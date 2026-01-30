Những yếu tố giúp SHB lãi 15.000 tỷ đồng

Các mảng kinh doanh tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái đối tác là những yếu tố chính giúp SHB lãi hơn 15.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, kết thúc năm 2025, SHB đạt lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, tiến gần mục tiêu một triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Các mảng kinh doanh tăng trưởng ổn định

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của SHB đến từ cả hoạt động tín dụng và các mảng phi tín dụng. Thu nhập lãi thuần năm 2025 đạt hơn 20.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 154% so với năm trước, lên khoảng 3.200 tỷ đồng, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn thu đang phát huy hiệu quả.

Kết quả này phản ánh định hướng điều hành linh hoạt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động từ bên ngoài, đồng thời cho thấy nỗ lực nâng cao chất lượng tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống của SHB.

Tính đến cuối năm 2025, dư nợ cấp tín dụng của SHB đạt hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 614.862 tỷ đồng, tăng gần 18%.

Ngân hàng cho biết dòng vốn được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, gồm sản xuất - kinh doanh, các ngành kinh tế trọng điểm và các dự án tạo giá trị gia tăng, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng GDP, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhân viên đang tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: SHB

Kiểm soát chi phí và an toàn tài chính

Song song với mở rộng quy mô, các chỉ tiêu an toàn tài chính của SHB tiếp tục được duy trì ở mức cao. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 12% theo chuẩn Basel II, cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu. Các chỉ số thanh khoản đáp ứng chuẩn Basel III, chất lượng tài sản được kiểm soát theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%, nằm trong nhóm thấp nhất hệ thống ngân hàng, phản ánh hiệu quả vận hành và khả năng tối ưu nguồn lực.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số tiếp tục là một trụ cột trong chiến lược phát triển của SHB. Trong năm qua, ngân hàng đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi toàn diện, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning) vào vận hành, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm. Nhiều nền tảng số được đưa vào khai thác như ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, ứng dụng SHB Corporate, các giải pháp tài chính số dành cho bệnh viện và trường học.

"Chuyển đổi số không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả, mà đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, giúp SHB mở rộng quy mô phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Mở rộng hệ sinh thái đối tác

Năm 2025, SHB tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước như Tổng công ty Thép Việt Nam, Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn... Qua đó, ngân hàng từng bước hình thành hệ sinh thái chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đa tầng, nhằm dẫn vốn đúng trọng tâm, gắn tín dụng với chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Trên nền tảng này, nhà băng đẩy mạnh chiến lược "bán lẻ trong bán buôn", đưa các giải pháp tài chính đến nhóm doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hàng triệu khách hàng cá nhân trong hệ sinh thái. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khu vực công, tăng cường hợp tác với các đơn vị hành chính sự nghiệp, lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, hạ tầng, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

SHB ký hợp tác cùng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: SHB

Củng cố nền tảng vốn

Nhằm củng cố năng lực vốn, Hội đồng Quản trị SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho người lao động. Sau khi hoàn tất, dự kiến trong quý I/2026, SHB có thể nằm trong nhóm bốn ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, qua đó tạo dư địa mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và triển khai các chiến lược tăng trưởng trung - dài hạn.

SHB ký hợp tác cùng IFC. Ảnh: SHB

Trên thị trường vốn quốc tế, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD. Các giao dịch này thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế, cho thấy mức độ quan tâm của dòng vốn toàn cầu đối với các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược chuyển đổi số và định hướng tăng trưởng xanh, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng top 1 về hiệu quả, Ngân hàng số được yêu thích nhất, Ngân hàng bán lẻ hiện đại gắn với phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, nhà băng hướng tới vị thế ngân hàng bán lẻ - ngân hàng số - ngân hàng xanh trong nhóm dẫn đầu khu vực, tiếp tục đồng hành cùng nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

(Nguồn: SHB)