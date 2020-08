Những yếu tố giúp căn hộ New Galaxy hút khách

Căn hộ New Galaxy có vị trí tốt tại Đông Sài Gòn, tiện ích hiện đại, ứng dụng công nghệ nhà thông minh, phù hợp an cư lẫn đầu tư cho thuê.

Ra mắt thị trường vào đầu tháng 8, dự án do Hưng Thịnh Land phát triển nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và giới đầu tư nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí tốt tại cửa ngõ phía Đông, tiện ích đa dạng, công nghệ nhà thông minh hiện đại cùng tiềm năng đầu tư, cho thuê lâu dài.

Vị trí đắc địa phía Đông Sài Gòn

Vốn là tâm điểm của thị trường địa ốc, thời gian gần đây khu vực cửa ngõ phía Đông liên tục được ưu tiên phát triển với hàng loạt công trình trọng điểm cùng quy hoạch mang tầm quốc tế, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Mới đây, Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM trên cơ sở sắp xếp quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Thành phố Thủ Đức trong tương lai với hơn một triệu dân được xem là vùng động lực phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao, cộng đồng trí thức, ước tính đóng góp 30% GDP của TP HCM, tương đương 4-5% GDP cả nước.

Đề án tác động tích cực đến thị trường bất động sản TP HCM, đồng thời tạo động lực phát triển các đô thị vệ tinh, nhất là Bình Dương. Địa phương này còn là tỉnh thành duy nhất của Việt Nam hai năm liền vào top đô thị có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart21) do ICF bình chọn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư hiệu quả. Cùng với việc thành lập hai thành phố mới là Dĩ An và Thuận An, Bình Dương đang là một trong những thị trường bất động sản sôi động hàng đầu phía Nam hiện nay.

Từ New Galaxy, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút tiếp cận Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, các công trình tiện ích trọng điểm trong khu vực. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land.

Thừa hưởng những lợi thế hạ tầng và quy hoạch của khu vực, khu căn hộ New Galaxy được khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm. Dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Thống Nhất lộ giới 32 m, liền kề Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, gần Khu công nghệ cao TP HCM cùng nhiều khu công nghiệp trọng điểm khác. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để đến trung tâm thành phố Dĩ An và khu vực lân cận, 30 phút về trung tâm TP HCM.

Tổ hợp tiện ích hiện đại

Covid-19 đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong hành vi và thói quen của khách hàng, nhiều tiêu chí khắt khe hơn được đặt ra để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Trên thị trường bất động sản, các sản phẩm ngoại ô có thiết kế cảnh quan gần gũi với thiên nhiên cùng hệ thống tiện ích đa dạng, chú trọng sức khỏe cộng đồng đang nhận được sự quan tâm lớn.

Tại New Galaxy, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn tiện nghi với nhiều tiện ích, dịch vụ như hồ bơi người lớn và trẻ em, trường mầm non, shophouse, sân thể thao đa năng, công viên nội khu... Trong bán kính 5 km, cư dân còn dễ dàng tiếp cận tiện ích của khu vực như trường học, công viên, thư viện, khu mua sắm, khu nghiên cứu... tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, Big C Dĩ An, các trung tâm thương mại, chợ lớn trong khu vực. Cư dân cũng thuận tiện di chuyển tới Bến xe miền Đông mới, các nhà ga Metro số 13 - Suối Tiên, ga Metro số 14 - Bến xe miền Đông mới thuộc tuyến Metro số 1.

Nhờ khoảng cách vừa phải đến các trục đường lớn, New Galaxy sở hữu không gian sống trong lành cùng cảnh quan thoáng đãng. Ảnh phối cảnh: Hưng Thịnh Land.

Căn hộ thông minh

Tại dự án này, không gian bên trong mỗi căn hộ đều được bố trí hài hòa và hợp lý, mang đến sự thuận tiện trong sinh hoạt, nâng chất lượng cuộc sống cư dân. Khoảng cách vừa phải đến các trục đường lớn cũng là một ưu thế của dự án, góp phần tạo nên không gian yên tĩnh cùng tầm nhìn toàn cảnh rộng thoáng. Nhờ đó, cư dân được tận hưởng những không gian sống an nhiên, trong lành.

Nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị và cuộc sống tiện nghi cho cư dân, chủ đầu tư dự án này đã tiên phong ứng dụng công nghệ nhà thông minh. Các thiết bị điện trong căn hộ được kết nối linh hoạt, vận hành theo một kịch bản thông minh như tự động bật tắt đèn, điều khiển từ xa qua smartphone với TV, máy lạnh... góp phần giúp tiết kiệm điện năng tối ưu cũng như tạo sự tiện lợi cho cư dân. Cư dân được tận hưởng trọn vẹn sự an toàn, thoải mái và có thể dành nhiều thời gian hơn để tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Cơ hội đầu tư căn hộ cho thuê

Bên cạnh phục vụ nhu cầu an cư, New Galaxy còn tạo cơ hội đầu tư tốt cho những ai có nhu cầu khai thác cho thuê, hướng đến đội ngũ trí thức đông đảo đang học tập và làm việc tại các trường Đại học thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM cùng các kỹ sư, chuyên gia tại Khu công nghệ cao quận 9 và các cụm công nghiệp lân cận.

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Bình Dương với tỷ lệ đô thị hóa cao đạt 80,17%, đang có tỷ lệ dân nhập cư đứng đầu các tỉnh phía Nam, tăng từ 2-2,5% mỗi năm. Đây cũng là tỉnh thành có tỷ lệ người di cư phải thuê nhà cao nhất cả nước, chiếm 74,5%. Thời gian gần đây, kinh doanh căn hộ cho thuê dành cho giới trí thức đã trở thành xu hướng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư hướng đến tiềm năng sinh lời tốt trong tương lai.

Cộng hưởng các lợi ích kể trên, New Galaxy đang là một trong những dự án nhận sự quan tâm hàng đầu tại thị trường khu vực Đông Sài Gòn, nhờ kết nối hạ tầng thuận tiện, tiện ích đồng bộ, đảm bảo thu hút nguồn khách thuê ổn định cũng như khả năng tăng giá theo thời gian.

Minh Anh