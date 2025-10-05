Nhuộm tóc hàng tháng theo thần tượng, cô gái 20 tuổi viêm thận

Trung QuốcMột cô gái 20 tuổi ở tỉnh Hà Nam phải nhập viện vì viêm thận, hậu quả của việc thường xuyên nhuộm tóc để có màu giống thần tượng.

Gần đây, cô gái tên Hua bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nổi đốm đỏ ở chân, đau khớp và đau dạ dày. Tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, bác sĩ Tao Chenyang chẩn đoán cô mắc viêm thận. Theo Đài truyền hình Hà Nam, nguyên nhân là Hua đến tiệm làm tóc khoảng một tháng một lần, mỗi khi người nổi tiếng cô hâm mộ thay đổi màu tóc.

Bác sĩ Tao giải thích thuốc nhuộm tóc chứa các hóa chất như chì, thủy ngân và những chất độc khác có thể gây suy thận, suy hô hấp, đồng thời làm tăng nguy cơ ung thư. Tình trạng của Hua là một lời cảnh báo về việc lạm dụng hóa chất làm đẹp.

Ảnh minh họa: Allure

Sự việc của cô gái trẻ làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ lo ngại về xu hướng thay đổi màu tóc liên tục của các thần tượng K-pop và những rủi ro sức khỏe đi kèm. Một số tài khoản cho rằng màu tóc là yếu tố quan trọng trong các chiến dịch quảng bá của nghệ sĩ, đôi khi trở thành thương hiệu cá nhân của họ, tạo ra cơn sốt về các kiểu tóc độc đáo trong giới trẻ.

Một người bình luận viết: "Không ngôi sao nào đáng để chúng ta đánh đổi sức khỏe". Người khác phân tích: "Nếu cô ấy bắt chước một ngôi sao, có lẽ là vừa tẩy vừa nhuộm, độc hại hơn nhiều so với nhuộm thông thường".

Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người mắc bệnh gan, thận, bệnh về da đầu và thanh thiếu niên thuộc nhóm có nguy cơ cao. Người dùng cần lựa chọn sản phẩm chất lượng, duy trì khoảng cách hợp lý giữa các lần nhuộm và nên ngừng ngay lập tức, đi khám bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng như ban đỏ, phù nề, nước tiểu có bọt hoặc mệt mỏi bất thường.

Bình Minh (Theo QQ, Sohu, HK01)