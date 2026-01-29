Những yếu tố giúp doanh thu Bảo hiểm PVI vượt 1 tỷ USD

Bảo hiểm PVI vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2025 nhờ tăng trưởng đồng đều ở các mảng kinh doanh cốt lõi, đẩy mạnh tái bảo hiểm quốc tế, mở rộng dịch vụ và đầu tư cho công nghệ.

Khép lại năm 2025, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI ghi nhận tổng doanh thu 27.266 tỷ đồng, hoàn thành 137,3% kế hoạch năm và tăng 33,5% so với năm 2024. Cột mốc này đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam đạt được doanh thu 1 tỷ USD. Lợi nhuận trước thuế cũng đạt 1.066 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 37,3%.

Tăng trưởng các mảng dịch vụ

Mảng bảo hiểm gốc đóng góp chính vào sự tăng trưởng doanh thu với hơn 14.900 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%, chiếm 16,9% thị phần. Đây là năm thứ tư liên tiếp Bảo hiểm PVI giữ vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Song song với bảo hiểm gốc, hoạt động nhận - nhượng tái bảo hiểm tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đáng chú ý, tái bảo hiểm quốc tế đóng góp trên 50% lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm trong năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng lớn của mảng kinh doanh này trong việc cân bằng rủi ro, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao chất lượng tăng trưởng doanh nghiệp. Đồng thời, kết quả cũng phản ánh năng lực tài chính, trình độ thẩm định rủi ro và uy tín ngày càng được khẳng định của Bảo hiểm PVI trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Một yếu tố khác đóng góp vào đà tăng trưởng của Bảo hiểm PVI là việc mở rộng sang các dịch vụ bổ trợ. Trong năm 2025, hoạt động thu hộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoàn thành vượt kế hoạch, với tổng phí thu hộ toàn hệ thống đạt 3.235 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với năm trước.

Việc tham gia triển khai dịch vụ thu hộ BHXH mở ra nguồn doanh thu mới, đồng thời giúp PVI mở rộng hiện diện thương mại trên phạm vi toàn quốc, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và khai thác hiệu quả hệ thống phân phối sẵn có.

Thương mại điện tử tạo dư địa tăng trưởng mới

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh của kênh thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm PVI. Doanh thu từ kênh thương mại điện tử tăng gần gấp đôi so với năm 2024, trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Vinh danh Bảo hiểm PVI Duyên Hải, Đơn vị xuất sắc nhất hệ thống năm 2025. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc triển khai các sản phẩm và chương trình bảo hiểm trên nền tảng số góp phần mở rộng độ phủ thị trường, đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng theo hướng linh hoạt, hiện đại hơn.

Song song với mở rộng kênh phân phối, Bảo hiểm PVI đầu tư có trọng tâm cho hạ tầng công nghệ thông tin, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực kiểm soát rủi ro. Việc từng bước làm chủ và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi đã hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình, nâng cao độ chính xác trong khâu cấp đơn và thương mại điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý bồi thường.

Trong năm, hàng loạt hệ thống trọng yếu được nâng cấp, từ nền tảng thương mại điện tử, ứng dụng App/Web 24/7, hệ thống thu hộ BHXH đến hóa đơn điện tử và thanh toán số, qua đó cải thiện năng suất và tối ưu chi phí vận hành, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Tăng uy tín trên thị trường quốc tế

Bên cạnh kết quả kinh doanh, năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của Bảo hiểm PVI về năng lực tài chính và quản trị. Doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 4.320 tỷ đồng vào tháng 9/2025 và tiếp tục tăng lên 5.000 tỷ đồng vào tháng 1/2026. Việc tăng vốn theo lộ trình giúp Bảo hiểm PVI củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về an toàn vốn và tạo dư địa cho đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm mới.

Trong lĩnh vực quản trị, Bảo hiểm PVI tiếp tục được AM Best đánh giá ở mức A- với triển vọng "Ổn định", phản ánh năng lực tài chính và hệ thống quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Trên bình diện quốc tế, doanh nghiệp ghi dấu ấn với "chiến thắng kép" tại InsuranceAsia News Awards for Excellence 2025, giành hai danh hiệu "General Insurer of the Year" và "Underwriting Initiative of the Year". Bên cạnh đó, đơn vị cũng được vinh danh Top 3 "Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ của Năm" tại Giải thưởng Ngành Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA).

Ông Dương Thanh Francois, Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận giải thưởng "General Insurer of the Year" từ ông Yawar Tharia đại diện Tạp chí InsuranceAsia News. Ảnh: Bảo hiểm PVI

Đại diện doanh nghiệp cho biết, những giải thưởng quốc tế này là sự ghi nhận cho năng lực vận hành, nền tảng nghiệp vụ, cùng trình độ thẩm định và quản trị rủi ro của Bảo hiểm PVI, các yếu tố then chốt bảo đảm chất lượng tăng trưởng bền vững trong ngành bảo hiểm.

Với cột mốc doanh thu 1 tỷ USD cùng nền tảng vận hành được củng cố, Bảo hiểm PVI bước vào năm 2026 với định hướng tiếp tục đầu tư cho các năng lực cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới giai đoạn tăng trưởng có chiều sâu và bền vững hơn.

Minh Ngọc