Nhượng quyền bưu cục cấp 2 - hình thức mở rộng đầu tư mới

Vốn vài trăm triệu đồng, sớm thu lợi nhuận, được trao quyền làm chủ... giúp nhượng quyền bưu cục cấp 2 thành mô hình đầu tư tiềm năng năm 2022.

Sự bùng nổ thương mại điện tử cùng ảnh hưởng đại dịch trong năm qua phần nào cho thấy vị thế của ngành logistics. Ngoài thách thức, bối cảnh đại dịch cũng góp phần mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp ngành này. Trong những thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, logistics dần trở thành một trong những ngành thiết yếu trong đời sống lẫn kinh tế.

Theo báo cáo của Google và Temasek, kinh tế số Việt Nam dự kiến chạm mốc 57 tỷ USD vào năm 2025. Bên cạnh đó, Việt Nam có dân số đông đến 100 triệu người. Tỷ lệ dân số sử dụng smartphone lên tới 63%. Số liệu cho thấy thị trường Việt Nam hứa hẹn là nơi tiềm năng để phát triển ngành logistics.

Rộ lên từ năm 2019, mô hình đầu tư nhượng quyền bưu cục nhanh chóng trở thành một trong những lĩnh vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư trẻ nhờ số vốn ban đầu ít. Bên cạnh đó, tính linh hoạt, cơ cấu vận hành đơn giản, điều kiện đăng ký không quá phức tạp và được hỗ trợ hoạt động cũng là lợi thế. Theo đó, nhà đầu tư dễ dàng khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư đa dạng.

Mới đây, nhằm mở rộng quy mô mạng lưới bưu cục trên cả nước, BEST Express triển khai thêm mô hình mới là bưu cục nhượng quyền cấp 2, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều nhà đầu tư non trẻ thử sức với lĩnh vực logistics. BEST cũng là một trong những đơn vị chuyển phát tiên phong áp dụng mô hình chia cấp nhượng quyền này. Theo đó, bưu cục nhượng quyền cấp 2 sẽ hoạt động như vệ tinh của cơ sở cấp 1, giúp mạng lưới nhanh chóng mở rộng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

BEST Express là một trong những đơn vị tiên phong mang mô hình nhượng quyền bưu cục cấp 1 và cấp 2 vào thị trường Việt Nam từ năm 2019. Ảnh: BEST Express

Chi phí đầu tư hình thức này không quá cao, chỉ khoảng 300 triệu đồng. Mục tiêu hướng đến chia nhỏ khâu vận hành, giúp hoạt động giao vận diễn ra trơn tru, dễ quản lý. Thời gian giao nhận rút ngắn, tăng tỷ lệ chính xác và giảm rủi ro thất lạc, chậm trễ bưu kiện. Đây là giải pháp giúp BEST xử lý lượng đơn trong các mùa cao điểm.

Trong năm 2022, BEST Express dự kiến mở rộng hệ thống với 1.500 bưu cục mới, phủ khắp Việt Nam. Kế hoạch khi hoàn thiện sẽ giúp tăng cơ hội cho các nhà đầu tư trong nước. Đơn vị kỳ vọng thu hút nhà đầu tư từ mọi độ tuổi, đa dạng ngành nghề.

Ngoài chi phí hợp lý, mô hình bưu cục cấp 2 không đòi hỏi vị trí hay kích thước mặt bằng quá cao. Các chuyên gia BEST Express cũng sẽ theo sát hỗ trợ trong thời gian đầu. Đội ngũ kỹ sư sẽ hướng dẫn nhà đầu tư sử dụng hệ thống theo dõi thông tin khách hàng và quy trình vận đơn hiện đại trong suốt thời gian bưu cục hoạt động. Trong thời gian đầu vận hành, bưu cục cấp 2 còn được cấp 1 chia sẻ đơn và khách hàng.

Anh Trịnh Văn Thụy, chủ bưu cục Hoài Đức và điều hành 4 bưu cục cấp 2 khác, cho biết anh sẵn sàng hy sinh một phần doanh thu giai đoạn đầu để phát triển mô hình này. Thoạt đầu anh dự kiến mất khoảng 6-12 tháng để thu lời. Tuy nhiên ngay trong tháng đầu tiên, các bưu cục cấp 2 đã hoạt động ổn định, thu lãi khoảng 10 triệu đồng. Dự kiến con số này chạm mốc 30-40 triệu đồng trong những tháng tới.

Nhân viên bưu cục nhượng quyền cấp 2 của anh Thụy phân loại và quét mã vận đơn. Cả cấp 1 và 2 đều hoạt động liên tục, đảm bảo tỷ lệ phát hàng thành công tối đa. Ảnh: BEST Express

Chủ bưu cục Hoài Đức cho biết đây chỉ mới là mức lợi nhuận tầm trung. Doanh thu có thể nhiều hơn tùy khả năng tìm kiếm và khai thác khách hàng riêng của từng đơn vị. Bên cạnh đó, anh Thụy cho biết nhờ hệ thống mới này, tỷ lệ phát hàng thành công của bưu cục Hoài Đức gần như đạt 100%. Sản lượng khai thác gấp 5 lần bình thường, giúp doanh thu bưu cục cả hai cấp tăng đáng kể.

Với những yếu tố lợi thế trên, đại diện BEST Express kỳ vọng hình thức đầu tư đa dạng sẽ giúp tạo thêm cơ hội cho những người đam mê logistics thử sức đầu tư. "Trong năm 2022, mô hình bưu cục cấp 2 sẽ được đẩy mạnh, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, hệ thống bưu cục gia tăng cũng giúp BEST phục vụ khách hàng toàn diện hơn", đai diện BEST Express cho hay.

Thy An