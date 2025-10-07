Những yếu tố tạo nên thành công của Hóa dầu Chính Long

Đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dầu nhờn, năng lực sản xuất mạnh mẽ... là nền tảng giúp Hóa dầu Chính Long đứng vững trên thị trường.

Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long ra mắt vào năm 2013, nổi tiếng với thương hiệu dầu nhờn Leopard. Doanh nghiệp khẳng định tên tuổi bằng các dòng dầu động cơ, dầu công nghiệp và mỡ bôi trơn đạt chuẩn quốc tế. Hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp không ngừng củng cố vị thế trên thị trường nhờ những yếu tố làm nên thành công bền vững dưới đây.

Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long là đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và giàu kinh nghiệm. Trong đó, ông Lê Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người sáng lập, có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành dầu nhờn, là người đặt nền móng và định hình con đường phát triển bền vững cho thương hiệu Leopard.

Ông Lê Ngọc Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người sáng lập Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long. Ảnh: Hóa dầu Chính Long

Bà Lê Thu Hà, Giám đốc nhà máy của Hóa dầu Chính Long, là đại diện thế hệ lãnh đạo trẻ, năng động, mang đến "làn gió mới" với các chính sách mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và bán hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý và kỹ sư là những chuyên gia dày dạn trong lĩnh vực hóa dầu, luôn cập nhật công nghệ mới để tối ưu chất lượng sản phẩm.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm và đổi mới sáng tạo từ ban lãnh đạo đã giúp Chính Long không ngừng phát triển quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu Leopard ngày càng vững mạnh.

Năng lực sản xuất mạnh mẽ

Điểm nhấn của Chính Long là nhà máy pha chế hiện đại đặt tại Hưng Yên với diện tích trên 1 ha, công suất lên tới 100.000 lít mỗi ngày (tương đương 3 triệu lít mỗi tháng). Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống bồn pha chế, hướng tới trở thành một trong những cơ sở sản xuất dầu nhờn hàng đầu Việt Nam.

Các sản phẩm dầu công nghiệp, nước làm mát, dầu động cơ xe ô tô, xe máy Leopard. Ảnh: Hóa dầu Chính Long

Danh mục sản phẩm đa dạng

Leopard, thương hiệu nổi bật của Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long, mang đến giải pháp bôi trơn toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ phương tiện giao thông đến các ngành công nghiệp nặng.

Danh mục sản phẩm của thương hiệu gồm: dầu động cơ dành cho xe máy, ôtô và xe tải; dầu công nghiệp phục vụ máy móc sản xuất, nhà xưởng; dầu gia công kim loại dùng trong lĩnh vực cơ khí, gia công chính xác. Hay nước làm mát động cơ giúp máy vận hành ổn định và mỡ công nghiệp thích hợp cho những điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Chính sự đa dạng và chuyên biệt này giúp Leopard trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong các ngành thép, xi măng, cơ khí, dệt may, da giày, lắp ráp và nhiều lĩnh vực khác.

Chất lượng đáng tin cậy

Mỗi sản phẩm Leopard đều được kiểm định nghiêm ngặt, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế, đảm bảo tính ổn định - hiệu quả - an toàn khi vận hành. Đây là nền tảng giúp thương hiệu không chỉ đứng vững tại thị trường trong nước mà còn mở ra cơ hội chinh phục thị trường quốc tế.

Công ty hóa dầu Chính Long tham gia hoạt động trồng cây xanh phủ xanh đồi trọc tại Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hóa dầu Chính Long

Chú trọng phát triển bền vững

Ngoài kinh doanh, Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long còn quan tâm đến trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như trồng cây xanh, đóng góp hạ tầng giao thông, đồng hành cùng địa phương trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong tương lai, doanh nghiệp đặt mục tiêu "biến" Leopard trở thành thương hiệu dầu nhờn Việt Nam hàng đầu, không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà còn từng bước vươn ra quốc tế.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Hóa dầu Chính Long)