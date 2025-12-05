Những yếu tố tạo lợi thế khi theo đuổi ngành khoa học dữ liệu

Theo đại diện RMIT Việt Nam, để thành công trong ngành khoa học dữ liệu, người học cần tư duy logic, kiến thức thống kê, khả năng trực quan hóa dữ liệu, ngoại ngữ…

Tư duy logic. Công việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích thông tin phức tạp, suy luận và xâu chuỗi vấn đề có hệ thống để có thể nhận ra mối liên hệ giữa các dữ kiện, tối ưu hóa quy trình phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kiến thức về thống kê. Thống kê là một trong những nền tảng cốt lõi của khoa học dữ liệu, giúp người làm nghề hiểu rõ bản chất của dữ liệu trước khi phân tích, từ đó lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp.

Khả năng trực quan hóa dữ liệu. Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu giúp chuyển đổi những con số khô khan thành biểu đồ, hình ảnh và mô hình trực quan dễ hiểu. Các thông tin phức tạp được trình bày sinh động và thuyết phục hơn giúp đồng nghiệp và nhà quản lý dễ nắm bắt ý nghĩa của dữ liệu.

Thích tìm hiểu công nghệ mới. Khoa học dữ liệu là một ngành học mới, mang tính liên ngành cao và liên tục thay đổi cùng sự phát triển của công nghệ. Người phù hợp với ngành này thường có tinh thần học hỏi, yêu thích khám phá các công cụ và xu hướng mới trên thế giới.

Khả năng ngoại ngữ. Ngành khoa học dữ liệu yêu cầu người học có khả năng ngoại ngữ tốt, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp trong môi trường quốc tế. Đây là yếu tố giúp bạn làm việc hiệu quả trong các nhóm dự án đa quốc gia.

Bên cạnh những tố chất sẵn có, môi trường đào tạo ngành khoa học dữ liệu cũng là yếu tố quyết định thành công của một sinh viên. Tại RMIT Việt Nam, Khoa học dữ liệu là một chuyên ngành thuộc chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin. Chương trình được thiết kế cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, giúp sinh viên đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

Sinh viên RMIT. Ảnh: RMIT

Bên cạnh các môn học nền tảng, sinh viên có thể tự thiết kế lộ trình học tập với ba chuyên ngành chính và 8 chuyên ngành phụ ở nhiều lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu cao như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ đám mây, An toàn thông tin. Cấu trúc linh hoạt này cho phép sinh viên chủ động lựa chọn học chuyên sâu một lĩnh vực hoặc mở rộng kiến thức liên ngành, tùy theo định hướng nghề nghiệp cá nhân.

Sinh viên còn được trang bị những kỹ năng mềm như quản lý dự án, tư duy phản biện và làm việc nhóm trong môi trường đa văn hóa. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp sinh viên thành thạo tiếng Anh chuyên ngành và tự tin giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp toàn cầu.

RMIT cũng chú trọng học tập gắn liền thực tế, giúp sinh viên sớm làm quen môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sinh viên được thực hành trong các phòng máy tính hiện đại, trang bị hệ điều hành Android, macOS cùng những phần mềm theo đúng tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của trường được chứng nhận kiểm định ở cấp độ chuyên nghiệp bởi Hiệp hội Máy tính Australia (Australian Computer Society - ACS), một thành viên của Hiệp định Seoul. Sinh viên tốt nghiệp được công nhận để hành nghề ở phạm vi quốc tế.

Cộng đồng cựu sinh viên RMIT hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ trên khắp thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Australia, Canada hay Mỹ và nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn danh tiếng như NAB, ANZ, Intel và Bosch.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu. Ảnh: RMIT

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) đang tạo ra khối lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang ra quyết định dựa trên dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động và hoạch định chiến lược kinh doanh.

Theo báo cáo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum, Data Scientist (nhà khoa học dữ liệu) và Data Analyst (chuyên viên phân tích dữ liệu) được dự báo nằm trong top 10 nghề nghiệp phát triển nhanh nhất toàn cầu giai đoạn 2025 - 2030. Bên cạnh đó, theo số liệu của Bureau of Labor Statistics (BLS), nhu cầu tuyển dụng Data Scientist tại Mỹ dự kiến tăng 34% trong giai đoạn 2024 - 2034, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình của tất cả ngành nghề.

Data Scientist và Data Analyst nằm trong top 10 nghề nghiệp phát triển nhanh nhất toàn cầu giai đoạn 2025 - 2030, theo Future of Jobs 2025 của World Economic Forum. Ảnh: RMIT

Cùng với nhu cầu nhân lực tăng cao, mức lương trong ngành khoa học dữ liệu cũng trở nên hấp dẫn. Tại Mỹ, theo US News - 100 Best Jobs 2025, Data Scientist xếp hạng thứ 8, với mức lương trung vị là 108.020 USD một năm. Tại Việt Nam, theo Báo cáo Thị trường IT 2024 - 2025 của TopDev, vị trí Data Scientist có mức lương trung vị 1.640 USD một tháng, và có thể cao hơn đáng kể đối với những chuyên gia sở hữu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn sâu.

Thế Đan