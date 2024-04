Những yếu tố giúp công ty IT thu hút nhân lực

Các công ty tạo môi trường làm việc thoải mái, chế độ đãi ngộ tốt, cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại... sẽ ghi điểm tốt với các nhân viên.

ITviec vừa công bố danh sách 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2024, phân loại theo hai quy mô: lớn, vừa và nhỏ. Đây là những đánh giá phổ biến được ghi nhận dựa trên hơn 21.500 nhận xét của các nhân viên IT dành cho những doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng "Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2024". Theo họ, một công ty IT lý tưởng sẽ khởi nguồn từ những nền tảng tích cực, bao gồm: môi trường làm việc thoải mái, hầu như không làm thêm giờ (OT) và cung cấp các trang thiết bị hiện đại cho nhân viên IT.

30 công ty nằm trong danh sách đều được nhân viên ghi nhận vì đã xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái. Chính sách về thời gian làm việc, quản lý dự án cho nhân viên cũng được quy định rõ ràng, hiếm khi phát sinh làm thêm giờ hoặc nếu có, nhân viên sẽ nhận được tiền trợ cấp OT tương xứng. Ngoài ra, để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên, các công ty này đều cố gắng trang bị những thiết bị hiện đại với cấu hình cao và tốc độ xử lý nhanh như: Macbook Pro hoặc laptop Intel Core i7...

NFQ Asia lọt "Top công ty IT tốt nhất Việt Nam" 6 năm liên tiếp. Ảnh: ITviec

Khi tiến hành đánh giá chuyên sâu về các đãi ngộ và giá trị được ghi nhận đối với danh sách "Top 30 công ty IT tốt nhất Việt Nam 2024", phân loại theo 2 nhóm: công ty lớn (trên 300 nhân viên) và công ty vừa và nhỏ (từ 300 nhân viên trở xuống), hình ảnh của các doanh nghiệp dần trở nên rõ nét hơn bởi những đánh giá nổi bật.

Công ty IT lớn thường được nhân viên tưởng thưởng bởi các yếu tố thiên về cơ sở vật chất, cơ hội luân chuyển - giao lưu đa quốc gia, mức độ an toàn trong công việc; trong khi công ty IT vừa và nhỏ được nhân viên yêu thích và đề cao các giá trị tinh thần, văn hóa giao tiếp, mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.

Theo đó, 4 đãi ngộ hấp dẫn nhất, xuất hiện chủ đạo trong tất cả nhận xét của nhân viên về các công ty IT lớn bao gồm: gói lương thưởng cạnh tranh; nhiều chính sách phát triển năng lực nhân viên và các chương trình dẫn dắt nhân sự tài năng; thời gian và mô hình làm việc linh hoạt; mức độ ổn định và gắn kết cao.

Tyme xếp vị trí thứ 4 trong "Top công ty IT lớn tốt nhất Việt Nam 2024", ghi dấu ấn 3 năm liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng. Ảnh: ITviec

Không chỉ các công ty nhiều năm góp mặt trong danh sách này như NFQ hay Tyme mới nhận được nhiều đánh giá xuất sắc mà 3 công ty lần đầu góp mặt trong top 5 cũng gặt hái được nhiều thành công trong việc chinh phục các nhân tài IT bằng những thế mạnh riêng.

Cụ thể, SmartOSC đẩy mạnh sự hài lòng của các nhân viên IT thông qua việc cung cấp quy trình làm việc rõ ràng, giờ giấc làm việc linh hoạt thoải mái. Trusting Social được lòng nhân viên từ những hành động nhỏ như chăm chút văn phòng đẹp, sạch sẽ và hỗ trợ chi phí di chuyển bằng Grab từ một đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, Employment Hero gây ấn tượng mạnh bởi văn hóa ưu tiên làm việc từ xa (remote) nhưng vẫn đảm bảo các gói phúc lợi, đào tạo hấp dẫn và được nhân viên tin tưởng vì có nhiều vốn và tiềm năng phát triển, không lo bị cắt giảm.

Đại diện ITviec và Creative Force trao nhận cúp "Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2024". Ảnh: ITviec

Ở phía các công ty IT vừa và nhỏ, 4 yếu tố giúp ghi điểm với các nhân viên IT - cũng là những lý do khiến họ muốn gắn bó với công ty có phần khác biệt, bao gồm: sự tích cực về mức độ gắn kết giữa các nhân viên; cảm giác được tin tưởng; chính sách đánh giá năng lực rõ ràng; giao tiếp minh bạch, hiệu quả.

Đơn cử như Creative Force với văn hóa Bắc Âu điển hình, được nhân viên ưu ái nhận xét tích cực như tổ chức phẳng, minh bạch. Ban lãnh đạo rất quan tâm, lắng nghe ý kiến nhân viên; đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc EMDDI với môi trường làm việc trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo mọi quy định chính sách đều rất rõ ràng và quy định bằng văn bản nên không lo bị thiệt. Kể cả những công ty có chủ quản tại Nhật Bản như Panasonic R&D Center Vietnam hay RAKSUL Vietnam cũng là những doanh nghiệp chủ động xây dựng văn hóa linh hoạt, cấp tiến thông qua hình ảnh "Các manager gần gũi, không áp đặt nhân viên và dễ giao tiếp", từ đó nhận được sự tin tưởng của các nhân viên IT, gia tăng mức độ gắn kết nội bộ.

Với thị trường có tổng số công ty IT mảng xuất phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin hiện nay lên đến hơn 27.000, các "Công ty IT tốt nhất Việt Nam" trong danh sách của ITviec là những ví dụ điển hình thể hiện tính ứng dụng cao và linh hoạt giữa các thế mạnh của công ty cũng như chính sách lợi ích cá nhân hóa cho nhân tài của họ, mà không bị giới hạn ở quy mô lớn hay vừa và nhỏ.

Như Ý