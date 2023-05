Những yếu tố giúp New Image Việt Nam tăng trưởng

New Image Việt Nam đã xây dựng hệ thống sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường và đặt lợi ích của nhóm đối tác kinh doanh lên hàng đầu.

Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam được thành lập năm 2013. Để duy trì cột mốc 10 năm tăng trưởng liên tục, New Image Việt Nam cho biết, đơn vị thường xuyên đổi mới và cải tiến những chiến lược kinh doanh nhằm thích nghi với từng giai đoạn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng áp dụng những yếu tố nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường; đồng thời, phát triển văn hóa doanh nghiệp được vận hành bởi tinh thần "We are one".

Xây dựng hệ thống sản phẩm chất lượng

Theo New Image Việt Nam, sản phẩm là linh hồn của doanh nghiệp và có khả năng định hướng hành vi người tiêu dùng. Do đó, công ty đặt chiến lược kinh doanh tập trung vào sản phẩm mũi nhọn là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline và các sản phẩm hỗ trợ khác nhằm xây dựng một cộng đồng người tiêu dùng đa dạng.

Alpha Lipid Lifeline có thành phần sữa non bò giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Ảnh: New Image Việt Nam

"Chúng tôi xác định các thành phần thiết yếu như: kháng thể IgG, canxi, lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất. Dựa vào những tiêu chí này, công ty đã tập trung ở mảng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động trong nước. Hầu hết các sản phẩm (trừ sản phẩm tổ yến chưng) đều có nguồn nguyên liệu sạch, được sản xuất và đóng gói trực tiếp tại New Zealand sau đó nhập khẩu về Việt Nam", ông Vũ Hải Dương - Giám đốc Kinh doanh và Marketing New Image Việt Nam nói.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn xây dựng mạng lưới tiếp cận với người tiêu dùng thông qua các điểm phân phối tại trụ sở, 3 chi nhánh lớn và những điểm bán trên khắp cả nước. Đây là cách để người dân có thể dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm tại các điểm bán của New Image Việt Nam.

Chú trọng lợi ích của đối tác kinh doanh

New Image Việt Nam cho biết, doanh nghiệp tự hào là một trong những doanh nghiệp có mức chi trả hoa hồng cao ở nhóm ngành bán hàng trực tiếp. Năm 2022, hơn 1.500 tỷ đồng tiền hoa hồng đã được chi trả cho khoảng 83.000 đối tác kinh doanh. Trong số đó hơn 300 cá nhân có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm, 115 người có thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tính ở thời điểm hiện tại, vị trí đối tác kinh doanh có thu nhập cao nhất tại New Image Việt là hơn 11 tỷ đồng (năm 2022).

"Để hiện thực hóa phương châm 'Đặt lợi ích đối tác kinh doanh làm trọng tâm', chúng tôi đã áp dụng chính sách trả thưởng. Đây là cách hỗ trợ và đồng hành cùng họ kiến tạo đời sống. Chúng tôi cũng cam kết trả thưởng linh hoạt, công bằng, luôn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và luôn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý nhà nước", ông Hải Dương cho hay.

Chương trình trả thưởng linh hoạt của New Image Việt Nam đã thu hút hơn 65.000 đối tác kinh doanh mới trong năm 2022. Ảnh: New Image Việt Nam

Tinh thần "We are one"

Theo New Image Việt Nam, yếu tố văn hóa chính là tài sản vô hình và đóng vai trò then chốt cho sự thành công của doanh nghiệp. Bởi không có giá trị văn hóa, sự gắn kết thì mọi hoạt động kinh doanh sẽ đình trệ, hiệu quả kinh doanh thấp. Vì lẽ đó, tinh thần "We are one" tại New Image Việt Nam đại diện cho văn hóa của sự gắn kết giữa các bên và được ban lãnh đạo doanh nghiệp áp dụng triệt để trong mọi chiến lược kinh doanh.

10 năm hoạt động, các sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng miễn dịch, sức khỏe, sức đề kháng của công ty đã được đón nhận tại nhiều tỉnh thành và một số thành tựu gồm: Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2021 với bộ 3 sản phẩm New Image Alpha Lipid Lifeline, Immufort Ultraboost Colostrum và Alpha Lipid Colostem do người tiêu dùng bình chọn; giải Thương hiệu Vàng và Logo và Slogan ấn tượng năm 2022. Hiện tại, công ty đang cung cấp hơn 300.000 sản phẩm Alpha Lipid hàng tháng và 3 triệu sản phẩm mỗi năm.

Về đối tác kinh doanh, New Image Việt Nam ghi nhận số lượng đội ngũ này của đã tăng 26 lần trong giai đoạn từ năm 2013-2016. Tử năm 2016-2019 tăng 4 lần và tới thời điểm tháng 3/ 2023, số lượng đối tác kinh doanh đạt hơn 150.000 trên cả nước.

Trong thời gian tới, New Image Việt Nam cam kết sẽ luôn đặt lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu; đồng thời, duy trì chính sách trả thưởng linh hoạt. Chiến lược kinh doanh cũng sẽ được cải tiến liên tục nhằm thích nghi với từng giai đoạn phát triển kinh tế mới. Ngoài ra, tinh thần "We are one" cũng sẽ tiếp tục lan tỏa.

Thanh Hoa