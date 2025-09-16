'Nhược điểm duy nhất của Yamal so với Messi là mạng xã hội'

Từng chung phòng thay đồ với Lionel Messi rồi huấn luyện Lamine Yamal từ khi còn là một cậu bé, cựu hậu vệ Oscar Lopez hiểu rõ sự tương đồng cũng như khác biệt của hai thế hệ tài năng ở Barca.

Oscar Lopez (phải) chụp ảnh cùng Lamine Yamal khi còn cùng làm việc ở Barca.

Không có công thức chính xác để nhận ra một cầu thủ kiệt xuất. Đôi khi, đó là một bàn thắng không tưởng, đôi khi chỉ là một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, một động tác thoạt trông bình thường nhưng lại thay đổi hoàn toàn cục diện. Với Lopez, cựu hậu vệ Barca, người từng trưởng thành bên cạnh Ronaldinho và Messi, và cho đến tháng 6/2024 vẫn còn làm HLV ở lò La Masia, tài năng bộc lộ qua thái độ: khả năng phá vỡ logic của bóng đá.

"Với Messi, bạn đã thấy điều đó từ khi cậu ấy 17 tuổi: Messi chọn phương án mà không ai nghĩ tới, và cậu ấy luôn đúng. Với Yamal cũng vậy, hoàn toàn tương tự", ông nói trên tờ SPORT.

Hồi ức về Yamal

Lopez như dấu gạch nối giữa hai thời đại khác nhau của Barca: từ đồng đội của những huyền thoại đến người dẫn dắt các tài năng trẻ đang chinh phục Camp Nou hôm nay, nổi bật nhất là Yamal, tài năng 18 tuổi với khát vọng viết lại trật tự bóng đá châu Âu.

"Ở La Masia, chúng tôi không chỉ đào tạo cầu thủ. Trước hết, chúng tôi nuôi dưỡng con người", Lopez chia sẻ trên tờ El Pais. "Kỹ thuật được rèn luyện qua lặp lại, chiến thuật được trau dồi bằng tư duy. Nhưng nếu một cầu thủ trẻ không có sự cân bằng cảm xúc, thế giới bóng đá chuyên nghiệp sẽ nuốt chửng cậu ấy". Mọi hành trình đều bắt đầu từ việc nỗ lực chuẩn bị cho những thiếu niên đối mặt với một môi trường có thể đưa họ lên đỉnh cao hoặc thiêu rụi họ trong chớp mắt.

"Tôi nhớ rõ thời điểm mình dẫn dắt Yamal, cậu ấy được đôn lên đội U19 của tôi", Lopez thuật lại trên Sky Sports. "Chúng tôi thi đấu trên sân khách trước CE Europa, một đội bóng có truyền thống gần 120 năm tuổi ở Barcelona. Tôi để cậu ấy trên băng ghế dự bị. Trận đấu diễn ra không tốt và tôi quyết định không tung cậu ấy vào sân. Tôi không muốn cậu ấy phải gánh áp lực lật ngược thế trận. Sau trận, Yamal đến gặp tôi và hỏi: 'Thưa thầy, em đã làm gì sai ạ?' Tôi nói rằng chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai".

Đầu tuần sau đó, họ gặp lại nhau. "Tôi nói với cậu ấy: 'Em mới 15 tuổi, không cần vội vàng. Hãy cứ kiên nhẫn. Thầy hứa em sẽ được ra sân, được vui chơi và trưởng thành từng bước'. Cậu ấy gật đầu, cảm ơn tôi mà không một lời phàn nàn. Yamal tuổi ấy đã chín chắn: muốn hiểu để cải thiện bản thân, chứ không phải để than vãn".

Yamal thi đấu cho đội trẻ Barca ở trận đấu AZ Alkmaar ngày 1/3/2023.

