"Liên minh hợp tác với các đơn vị vận hành hàng đầu thế giới đang là xu hướng của các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản. Để đồng hành các thương hiệu này, dự án phải đáp ứng nhiều tiêu chí từ phía đối tác, trong đó có quy mô, thiết kế, uy tín và tiềm lực tài chính của chủ đầu tư", đại diện đơn vị phát triển dự án nhận định.

Trên cung đường biển phía Nam, Venezia Beach có sự góp mặt của cả hai đối tác vận hành tầm cỡ quốc tế: Marriott International và Best Western. Trong đó, Marriott International là thương hiệu chuyên về những trải nghiệm xa xỉ, sở hữu chuỗi 7.000 khách sạn, resort trên khắp thế giới. Trong khi Best Western được biết đến là nhà vận hành của hệ thống 4.100 khách sạn tại hơn 100 quốc gia, thuộc top 10 thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới. Thương hiệu Best Western Premier - dòng vận hành chuyên cho các resort, khách sạn 5 sao trực thuộc Tập đoàn Best Western sẽ trực tiếp quản lý 681 sản phẩm thấp tầng tại Venezia Beach.

Theo đơn vị phát triển dự án, việc hợp tác cùng Marriott International và Best Western là một chiến lược giúp cộng hưởng việc quảng bá dự án và nâng tầm thương hiệu đơn vị phát triển vươn tầm thế giới. Theo đó, hơn 11.000 chi nhánh ở hàng trăm quốc gia khác nhau của hai đối tác này sẽ góp phần tạo ra mạng lưới tiếp thị toàn cầu, có thể giúp dự án tiếp cận được nguồn khách quốc tế đa dạng. Ngoài ra, hệ thống vận hành của các thương hiệu quốc tế có tính chuyên nghiệp và kỷ luật cao, nền tảng đào tạo, định hình hệ thống nhân sự tốt. Nền tảng này sẽ đảm bảo chu kỳ phát triển bền vững của dự án theo thời gian với chất lượng dịch vụ đẳng cấp đã được công nhận trên toàn cầu.