​Những yếu tố tạo lợi thế đầu tư cho Lavela Garden

Dự án đất nền quy hoạch nhà phố thương mại Lavela Garden giàu tiềm năng sinh lợi nhờ vị trí tốt, đón đầu đà tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lavela Garden là dự án đất nền quy hoạch thành shophouse do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Lễ triển khai tại Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Trên diện tích 1,4 ha, chủ đầu tư phát triển 83 sản phẩm với diện tích đất 60-100 m2. Mật độ xây dựng chỉ 42%. Dự án hứa hẹn tạo cơ hội sinh lời tốt cho người mua nhờ động lực phát triển của địa phương và những giá trị nội tại của dự án.

Tiềm năng phát triển kinh tế

Bình Dương được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" phía Nam với dòng vốn FDI luôn thuộc top đầu cả nước. Sự phát triển các ngành công nghiệp cùng với dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ đã thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, với đà nâng cấp hạ tầng, hoàn thiện liên kết vùng và hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn nhỏ thuộc đa dạng phân khúc.

Lavela Garden thừa hưởng tiềm năng phát triển kinh tế tại Bình Chuẩn nói riêng và Bình Dương nói chung. Tiếp giáp với các tuyến đường huyết mạch như DT743, Mỹ Phước - Tân Vạn, liền kề các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP, Đồng An, Việt Hương, dự án sở hữu vị trí phù hợp phát triển kinh doanh, đa dạng loại hình thương mại - dịch vụ phục vụ cộng đồng địa phương. Dự án thừa hưởng sự nhộn nhịp của một vùng công nghiệp, đồng thời, có khả năng tạo cơ hội kinh doanh mới cho nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Lavela Garden. Ảnh: Ngọc Lễ.

Xu hướng đô thị hóa

Từ giữa quý II, thị trường bất động sản Bình Dương đón hàng loạt dự án bất động sản ra mắt thị trường. Theo báo cáo của Jones Lang LaSalle Việt Nam, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương hiện khoảng 24.000 căn và đang trên đà tăng tốc. Với 2,4 triệu dân, địa phương này đang là tâm điểm thu hút đầu tư bất động sản.

Các chuyên gia nhận định, bên cạnh nhu cầu sở hữu căn hộ, nhiều nhà đầu tư vẫn muốn lựa chọn sản phẩm đất nền được quy hoạch trong dự án bài bản, tự xây dựng theo thiết kế chung của dự án và khai thác kinh doanh. Một phần là do tâm lý chuộng sở hữu đất ở làm tài sản tích lũy lâu dài, một phần do tiềm năng khai thác kinh doanh sinh lời của mô hình shophouse.

Cùng với đó, các hoạt động triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Bình Dương cũng góp phần thu hút các nhà đầu tư bất động sản. Hiện Bình Dương là địa phương thu hút FDI đứng thứ ba cả nước với 3 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt mức cao (146,9 triệu đồng), hạ tầng phát triển nhanh chóng. Những yếu tố này góp phần khẳng định giá trị và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Bình Dương, nhất là tại thành phố Thuận An và Dĩ An.

Riêng tại Thuận An, hạ tầng giao thông phát triển đóng vai trò quan trọng với thị trường bất động sản. Nhiều công trình đang được đầu tư đồng bộ, nổi bật là cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, đại lộ Bình Dương, nâng cấp và mở rộng tuyến đường DT743, xây dựng cầu vượt tại ngã sáu An Phú và ngã tư 550. Những yếu tố trên góp phần tạo nên giá trị và tiềm năng sinh lời của Lavela Garden.

Tiện ích nâng cao chất lượng sống

Với 4 phân khu và tổng diện tích 1,4 ha, Lavela Garden mang đến một không gian sống mới cho khu vực Bình Chuẩn, Thuận An. Dự án sở hữu công viên rộng đến 1.659 m2 hoàn thiện với các tiện ích phong phú giúp cư dân nâng cao chất lượng sống. Hệ thống camera an ninh 24/7 đã được đưa vào hoạt động giúp đảm bảo an toàn cho cư dân. Bên cạnh đó, hệ thống điện - nước - cáp thông tin liên lạc trong nội khu đều được ngầm hóa, đảm bảo thẩm mỹ toàn khu và mang đến sự tiện nghi trong cuộc sống sinh họạt thường ngày. Các hạng mục hạ tầng khác đều được đảm bảo thi công với chất lượng tốt, thiết kế hiện đại, giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn dự án.

Một góc công viên nội khu dự án. Ảnh phối cảnh: Ngọc Lễ.

Để tối ưu lợi ích của người mua, đất nền tại Lavela Garden được quy hoạch thành nhà phố thương mại đa tính năng, giúp cư dân vừa kinh doanh sinh lời, vừa có không gian sống riêng tư, tiện nghi.

Với quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng đến tiện ích, Lavela Garden góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư bất động sản vào Thuận An, kiến tạo không gian sống chất lượng và hình thành cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh cho khu vực.

Vũ Khánh