Từ đó, hành trình hòa nhập bắt đầu. Chỉ trong vài tháng, Yamal đã thi đấu ở UEFA Youth League, đối đầu với những đối thủ lớn hơn cậu 4-5 tuổi. Khoảnh khắc định hình con đường của cậu bé đến ngay sau đó. "Đó là trận thứ năm hoặc sáu cậu ấy chơi cùng chúng tôi", Lopez kể tiếp. "Đối đầu Mallorca trên sân nhà, chúng tôi vào phòng thay đồ ở hiệp một khi đang thua 0-2. Tôi nói chuyện với cả đội, chuẩn bị hai thay đổi chiến thuật. Nhưng trước khi trở lại sân, Yamal giữ tôi lại: 'Thầy ơi, chúng ta cần tấn công nhiều hơn bên cánh phải, con thấy họ để hở rất nhiều khoảng trống'. Cậu ấy mới 15 tuổi, nhưng đã đọc trận đấu với sự sáng suốt kinh ngạc".

Lopez đặt niềm tin vào Yamal. "Tôi ghi nhận ý kiến của cậu ấy và yêu cầu cả đội thực hiện theo. 10 phút sau, Yamal kiến tạo. 15 phút sau đó, cậu ấy ghi hai bàn. Một mình cậu ấy lật ngược trận đấu. Không chỉ tạo ra tác động trên sân, cậu ấy còn muốn gánh vác trách nhiệm", HLV 45 tuổi nói.

Nhưng ngay cả những thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm. Theo người thầy từng làm việc ở La Masia được sáu năm, đó là một lỗi chiến thuật điển hình của Yamal khi chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Lopez nhớ lại: "Cậu ấy lẽ ra phải khép vào trong khi bóng ở giữa sân đối phương, nhưng lại đứng quá rộng ở biên. Chúng tôi chịu một pha tấn công nguy hiểm. Tôi gọi cậu ấy lại lần đầu tiên và cho xem video. Yamal không hề nao núng. Cậu ấy luôn như vậy: sẵn sàng học hỏi, luôn tò mò. Không cần phải lớn tiếng".

Và cũng không bao giờ có vấn đề về kỷ luật: "Không bao giờ đi muộn, không bao giờ bị phạt. Luôn đúng giờ, gọn gàng. Tôi chưa từng phải nhắc nhở cậu ấy về hành vi nào".

Ý nghĩa cái tên "Lamine Yamal"

Trong phòng thay đồ, Yamal khác với hình ảnh và những pha xử lý bóng đầy tự tin, không ngán bất kỳ đối thủ nào trên sân. "Ban đầu, cậu ấy khá khép kín, và tôi hiểu lý do: cậu ấy chơi cùng những đồng đội 18, 19, thậm chí 20 tuổi", vẫn lời Lopez trên Sky Sports. "Với một cậu bé 15 tuổi, hòa nhập vào môi trường đó không dễ. Nhưng chính sự chênh lệch tuổi tác đã giúp cậu ấy trưởng thành nhanh chóng. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng rất thông minh. Cậu ấy biết chọn lọc: hiểu ai giúp mình tiến bộ, ai chuyền bóng đúng thời điểm, ai có thể hỗ trợ mình phát triển".

Theo thời gian, sự rụt rè biến thành cá tính. "Bây giờ, tôi thấy Yamal trưởng thành hơn, tự tin hơn. Nhưng cậu ấy vẫn là cậu bé khép kín, cẩn trọng và khôn ngoan... theo nghĩa tích cực. Cậu ấy không phải thủ lĩnh bằng lời nói, nhưng qua thái độ, cậu ấy luôn làm gương bằng hành động trên sân. Và khi đồng đội thấy cậu ấy nỗ lực để tiến bộ, họ cũng làm theo", HLV mang về ba danh hiệu cho U19 Barca nhấn mạnh.

