Những yếu tố hút học viên của The IELTS Workshop

The IELTS Workshop thu hút hơn 35.000 học viên nhờ đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, môi trường học tập chủ động và chương trình học đa dạng.

Sau gần 6 năm hoạt động, trung tâm đã mở rộng 7 cơ sở tại Hà Nội và TP HCM, mới nhất là 12B Phan Kế Bính, Đa-kao, quận 1 (TP HCM) nhờ sự ủng hộ từ nhiều bạn trẻ trên toàn quốc.

Đội ngũ giáo viên và trợ giảng có trình độ chuyên môn cao

The IELTS Workshop (TIW) được thành lập bởi giáo viên Anh ngữ Đặng Trần Tùng, người bốn lần đạt 9.0 IELTS, cùng các cộng sự. Trong suốt quá trình hoạt động, trung tâm lấy chất lượng học tập của học viên làm tiêu chí hàng đầu, đã giúp 6 học viên đạt 8.5 IELTS, hơn 50 học viên đạt 8.0 và khoảng 400 học viên đạt 7.0.

Để làm được điều này, thầy Đặng Trần Tùng đã đưa ra quy chuẩn đào tạo và tuyển chọn gắt gao. Toàn bộ giáo viên tại đây đều sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 Overall trở lên, có kinh nghiệm và đáp ứng các quy định khác về giảng dạy của đơn vị.

Nhiều giáo viên cũng là cử nhân, thạc sĩ ngành ngôn ngữ, sư phạm..., sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn khác như CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults - Giảng dạy tiếng Anh cho người lớn) hay TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages - Giảng dạy tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh).

The IELTS Workshop sở hữu đội ngũ giáo viên và trợ giảng có trình độ chuyên môn cao. Ảnh: The IELTS Workshop

Ngoài ra, đội ngũ cũng có nhiều thành viên từng học tập và làm việc nhiều năm tại nước ngoài. Với lợi thế thực tiễn, họ có thể giúp học viên tiếp cận các thông tin về kinh nghiệm sống, du học và xin học bổng.

"Đây là những chia sẻ mang nhiều ý nghĩa đối với những học viên có mong muốn du học sau khi đạt được điểm IELTS như mong muốn", đại diện trung tâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, đội ngũ trợ giảng cũng quy tụ nhiều bạn trẻ sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 Overall trở lên, sẵn sàng hỗ trợ học viên ngoài giờ.

Môi trường học tập chủ động

The IELTS Workshop hướng tới xây dựng môi trường học tập năng động và tiện lợi cho học viên. Trung tâm khuyến khích học viên học tập với tinh thần chủ động trong việc nêu ý kiến, hỏi đáp, cũng như nghiên cứu xây dựng bài học cùng giáo viên. Bên cạnh truyền đạt lý thuyết, giáo viên ở TIW giúp các bạn trẻ phát triển kỹ năng thực hành.

Ngoài ra, ở các lớp học nền tảng, học viên được xây dựng kiến thức theo hướng trò chơi hoá, giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp thu bài học, nâng cao khả năng ghi nhớ so với cách học thông thường.

Với các lớp luyện thi, trung tâm thiết kế nội dung học bám sát với đề thi thực, giúp học viên có thể hoàn thành chương trình trong thời gian ngắn và đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, TIW xây dựng môi trường học tiếng Anh miễn phí cho mọi người với các sự kiện học thử, workshop, biên tập bài viết, video trên mạng xã hội, mang đến cho cộng đồng động lực tích cực.

The IELTS Workshop thu hút hàng nghìn học viên. Ảnh: The IELTS Workshop

Cơ sở vật chất hiện đại

The IELTS Workshop trang bị điều kiện vật chất hiện đại tại tất cả các sơ sở nhằm mang đến không gian học tập thoải mái, tiện nghi cho học viên. Trong đó, chi nhánh The IELTS Workshop Quận 1 sở hữu hệ thống các phòng học có máy lạnh, TV và nước uống.

Trung tâm còn có thư viện với hơn 3.000 đầu sách hoàn toàn miễn phí, được cập nhật liên tục. Đây là nguồn tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cung cấp nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong học và thi tiếng Anh. Học viên trong quá trình học có thể tự do sử dụng thư viện để tìm tài liệu phù hợp với mình.

Chương trình học đa dạng

Hiện, The IELTS Workshop cung cấp các khóa học sau:

Lớp "Intensive - Luyện thi cấp tốc với thời gian học ngắn", có cam kết đầu ra và được cá nhân hóa, cho phép ôn luyện 1-1 chuyên sâu bốn kỹ năng cùng giáo viên.

"Pronunciation - Luyện phát âm chuẩn như người bản ngữ" hướng tới nâng cao trình độ kỹ năng trọng yếu của IELTS Speaking; giúp học viên hiểu rõ đặc điểm ngôn ngữ của tiếng Anh ứng dụng trong văn nói, ngữ cảnh nói, nắm vững bảng phiên âm và cách đọc chuẩn IPA.

"Bổ trợ chuyên sâu" được thiết kế tập trung ôn luyện vào hai kỹ năng khó nhất là Writing và Speaking. Tại đây, giáo viên sẽ huấn luyện trực tiếp 1 - 1 với thời gian học linh hoạt.

"Foundation & Freshman (0 - 3.0)" giúp học viên kiểm soát tốt các chủ điểm ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu hoặc mất gốc tiếng Anh. Giáo viên sẽ chỉnh sửa, cải thiện phát âm theo chuẩn IPA, xây dựng hệ thống từ vựng theo chủ đề và cách sử dụng cho học viên.

Tiếp theo, lớp "Sophomore & Junior (3 - 5.0+)" hướng dẫn học viên làm quen dần với format đề thi IELTS; học hỏi các kỹ năng làm bài thi, bao gồm Listening và Reading. Đồng thời, trung tâm sẽ xây dựng nền tảng kiến thức chung theo các chủ đề thường gặp trong IELTS.

"Pre-senior & Senior (5.0 - 6.5+)" đi sâu vào hai kỹ năng Writing và Speaking, cung cấp cách xử lý từng dạng câu hỏi trong đề thi và rèn luyện kỹ năng làm bài theo chủ đề.

Cuối cùng, lớp MASTER (6.5 - 7.5+) cũng tập trung phát triển kỹ năng Speaking và Writing và cho phép học viên tiến hành luyện đề và chữa đề chuyên sâu; củng cố tư duy triển khai ý tưởng.

Thiên Minh