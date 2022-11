Những yếu tố tạo giá trị cho bất động sản ven sông

Đà NẵngBất động sản ven sông sở hữu lợi thế vị trí, phong thủy, mang tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn, đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu.

Theo một báo cáo của Knight Frank, nhu cầu và sức mua bất động sản gần mặt nước trên thế giới tăng ở mức cao nhất trong một thập kỷ. Đại dịch phần nào thúc đẩy nhu cầu sở hữu loại hình này khi mức chi trung bình cho phân khúc bất động sản này tăng lên 38% trong 12 tháng (tính đến tháng 6/2022).

Bên cạnh việc sở hữu không gian thoáng mát, trong lành, nhà ở ven sông còn nhận nhiều quan tâm do nguồn cung hạn chế. Điều này thể hiện tại Anh khi khu vực bất động sản cận thủy có giá trị trung bình cao hơn 46% so với những vị trí khác. Thậm chí, mức bảo hiểm cho nhà ven sông rất cao, tới hơn 69% so với giá của bất động sản cùng phân khúc nhưng xa mặt nước.

Giá trị của bất động sản ven sông

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đều phát triển dọc theo các con sông như London bên bờ sông Thames, New York bên sông Hudson, Melbourne bên dòng sông Yarra hay Paris bên dòng sông Seine...

Bất động sản cao cấp ven sông. Ảnh: Dreamstime

Bất động sản tại những thành phố này được đánh giá có giá đắt đỏ. Đơn cử tại Anh, giới nhà giàu và tỷ phú đã sở hữu nhiều ngôi nhà ở khu vực sông Thames. Theo The Sun, năm 2018, tỷ phú Abramovich (cựu chủ tịch câu lạc bộ Chelsea) đã đầu tư 30 triệu bảng để mua căn penthouse ở vị trí đẹp tại một tòa nhà cạnh sông Thames.

Nhiều thành phố chú trọng quy hoạch đô thị ven sông để tạo cảnh quan đô thị xanh và không gian mở. Như khu tổ hợp công viên - dân cư - văn phòng Battery Park City ở mũi Tây Nam đảo Manhattan, New York (Mỹ) được đánh giá là một mô hình quy hoạch ven sông thành công. Tháng 7/2022, giá nhà niêm yết trung bình ở đây là 1,3 triệu USD, tăng 36,9% giá trị so với cùng kỳ.

Đối với người Á Đông, bất động sản ven sông sở hữu lợi thế về phong thủy, mang tài lộc, thịnh vượng. Đây là lý do nhiều người lựa chọn và sẵn sàng chi nhiều tiền để sở hữu nhà ở gần sông. Ở nhiều đô thị nổi tiếng, khu vực ven sông thường có sự phát triển mạnh.

Như tại Thượng Hải (Trung Quốc), sông Hoàng Phố có vai trò hình thành nên đô thị sầm uất. Phần đông giới thượng lưu tập trung sống tại khu vực phố Đông. Khác với khu phố cổ, phố Đông có nhiều tòa nhà chọc trời hiện đại, đường phố quy hoạch chỉn chu. Vào tháng 3, một căn biệt thự rộng 593 m2 ven sông Hoàng Phố được bán đấu giá cao kỷ lục 177,9 triệu nhân dân tệ (tương đương 601 tỷ đồng).

Còn tại Việt Nam, Knight Frank đưa ra dự báo số người giàu sẽ tăng 26% giai đoạn 2021-2026, ngang ngửa Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc). Giới thượng lưu Việt có xu hướng tìm kiếm bất động sản phân khúc cao cấp để khẳng định vị thế không theo số đông. Từ năm 2020, thị trường xuất hiện căn hộ hạng sang có giá vượt mức 10.000 USD mỗi m2, cụ thể ở TP HCM.

Khu vực sông Hoàng Phố, Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Dreamtimes

Nhóm người giàu có xu hướng khắt khe trong việc lựa chọn nơi ở. Họ đề cao những bất động sản ở vị trí đắc địa, biệt lập, môi trường sống tốt, phong thủy thịnh vượng, nhiều tiện ích cao cấp, hướng đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng. Đây là lý do khiến các bất động sản cao cấp ven sông, có hệ tiện ích cao cấp, ưu tiên sức khỏe nhận nhiều quan tâm.

Tại Đà Nẵng, với lợi thế nhiều dòng chảy, có sông - núi - biển, khu vực Đông Nam được kỳ vọng trở thành một thành phố mới, bổ sung mảnh ghép đô thị hiện đại. Đón xu hướng phát triển, Sun Property (thành viên Sun Group) đã kiến tạo quần thể "thành phố hội nhập", bao gồm ba hợp phần là Sunneva Island, Sun Riverpolis và khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà. Trong đó, Sunneva Island được định vị là khu đô thị hạng sang, thu hút nhiều quan tâm từ giới thượng lưu.

Vị thế đảo đô thị Sunneva Island

Sunneva Island (đảo Ánh Dương) tọa lạc trên đảo Đồng Nò (quận Ngũ Hành Sơn), được bao bọc bởi ba dòng chảy là sông Hàn, sông Đô Tỏa, sông Cổ Cò, diện tích mặt nước bao quanh khoảng 30 ha. Lợi thế vị trí này giúp dự án sở hữu giá trị phong thủy với dòng chảy luôn chuyển động, mang ý nghĩa thịnh vượng.

Biệt lập trên đảo riêng, song cư dân đảo Ánh Dương có thể kết nối nhanh chóng tới biển, trung tâm thành phố, sân bay quốc tế hay các điểm đến du lịch nhờ mạng lưới giao thông đầu tư bài bản, hạ tầng đồng bộ. Trong tương lai, khi tuyến đường thủy qua sông Cổ Cò hình thành, cư dân có thể di chuyển đến phố cố Hội An và nhiều điểm đến nổi tiếng khác bằng du thuyền.

Dự án Sunneva Island nằm biệt lập trên đảo Đồng Nò. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, bên cạnh vị trí đắc địa, Sunneva Island còn tạo hấp lực với giới thượng lưu nhờ mang mô hình home resort hạng sang. Dự án sở hữu loạt tiện ích cao cấp cùng không gian sống như nghỉ dưỡng ven sông. Trên quy mô 26 ha, dự án dành 16 ha để phát triển cảnh quan cây xanh cùng hơn 50 tiện ích, đáp ứng nhu cầu của cư dân từ giải trí, thư giãn, chăm sóc sức khỏe... Ngoài ra, nơi đây còn trang bị loạt tiện ích xứng tầm, phục vụ chuẩn sống của giới thành đạt như bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực, clubhouse, bể sục jacuzzi...

"Cộng hưởng các yếu tố vị trí, phong thủy, tiện ích, Sunneva Island kỳ vọng ngoài đem đến cuộc sống thăng hoa, thịnh vượng bên những dòng sông còn mang lại lợi ích kinh tế lớn cho cư dân với tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn. Ngoài ra, dự án sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị thành phố sông Hàn, thu hút nhiều chuyên gia, tri thức đến an cư, làm việc, tạo nên cộng đồng dân cư văn minh", đại diện Sun Property chia sẻ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thời gian qua, Đà Nẵng phát triển mạnh bất động sản nghỉ dưỡng ven biển, song lại thiếu mô hình đô thị cao cấp ven sông. Do đó, việc phát triển các dự án như khu đô thị đảo Sunneva Island được kỳ vọng bổ sung mảnh ghép thiếu hụt, đáp ứng nhu cầu an cư, tận hưởng của giới thượng lưu và nhu cầu phát triển, hội nhập của thành phố.

Hoàng Khải