Với Lopez, tương lai của Yamal đã được định sẵn, với vai trò thủ quân lẫn những danh hiệu cá nhân cao quý trong tương lai: "Cậu ấy có giá trị, cái đầu, và tình yêu với CLB. Ở Barca, băng đội trưởng không được chọn qua chiêu trò tiếp thị, mà từ phòng thay đồ. Các đồng đội rồi sẽ công nhận cậu ấy là thủ lĩnh, và tôi tin rằng, theo thời gian, cậu ấy có thể trở thành đội trưởng. Quả Bóng Vàng ư? Chỉ là vấn đề thời gian: nếu không phải năm nay, thì cũng sẽ sớm thôi. Muộn một chút, còn hơn là quá sớm, vì sự va vấp và những thất bại cần thiết để chịu đựng sức nặng của một giải thưởng cao quý như vậy".

Hồi ức về Messi

Khi nhắc đến Messi, ánh mắt Lopez chợt bừng sáng. "Chúng tôi lớn lên ở Barca cùng nhau, là bạn rất thân", Lopez kể với El Pais. "Sau giờ tập, chúng tôi thường ở lại chơi bóng chuyền bằng chân: tôi, Ronaldinho và Leo. Với Ronaldinho, tôi còn có thể đấu ngang ngửa: có lúc anh ấy thắng, có lúc tôi thắng. Nhưng với Messi thì không: cậu ấy luôn thắng. Tôi có kỹ thuật, Ronaldinho là thiên tài, nhưng không ai đánh bại được Messi. Cậu ấy là bất khả chiến bại".

Gắn bó với Messi và từng huấn luyện Yamal, chứng kiến hành trình hiện tại của học trò cũ, Lopez không khỏi so sánh: "Messi có một tư duy đặc biệt. Trong bóng đá, có những tình huống mà 9 trên 10 lần bạn phải xử lý theo cách thông thường. Nhưng Messi luôn chọn cách thứ 10, và cậu ấy luôn đúng. Yamal cũng vậy: cậu ấy nhìn trận đấu theo một logic khác. Khi sách giáo khoa bảo ‘chuyền bóng’, cậu ấy cầm bóng vượt qua đối thủ. Khi có đường chuyền đơn giản, cậu ấy tìm kiếm khoảng trống không tưởng. Những điều này không thể dạy: bạn chỉ có thể bảo vệ chúng".

Lopez (trái) khi còn khoác áo Barca. Anh sinh năm 1980, trưởng thành từ lò La Masia, chơi cho đội một giai đoạn 2003-2006 ở vị trí hậu vệ trái.

Tuy nhiên, theo Lopez, để trở thành một ngôi sao xuất chúng khi trưởng thành, Yamal cần thêm một bước tiến: "Cậu ấy cần cải thiện khả năng giúp đồng đội chơi tốt hơn. Không chỉ giải quyết tình huống, mà phải giúp cả đội vận hành trơn tru".

Nhìn lại, Lopez thừa nhận bài học lớn nhất không phải là điều ông dạy, mà là điều ông nhận được. "Được trải nghiệm phòng thay đồ với Messi và tiếp thu kiến thức từ các HLV ở Barca đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi làm việc với Yamal" Oscar kể. "Tôi hiểu rằng không thể gò ép mọi thứ. Với những tài năng như vậy, bạn phải đồng hành, không phải trói buộc: đặt ra một trật tự tối thiểu, rồi để họ tự do".

Nhưng ông cũng chỉ ra sự khác biệt giữa hai thời đại, cũng là lời nhắc nhở về những mối nguy có thể cản trở đà phát triển của Yamal. "Nhược điểm duy nhất của Yamal so với Messi là mạng xã hội. Leo may mắn lớn lên mà không phải chịu sự công kích hàng ngày từ mạng xã hội. Ngày nay, mỗi pha xử lý kỹ thuật được đăng tải ngay lập tức, và mỗi sai lầm trở thành một phiên tòa. Vì vậy, trách nhiệm của những người thầy tăng gấp đôi: phải bảo vệ, che chắn cho các em và luôn nhắc nhở rằng tình yêu với trái bóng mới là điều quan trọng nhất, là động lực duy nhất của môn thể thao này. Nếu mất đi điều đó, họ sẽ mất tất cả".

