi thưa dân, phí đầu tư sẽ rẻ hơn, dự kiến chỉ khoảng 500-600 triệu đồng tùy nơi. Các gói hợp tác này của BEST Express đã bao gồm phí đầu tư xe tải, phí nhượng quyền, phí đặt cọc... Nhà đầu tư ở bất kỳ khu vực nào trên toàn quốc đều có cơ hội tiếp cận mức đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và dễ dàng khởi nghiệp, làm chủ kinh doanh trên chính quê hương, khu vực mình đang sinh sống. Hiện chúng tôi áp dụng mức giá sàn chung cho toàn hệ thống bưu cục nhượng quyền. Tùy từng thị trường cụ thể ở địa phương, các bưu cục sẽ linh hoạt xây dựng chính sách giá của riêng họ để cạnh tranh với các đối thủ và thu hút thêm nhiều khách hàng lân cận. Ngoài chi phí thì mặt bằng cũng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp. Lựa chọn địa điểm hợp lý giúp doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, đồng thời thâm nhập, chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy kinh doanh phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần có mặt bằng lớn, đủ diện tích lưu trữ và xử lý hàng. Quá trình vận hành của doanh nghiệp sẽ trôi chảy hơn là kho một nơi, bưu cục một nơi. Yêu cầu về mặt bằng cho bưu cục cấp một của BEST Express cần diện tích tối thiểu là 100-200 m2 và khoảng 80-100 m2 cho bưu cục cấp hai. Mặt bằng kinh doanh tại các vị trí đắc địa còn là công cụ quảng cáo đắc lực cho các doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ nhìn thấy bảng hiệu, thu hút sự chú ý của khách hàng, góp phần kích thích hành vi mua sắm, trải nghiệm dịch vụ của họ. Hệ thống tự đồng với dây chuyền hiện đại của BEST Express tại một trung tâm phân loại TP HCM. Ảnh: BEST Express

- Quy mô mạng lưới dịch vụ, công suất hoạt động và nền tảng công nghệ của hệ thống BEST Express giữ vai trò gì trong việc vận hành bưu cục nhượng quyền?

- Mạng lưới dịch vụ của chúng tôi hiện trải rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc với hơn 7.000 nhân viên giao hàng. BEST Express có tổng cộng 7 trung tâm phân loại quy mô lớn và 23 trung tâm quy mô vừa và nhỏ. Trong đó, trung tâm tại TP HCM có tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, diện tích khai thác 40.000 m2, là trung tâm phân loại lớn nhất của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á. Tổng công suất xử lý hàng hóa của toàn hệ thống lên đến 1,8 triệu đơn mỗi ngày, giúp tối ưu hóa năng suất nhận đơn và hoạt động cho các bưu cục nhượng quyền trên cả nước.

Bên cạnh đó, BEST còn mang đến nền tảng điện toán BEST Cloud và hệ thống quản lý vận hành V9, hỗ trợ các bưu cục quản lý đơn hàng giao - nhận của mình. Hệ thống có thể cùng lúc xử lý nhiều dữ liệu khách hàng nhờ máy chủ và đội ngũ IT tay nghề cao với hơn 200 nhân sự tại nước ngoài, túc trực theo dõi hệ thống và hỗ trợ các chức năng cần thiết, xử lý, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động. BEST còn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng QM với chế tài hoạt động rõ ràng, đảm bảo mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.

- BEST Express có những chính sách gì hỗ trợ bưu cục đào tạo nhân sự và phát triển hoạt động tại địa phương?

- Chúng tôi thường xuyên triển khai những buổi hướng dẫn, đào tạo không chỉ lý thuyết mà cả cách vận hành, chính sách kinh doanh, hoạt động chăm sóc khách hàng, truyền thông thương hiệu. Luôn có đội ngũ IT hỗ trợ theo dõi phát triển hệ thống giúp các bưu cục nắm cách thức vận hành và quản lý sao cho hiệu quả. BEST luôn song hành với các đối tác trong suốt quá trình hoạt động. Nếu có khó khăn cần tháo gỡ hoặc hỗ trợ, đội ngũ BEST luôn có mặt để đem lại hiệu quả hoạt động tốt nhất.

Về phần quảng bá, thu hút các shop online sử dụng dịch vụ, đội ngũ BEST thực hiện các chương trình marketing trên nhiều kênh khác nhau. Đơn cử có các bài viết PR, hoạt động hợp tác với KOL, hội nhóm bán hàng online, nhóm cộng đồng lớn... Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với các bưu cục triển khai hoạt động thiện nguyện tại địa phương, xây dựng hình ảnh tích cực về BEST.

BEST Express thường xuyên tổ chức các hoạt động marketing, PR, kết hợp với các KOL, hỗ trợ các bưu cục quảng bá thương hiệu, thu hút thêm nhiều khách hàng địa phương. Ảnh: BEST Express

Những hoạt động marketing, truyền thông này được BEST lên chiến lược rõ ràng và tài trợ toàn bộ kinh phí. Các bưu cục đều được tham gia các sự kiện quảng bá thương hiệu, sử dụng tư liệu truyền thông miễn phí để quảng bá hình ảnh bưu cục tại địa phương.

Trong thời gian đầu hoạt động mới vận hành và chưa có khách hàng riêng, chúng tôi cũng hỗ trợ phân bố nguồn đơn hàng sẵn có từ các đối tác thương mại điện tử của BEST. Theo đó, các đối tác sẽ có khởi đầu tích cực với lượng đơn hàng và doanh thu nhất định, duy trì chi phí vận hành và phát triển dần vào thời gian sau.

- Là người trực tiếp đồng hành hành cùng các đơn vị nhượng quyền từ những ngày đầu khởi nghiệp cùng BEST, ông có lời khuyên gì đến các nhà đầu tư, giúp họ thành công kinh doanh bưu cục nhượng quyền?

- Gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019, đến nay, BEST đã đón chào hàng trăm đối tác nhượng quyền khác nhau về ngành nghề công tác, kinh nghiệm, độ tuổi và đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Trong số đó, nhiều cá nhân đã và đang thành công với mô hình kinh doanh mới mẻ này. Song, tất cả đều có một điểm chung là quyết tâm cao, kiên trì và nhiệt huyết với ngành chuyển phát nhanh.

Logistics là ngành biến chuyển không ngừng và cạnh trạnh cao theo thời gian. Để có thể thành công với ngành này, bạn cần quyết tâm vượt khó để giao hàng nhanh chóng, an toàn; kiên trì nâng cao chất lượng dịch vụ bưu cục; và luôn nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ mỗi khi khách hàng cần. Khi họ yên tâm về chất lượng dịch vụ bưu cục, họ sẽ tin tưởng và tiếp tục ủng hộ.

Thy An