Những yếu tố giúp Ford Everest Wildtrak ghi điểm

Thiết kế khỏe khoắn mang phong cách off-road trong phân khúc SUV, kết hợp nhiều công nghệ an toàn giúp Everest Wildtrak ghi điểm khi trưng bày tại VM Huế.

Everest Wildtrak được nhà sản xuất trưng bày tại VnExpress Marathon Huế 2023 trước 10.500 runner. Mẫu xe dự kiến đến tháng 5 mới ra mắt tại Việt Nam nên runner tham gia giải chạy sáng 16/4 là những người đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này.

Trong hai ngày giới thiệu, mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của hàng trăm người.

Thiết kế thể thao khỏe khoắn

Theo nhiều runner đã trải nghiệm các sản phẩm Ford trước đây, phiên bản cao cấp nhất của dòng Everest mang lại cảm giác hoàn toàn mới với điểm nhấn là phần đầu xe hầm hố hơn các bản thường.

Cản trước hình chữ "H" trải từ lưới tản nhiệt xuống cản trước, nắp ca-pô cùng phần hông gần hốc bánh trước có thêm logo Wildtrak. Thân xe có nhiều đường gân nổi tăng sự khỏe khoắn. Bộ mâm hợp kim 6 chấu kép hình cánh hoa, phối màu xám Bolder có kích thước 20 inch, tổng thể toát lên sự khỏe khoắn phù hợp với tinh thần runner.

Thiết kế đầu xe Everest Wildtrak lưới tản nhiệt hình chữ H. Ảnh: Quỳnh Trần

Không gian nội thất không có nhiều khác biệt so với các phiên bản đã ra mắt trước đây tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, runner cho rằng điểm thu hút của phiên bản Wildtrak là những chi tiết đường chỉ khâu màu cam Cyber trên ghế, dọc thân xe, vô lăng ba chấu. Hàng ghế sau có thiết kế đủ tựa đầu, bệ tỳ tay trung tâm được bọc da. Những runner đã trải nghiệm thực tế đánh giá hàng ghế này rộng rãi thoải mái cho hành khách. Hàng ghế thứ ba đủ cho 2 hành khách với tầm vóc khoảng 1,65m.

Anh Nguyễn Chí Dũng, TP HCM đánh giá cao thiết kế của xe. Anh Dũng cho rằng thiết kế xe phù hợp cho những hành trình dài, xa qua nhiều địa hình với gầm cao, trang bị thêm baga trên nóc để chở thêm đồ đạc. "Tổng thể xe nam tính, liền mạch. Tôi thích phần mặt ca-lăng cá tính được mang từ bản bán Ranger", anh chia sẻ.

Khoang lái của xe nổi bật với đường chỉ cam. Ảnh: Quỳnh Trần

Động cơ và loạt công nghệ an toàn

Ford Everest Wildtrak trang bị động cơ dầu 2.0 tăng áp kép. Hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4WD, cho công suất 210 mã lực. Vận hành có 6 chế độ lái đáp ứng từ nhu cầu đi lại hàng ngày cho đến những chuyến đi off-road, bao gồm: Thông thường, Tiết kiệm (Eco), Kéo/tải nặng (Tow/Haul), Trơn trượt (Slippery), Bùn lầy/ Rãnh sâu (Mud & Rut) và Cát (Sand).

Các trang bị tiện ích trên xe gồm: hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí SYNC 4A. Dàn âm thanh 8 loa, sạc không dây tiêu chuẩn và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây.

Các công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái có hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh... Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng dừng, đi, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn. Camera 360 độ là trang bị tiêu chuẩn. Đèn chiếu sáng LED ma trận, tính năng chống chói cho phương tiện ngược chiều.

Nhiều runner đã trải nghiệm cho rằng xe êm, cảm giác lái đầm chắc kể cả khi đi qua các điều kiện địa hình phức tạp. Everest Wildtrak bán ra từ tháng 5 với 4 màu lựa chọn. Giá từ 1,499 tỷ đồng cho bản màu đen và 1,506 tỷ đồng cho các màu trắng, đỏ cam, vàng Luxe.

Đây là lần đầu tiên các mẫu xe của Ford được giới thiệu đến runner VnExpress Marathon và nhận phản hồi yêu thích, tích cực của người dùng.

Hoài Phương