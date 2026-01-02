Những yếu tố tác động đến giá vàng thế giới năm 2026

Tình hình kinh tế Mỹ, bất ổn địa chính trị, nhu cầu của các quỹ và ngân hàng trung ương vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến giá vàng năm nay.

Năm 2025, giá vàng thế giới hưởng lợi từ 4 yếu tố, với vai trò gần như tương đương. Theo Juan Carlos Artigas - Giám đốc Nghiên cứu Toàn cầu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), đây cũng chính là các yếu tố sẽ quyết định hướng đi và biên độ biến động giá năm 2026.

"Có 4 yếu tố chính giải thích cho diễn biến của vàng - gồm tình hình kinh tế, rủi ro - bất ổn, chi phí cơ hội (lãi suất, đồng USD) và đà tăng. Dù đúng là đà tăng đóng vai trò lớn hơn trong năm nay so với các năm khác, tôi cho rằng điều quan trọng là cả bốn yếu tố đều nhất quán và được duy trì suốt cả năm", Artigas nhận xét trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Giá vàng thế giới tăng hơn 60% năm 2025. Đồ thị: Goldprice

Các yếu tố về vĩ mô giúp vàng vượt trội so với thị trường chung. Đó là bất ổn địa chính trị - kinh tế và USD suy yếu trên diện rộng cùng lãi suất giảm nhẹ. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục là bên mua ròng ổn định, dù tốc độ đã chậm lại so với hai năm trước.

Khi được hỏi nhà đầu tư có thể kỳ vọng gì ở vàng trong năm 2026, Artigas nhấn mạnh sự tương tác giữa các động lực vĩ mô trên. "Nếu nền kinh tế diễn biến như những gì các nhà kinh tế học và thị trường dự báo, giá có thể dao động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, thực tế hiếm khi như vậy. Khả năng nền kinh tế đi đúng kịch bản dự báo là không cao", ông nói.

Trong các yếu tố có thể hỗ trợ giá, Artigas cho biết dữ liệu kinh tế tại Mỹ và quốc tế đều đang phát tín hiệu trái chiều. Nếu kinh tế Mỹ có dấu hiệu trật bánh nhẹ, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải giảm lãi suất và đồng USD tiếp tục suy yếu, giá vàng sẽ tăng. "Tùy vào tốc độ và mức độ giảm lãi suất của Fed, giá vàng có thể tăng 5-15%. Còn nếu điều kiện kinh tế xấu đi đáng kể, nhu cầu đầu tư có thể tăng mạnh", ông cảnh báo

Dù nhu cầu đầu tư năm ngoái tăng vọt, Artigas cho rằng dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn. Từ tháng 5/2024, các quỹ ETF vàng đã mua vào khoảng 800 tấn vàng. "Con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa bằng một nửa các giai đoạn rủi ro cao trước đây. Do đó, nếu điều kiện xấu đi đáng kể, chúng ta có thể chứng kiến nhu cầu tăng mạnh hơn nữa, không chỉ từ các quỹ ETF vàng mà còn từ thị trường phái sinh và các ngân hàng trung ương", ông giải thích. Với kịch bản này, giá vàng thậm chí có thể vượt 5.000 USD mỗi ounce. Hiện tại, giá vàng thế giới giao ngay là 4.317 USD một ounce.

Ngược lại, Artigas không loại trừ khả năng nhu cầu đầu tư giảm. "Nếu các chính sách kinh tế của Mỹ thực sự mang lại tác động tích cực, dù nhờ đàm phán thương mại hay chính sách tài khóa thân thiện hơn, giá vàng có thể giảm khoảng 5-20% tùy tình hình cụ thể", ông nói.

Ông cũng đề cập đến các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến giá vàng trong năm 2026. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương trong những năm gần đây rất mạnh, và được thúc đẩy bởi cả tình hình vĩ mô và quyết định chính sách. Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục mua, giá vàng sẽ được hỗ trợ. Nhưng nếu nhu cầu xuống dưới 700 hoặc 600 tấn một năm, giá sẽ chịu sức ép", Artigas nói.

Một rủi ro khác mà WGC theo dõi là hoạt động tái chế, đặc biệt tại Ấn Độ. Trang sức vàng đang được đem thế chấp để vay vốn tại đây. "Nếu kinh tế Ấn Độ suy yếu, các đợt bán tháo sẽ diễn ra, làm nguồn cung tăng vọt và từ đó kìm hãm giá vàng", ông kết luận.

Hà Thu (theo Kitco, WGC)