Những yếu tố giúp Techcombank Sinh lời tự động thu hút hơn 4,1 triệu khách hàng

Hành lang pháp lý rõ ràng, uy tín tài chính và nhiều tính năng tối ưu lợi ích là những yếu tố giúp Techcombank Sinh lời tự động thu hút hơn 4,1 triệu khách hàng sau hơn một năm triển khai.

Hành lang pháp lý

Tại nhiều thị trường phát triển như Singapore, Mỹ, Trung Quốc, hình thức "sweep accounts", cho phép tiền trong tài khoản thanh toán tự động sinh lời đã phổ biến rộng rãi nhờ tối ưu lợi ích cho khách hàng và được bảo vệ bởi khung pháp lý chặt chẽ như: bảo hiểm tiền gửi FDIC của Mỹ, châu Âu áp dụng chương trình DGS.

Tại Việt Nam, Luật Bảo hiểm Tiền gửi (có hiệu lực từ năm 2013) và Quyết định 32/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mỗi cá nhân được bảo hiểm tối đa 125 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng, dưới sự quản lý của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngoài ra, NHNN yêu cầu các ngân hàng duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8% và thực hiện kiểm toán định kỳ để bảo đảm tuân thủ. Những quy định này vừa bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, vừa góp phần giữ ổn định hệ thống tài chính.

Trên nền tảng pháp lý đó, từ năm 2024 Techcombank đã tiên phong triển khai Sinh lời tự động, mô hình trả lãi cho dòng tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.

Chủ thẻ có thể bật Sinh lời tự động trên Techcombank Mobile. Ảnh: Techcombank

Tối ưu lợi ích cho khách hàng

Sinh lời tự động cho phép số dư trong tài khoản vừa được hưởng lãi suất, vừa duy trì khả năng giao dịch 24/7. Khách hàng có thể chuyển khoản, thanh toán, rút tiền bất kỳ lúc nào mà vẫn nhận lãi cho khoảng thời gian duy trì số dư, dù chỉ một ngày, với mức lãi suất tối đa 4,4% một năm.

Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp chương trình Techcombank Rewards, giúp khách hàng quy đổi điểm U-point để gia tăng lợi ích. Ứng dụng Techcombank Mobile đóng vai trò trung tâm quản lý tài chính cá nhân, cho phép theo dõi lợi nhuận hàng ngày, kiểm tra số dư và quản lý tài khoản mọi lúc, mọi nơi.

Hệ thống công nghệ đảm bảo an toàn giao dịch

Techcombank tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), GenAI và nền tảng dữ liệu vào sản phẩm Sinh lời tự động nhằm xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả. Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết để đưa sản phẩm này vào hoạt động cần đầu tư rất nhiều vào công nghệ, trí tuệ nhân tạo và sự kết nối giữa các sản phẩm và tính năng khác nhau. Các nền tảng công nghệ được ứng dụng để phân tích hành vi tài chính của người dùng, từ đó tự động phân bổ số dư vào kênh an toàn, tối ưu hóa lợi nhuận mà không cần khách hàng can thiệp.

"Ngân hàng đã có khoảng thời gian dài đầu tư mạnh mẽ vào AI, GenAI, nền tảng dữ liệu và đặc biệt là mô hình hệ sinh thái tài chính toàn diện. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cải tiến Techcombank Sinh lời tự động theo những phản hồi của khách hàng để sản phẩm ngày càng vượt trội", ông Jens Lottner chia sẻ.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank. Ảnh: Techcombank

Công nghệ số hóa và dữ liệu thông minh cũng mang lại trải nghiệm liền mạch, góp phần nâng chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) của Techcombank lên 91% trong quý I/2025. Nhờ đó, Techcombank ba năm liên tiếp (2023-2025) được The Asset Triple A Digital Awards vinh danh là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" và "Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam".

Uy tín của ngân hàng

Nhiều năm qua, Techcombank duy trì nền tảng tài chính ổn định với tăng trưởng lợi nhuận tốt và tỷ lệ CASA cao. Quý II/2025, tổng tài sản ngân hàng cán mốc 1 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế theo quý đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) vượt 41%, biên lãi thuần (NIM) đạt 3,8% và hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 15%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Techcombank còn được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Năm 2024, nhà băng được Euromoney, FinanceAsia và Global Finance đồng loạt vinh danh là "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam", trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt cả ba giải thưởng danh giá này trong cùng một năm. Ngoài ra, Techcombank được The Asian Banker trao giải "Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam" năm 2024.

Sản phẩm Sinh lời tự động cũng được Stevie Awards công nhận với 3 giải thưởng quốc tế, trong đó có 1 vàng và 2 đồng, và Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất góp mặt tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế lần thứ 22.

Minh Ngọc