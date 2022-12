Những xu hướng nội thất sẽ lụi tàn trong năm 2023

Đồ nội thất màu xám và kệ nổi sẽ giảm phổ biến, thay thế vào đó những màu sắc táo bạo, đường cong hiện đại và các món đồ cổ điển sẽ gia tăng.

1. Nội thất màu xám

Nhà thiết kế Susan Hayward ở Massachusetts, Mỹ, nói rằng xu hướng nội thất màu xám đang dần bị thay thế.

"Nội thất màu xám, cùng với các tông màu lạnh, đang dần bị loại bỏ. Thay vào đó, chúng ta sẽ thấy nhiều màu sắc nổi bật và các tông màu ấm sẽ thay thế", Susan nói.

2. Đèn chiếu sáng to

Thời gian trước các thiết bị chiếu sáng đã bị tăng kích thước và trong một số trường hợp, người ta đã trang trí những chiếc đèn quá to so với diện tích phòng. "Một chiếc đèn cho bàn ăn không nên to quá, nếu không ngồi dưới bàn ăn bạn sẽ cảm thấy bị choáng ngợp. Năm tới, các thiết kế đó sẽ không còn được ưa chuộng", Susan nói.

3. Kệ nổi bị loại bỏ

Khái niệm kệ nổi đã "gây bão" trong giới thiết kế khi mọi người cố gắng tạo ra cảm giác cởi mở và lưu trữ đồ đạc nhiều hơn, nhưng theo nhà thiết kế nội thất Rudolph Diesel (Anh) xu hướng này sẽ biến mất vào năm 2023.

"Những kệ này từng được ưa chuộng trong phong cách trang trại nhưng tôi nghĩ giờ nó đang thoái trào", Rudolph nói.

Nhà thiết kế cho biết một vài chiếc kệ dài trông đẹp hơn nhiều kệ ngắn vì nó liền mạch và ít lộn xộn hơn.

Những màu sắc nổi bật sẽ là xu hướng thiết kế nội thất năm tới, trong khi các kệ nổi sẽ dần bị thay thế. Ảnh: Insider

4. Phong cách nội thất Organic

Theo nhà thiết kế nội thất Sarah Bowen, Anh, xu hướng hữu cơ hiện đại - được định nghĩa là sự pha trộn giữa chủ nghĩa tối giản, trang trí hiện đại và phong cách thiết kế phóng túng - có thể sẽ bắt đầu suy giảm vào năm 2023.

"Đồ hữu cơ hiện đại đang áp đảo thị trường và chủ nhà sẽ bắt đầu tránh xa xu hướng này để tránh nội thất trông quá giống với những ngôi nhà khác", Sarah nói.

Những xu hướng sau đây sẽ sớm trở nên thịnh hành trong thiết kế nội thất 2023:

Gạch zellige-tile

Nhà thiết kế Amanda Barnes dự đoán xu hướng gạch zellige-tile sẽ trở nên phổ biến.

Gạch zellige-tile là loại gạch Morrocan bóng đẹp, nổi bật đã được lan truyền khắp thế giới. Nó mang lại cảm giác mới mẻ tuy nhiên thực tế đã tồn tại hơn một nghìn năm. Tại sao gạch Zellige lại được yêu thích mặc dù nó không hoàn toàn hoàn hảo. Theo truyền thống, chúng được tráng men thủ công ở Morocco trên loại đất sét đặc biệt được làm thô, được nung theo một cách riêng. Mỗi viên gạch đều khác nhau về cả kết cấu và màu sắc. Ngoài ra, những viên gạch bóng này phản chiếu ánh sáng rất tốt.

"Sự quyến rũ hoàn hảo của những nét không hoàn hảo của gạch zellige-tile sẽ dẫn chúng ta đến một phiên bản ấn tượng hơn vào năm sau", Amanda nói.

Gạch zellige-tile. Ảnh: Homedit

Màu sắc táo bạo, bất ngờ

Các tông màu tự nhiên và trung tính đã trở nên phổ biến nhưng Barnes cho biết năm 2023 sẽ có nhiều màu sắc trong không gian hơn.

"Chúng tôi nhận thấy các màu sắc mạnh, ở những chiếc gối cho sofa, hay thảm sàn sẽ tạo điểm nhấn giúp cố định không gian", Barnes nói.

Những bức tường phá cách

Diesel cho biết, hãy chọn điểm nhấn bằng họa tiết độc đáo hoặc giấy dán tường có màu tương tự với phần còn lại của căn phòng. "Nếu bạn muốn tạo một bức tường có điểm nhấn bằng gỗ, hãy đảm bảo đang sử dụng các thanh gỗ thẳng đứng vì chúng giúp mái cao và làm cho không gian thân mật hơn. Tránh dùng gỗ tái chế vì sẽ làm nhà bị cũ", Diesel nói.

Nhà thiết kế này cũng khuyên bạn nên chọn đúng khu vực để tô điểm, tốt nhất nên trang trí bức tường đầu tiên nhìn thấy khi bước vào phòng.

Những đường cong

"Khi mọi người tìm cách thay đổi trong nhà, xu hướng tránh xa các đường thẳng và hướng tới các đường cong hiện đại hơn đang xuất hiện. Những thứ như đồ nội thất cong cho phép tạo ra một phong cách táo bạo, khác biệt mà không trông sặc sỡ hoặc khó coi", Diesel cho biết.

Nhà thiết kế khuyên bạn nên chọn các ô cửa vòm và các đường cong xung quanh các bức tường bên ngoài để thêm các hình dạng và kích thước thú vị.

Nội thất cổ điển

Nội thất cổ điển đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây và nhà thiết kế nội thất Jen Dallas nói đây là xu hướng mà chúng ta sẽ tiếp tục thấy nhiều hơn vào năm 2023.

"Xu hướng sẽ tiếp tục phát triển là mua đồ nội thất đã qua sử dụng hoặc đồ cổ. Đó là một cách tuyệt vời để thêm nét đặc sắc cho ngôi nhà của bạn và sẽ tốt hơn rất nhiều cho môi trường khi chúng ta làm vậy", Dallas cho biết.

