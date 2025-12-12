Những yếu tố giúp camera Imou bán chạy trên thị trường

Công nghệ AI nhận diện người, phương tiện, chế độ màu ban đêm, quản lý qua app cùng dải sản phẩm đa dạng giúp Imou trở thành camera bán chạy tại thị trường Việt.

Dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, Imou giữ vị trí dẫn đầu mảng camera IP tại Việt Nam trong nửa đầu năm. Cụ thể, theo khảo sát của NielsenIQ, trong số 160 đáp viên là chủ hoặc nhân viên chịu trách nhiệm tại các cửa hàng chuyên bán camera IP, 46% cho biết Imou là thương hiệu bán chạy nhất. Tỷ lệ này vượt xa các thương hiệu còn lại, phản ánh mức độ hiện diện rộng và nhu cầu sử dụng tăng ổn định.

Trong bối cảnh cạnh tranh, thương hiệu ghi nhận doanh số cao tại các cửa hàng thiết bị an ninh nhờ tập trung vào nhóm người dùng gia đình và mô hình cửa hàng nhỏ.

Camera Imou có nhiều dòng cho các nhu cầu khác nhau. Ảnh: Imou

Thương hiệu phát triển dải thiết bị phù hợp cho nhiều môi trường giám sát. Camera trong nhà phục vụ theo dõi sinh hoạt gia đình với các tính năng ghi hình rõ nét, đàm thoại hai chiều, phát hiện người hoặc vật nuôi. Dòng ngoài trời có khả năng chống nước, chống bụi, ghi hình có màu sắc ban đêm, phục vụ quan sát sân vườn, bãi đỗ xe hoặc công trình.

Một số thiết bị nổi bật như Titan Pro được tích hợp công nghệ nhạy sáng Aurora, cho phép ghi hình ban đêm sáng và rõ nét như ban ngày, phù hợp nhu cầu giám sát ở điều kiện ánh sáng yếu. Dòng camera dùng pin và kết nối 4G như AOV PT được lựa chọn cho nhu cầu giám sát nhà vườn, công trình tạm hoặc khu vực không có wifi ổn định.

Camera Titan Pro với công nghệ nhạy sáng Aurora. Ảnh: Imou

Mới đây, Imou mở rộng sang phân khúc doanh nghiệp với camera PoE Series giúp truyền dữ liệu ổn định và quản lý tập trung. Trong đó camera PoE PS3E được tích hợp công nghệ Imou Sense giúp nhận diện chính xác người và phương tiện, giảm cảnh báo sai, chế độ ghi hình có màu ban đêm. Chuẩn IP67 giúp thiết bị hoạt động ổn định ngoài trời trong nhiều điều kiện thời thiết.

Camera PoE series phục vụ cho nhu cầu giám sát kho bãi, văn phòng hoặc kinh doanh theo chuỗi, nơi cần độ ổn định cao, hình ảnh rõ ràng, khả năng vận hành liên tục và lưu trữ dài hạn.

Sản phẩm camera Imou PoE PS70F. Ảnh: Imou

Toàn bộ thiết bị của Imou được quản lý qua ứng dụng Imou Life. Người dùng có thể xem trực tiếp, phát lại, lưu trữ, nhận cảnh báo chuyển động hoặc chia sẻ quyền truy cập với người thân. Việc quản lý trên app giúp tăng tính chủ động khi giám sát không gian sống.

Nhờ danh mục phong phú, Imou đáp ứng đa dạng nhu cầu giám sát gia đình và doanh nghiệp. Sự tiện lợi, cài đặt nhanh và chi phí hợp lý giúp thương hiệu mở rộng độ phủ trên kênh truyền thống lẫn thương mại điện tử.

Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ an ninh tại gia và cửa hàng tiếp tục tăng, các giải pháp camera IP như Imou đang trở thành thiết bị quen thuộc tại nhiều hộ gia đình Việt Nam. Sự kết hợp giữa công nghệ, thiết kế theo từng nhu cầu và hệ sinh thái giám sát tập trung là yếu tố giúp hãng duy trì doanh số.

Hoài Phương