Những yếu tố giúp MacBook Air giữ sức hút

Thiết kế mỏng nhẹ, chip Apple Silicon và thời lượng pin dài là những yếu tố giúp MacBook Air duy trì sức hút trong phân khúc laptop nhiều năm qua.

Ra mắt lần đầu năm 2008, MacBook Air vẫn là một trong những dòng máy được ưa chuộng trong hệ sinh thái của Apple. Trong các thế hệ gần đây, sản phẩm tiếp tục được nâng cấp về hiệu năng và màn hình, đồng thời giữ thiết kế mỏng nhẹ vốn là đặc trưng của dòng máy.

Thiết kế Macbook Air mỏng nhẹ, vỏ kim loại nguyên khối. Ảnh: Apple

Một trong những yếu tố giúp MacBook Air duy trì sức hút là thiết kế tối giản và tính di động cao. Các phiên bản sử dụng chip Apple Silicon như M2 hay M3 có trọng lượng khoảng 1,24 kg, thân máy bằng kim loại nguyên khối và độ mỏng dưới 1,2 cm. Kiến trúc không quạt cũng là điểm khác biệt của dòng máy này, giúp thiết bị vận hành yên tĩnh ngay cả khi xử lý nhiều tác vụ liên tục, phù hợp với môi trường làm việc cần sự tập trung như thư viện, quán cà phê hoặc văn phòng mở.

Hiệu năng của MacBook Air được cải thiện đáng kể từ khi Apple chuyển sang sử dụng chip Apple Silicon. Sức mạnh từ các chip Apple Silicon - như M2 với băng thông bộ nhớ 100 GB/s hay M4, M5 mới với 153 GB/s giúp MacBook Air xử lý tác vụ đa nhiệm, từ các ứng dụng văn phòng cơ bản đến nhu cầu đồ họa 2D và dựng video chuyên nghiệp.

Với GPU (8-10 nhân tùy phiên bản), hệ thống duy trì tốc độ phản hồi nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng giật lag. Khả năng tương thích sâu giữa phần cứng và hệ điều hành macOS đảm bảo hiệu suất ổn định cho cả người dùng chuyên nghiệp lẫn đối tượng học sinh, sinh viên trong dài hạn.

Khả năng tối ưu giữa phần cứng và hệ điều hành macOS cũng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Các ứng dụng được tối ưu cho Apple Silicon có thể khai thác hiệu năng tốt hơn, đồng thời giúp hệ thống hoạt động mượt mà trong thời gian dài.

Màn hình Liquid Retina trên MacBook Air. Ảnh: Apple

Ngoài hiệu năng, màn hình và thời lượng pin là hai yếu tố thường được người dùng đánh giá cao. MacBook Air hiện sử dụng màn hình Liquid Retina kích thước từ 13,6 inch với độ sáng khoảng 500 nits và độ phân giải cao, mang lại khả năng hiển thị sắc nét khi làm việc hoặc giải trí. Cùng với đó, thời lượng pin có thể đạt khoảng 18 giờ sử dụng trong các tác vụ thông thường, giúp người dùng làm việc cả ngày mà không cần sạc thường xuyên.

Theo các chuyên gia công nghệ, sự kết hợp giữa thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng ổn định và hệ sinh thái phần mềm đồng bộ giúp MacBook Air duy trì vị trí nổi bật trong phân khúc laptop di động. Trong bối cảnh nhu cầu làm việc linh hoạt và di chuyển nhiều ngày càng phổ biến, những yếu tố này tiếp tục là lợi thế giúp dòng máy giữ sức hút trên thị trường.

Tại hệ thống Thế Giới Di Động, MacBook Air 13 inch M2 phiên bản 16GB/256GB hiện có mức giá 19,99 triệu đồng, giảm 18% so với giá niêm yết, đi kèm chính sách trả góp 0%.

Hoài Phương