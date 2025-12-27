Những vụ bê bối tiền từ thiện ở Mỹ

Thay vì giúp người nghèo, nhiều lãnh đạo quỹ từ thiện tại Mỹ dùng tiền quyên góp để ăn nhà hàng Michelin, mua biệt thự và phẫu thuật thẩm mỹ.

Lấy tiền người nghèo chi bữa ăn "đế vương"

Tháng 11/2024, Keith Taylor, 56 tuổi, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Modest Needs, bị các công tố viên Mỹ buộc tội biển thủ 2,5 triệu USD. Ông bị cáo buộc chuyển tiền quyên góp qua nền tảng gọi vốn cộng đồng vào tài khoản cá nhân, trốn hơn một triệu USD tiền thuế và lập hội đồng quản trị "ma".

Luật sư Damian Williams, ở quận Nam New York nhấn mạnh: "Bị cáo tuyên bố tiền quyên góp giúp các gia đình thu nhập thấp tránh cảnh vô gia cư, thực tế lại lừa gạt nhà tài trợ để tư lợi".

Keith Taylor, 56 tuổi, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Modest Needs. Ảnh: USAToday

Modest Needs thành lập năm 2002, tự quảng cáo là hoạt động để "trợ cấp khẩn cấp cho người nghèo". Từ năm 2016, tổ chức nhận khoảng 9,9 triệu USD quyên góp nhưng chỉ chi 5,9 triệu USD cho hoạt động thực tế. Phần còn lại, ông Taylor dùng để tận hưởng cuộc sống xa hoa bậc nhất nước Mỹ.

Từ 2016 đến tháng 5/2024, Taylor chi hơn 320.000 USD cho các bữa ăn tại Manhattan. Cụ thể, ông chi hơn 101.000 USD tại nhà hàng hai sao Michelin Jean-Georges. Một nhân viên pha chế của nhà hàng này thậm chí được ông liệt kê khống vào danh sách hội đồng quản trị. Tại nhà hàng ba sao Michelin Per Se và nhà hàng sushi Masa, ông lần lượt chi 68.000 USD và 25.930 USD.

Cáo trạng ghi nhận Taylor dùng hơn 300.000 USD thuê căn hộ tầng 30 nhìn ra Công viên Trung tâm, giá thuê 6.000-7.000 USD mỗi tháng. Ngoài ra, giai đoạn 2020-2022, ông chi 63.000 USD cho y tế cá nhân và phẫu thuật thẩm mỹ.

Mua biệt thự, xe sang từ tiền ăn của trẻ

Tháng 10/2025, Connie Bobo, 46 tuổi, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng New Heights ở Missouri, bị xét xử vì biển thủ 10 triệu USD.

Bà Bobo đăng ký tham gia hai chương trình do Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ nhằm hoàn trả chi phí thực phẩm cho trẻ em nghèo. Các công tố viên cáo buộc bà khai khống việc phục vụ 6 triệu bữa ăn để nhận 20 triệu USD tiền hoàn trả, trong khi thực tế chưa cung cấp đến 3 triệu suất.

Số tiền chiếm đoạt được bà dùng mua 5 bất động sản, trong đó có biệt thự một triệu USD và đầu tư 2,2 triệu USD vào bất động sản thương mại. Đáng chú ý, bà Bobo chuyển gần 1,4 triệu USD cho bạn trai Howard Hughes III. Người này dùng hơn 211.000 USD tậu chiếc Mercedes-Benz G550 Wagon.

Một bất động sản của Bobo tại St Charles, Missouri, Mỹ. Ảnh: Dailymail

Bà Bobo còn làm giả tài liệu, tự ý điền tên người thân, bạn bè vào hội đồng quản trị để che đậy. Dù được tại ngoại chờ xét xử từ tháng 10/2023, bà vẫn lén lút điều hành nhà trẻ tư nhân, vi phạm lệnh tòa. Khi bị phát hiện vào tháng 8 năm ngoái, bà cố thủ trong nhà gần hai giờ và bị bắt khi đang tìm cách bỏ trốn.

Hiện bà Bobo từ chối thỏa thuận nhận tội, đối mặt án hơn 20 năm tù cùng nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Đại án 250 triệu USD tiền hỗ trợ Covid-19

Aimee Bock, sáng lập tổ chức Feeding Our Future ở bang Minnesota, bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo 250 triệu USD. Ảnh: Shari L.Gross/Star Tribune

Aimee Bock, sáng lập tổ chức Feeding Our Future ở bang Minnesota, bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo 250 triệu USD từ Chương trình Dinh dưỡng Trẻ em Liên bang trong đại dịch.

Tháng 3/2025, cơ quan công tố xác định Bock cùng đồng phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh, làm giả hóa đơn thực phẩm và danh sách trẻ em nhận hỗ trợ. Feeding Our Future tăng mức nhận quỹ từ 3,4 triệu USD năm 2019 lên gần 200 triệu USD vào năm 2021.

Số tiền chiếm đoạt được nhóm này dùng mua bất động sản quốc tế, xe sang, trang sức và du lịch. Vụ án có 70 bị cáo, trong đó 30 người đã nhận tội. Một bị cáo bị tuyên 17,5 năm tù. Đặc biệt, vụ việc gây chấn động khi xuất hiện âm mưu hối lộ bồi thẩm viên bằng túi tiền mặt 120.000 USD.

Biến quỹ từ thiện thành "túi riêng"

Brandon Anderson ở bị tố cáo chiếm dụng 75.000 USD tiền từ thiện. Ảnh: Liz Hafalia/The San Francisco Chronicle

Tháng 11/2024, Tổng chưởng lý đặc khu Columbia (OAG) Brian L. Schwalb khởi kiện Brandon Anderson, yêu cầu đóng cửa tổ chức Raheem AI và hoàn trả 75.000 USD chi tiêu sai mục đích.

Raheem AI thành lập năm 2017 với sứ mệnh chống bạo lực cảnh sát, huy động được hơn 4,3 triệu USD. Anderson tuyên bố tổ chức ra đời từ bi kịch người hôn phu tên Raheem bị cảnh sát sát hại năm 2007. Tuy nhiên, khi bị điều tra, ông không thể đưa ra bằng chứng cho thấy "Raheem" từng tồn tại.

Anderson bị cáo buộc dùng tiền quyên góp cho các kỳ nghỉ và mua sắm xa xỉ. Vụ việc vỡ lở khi Jasmine Banks, một cựu nhân viên, phát hiện bất thường trong hồ sơ thẻ tín dụng.

Các dự án công nghệ của nhóm như ứng dụng khiếu nại cảnh sát hay giải pháp thay thế số 911 đều thất bại. Hiện Raheem AI đã ngừng hoạt động, Anderson cũng là lãnh đạo duy nhất còn lại sau khi các thành viên hội đồng quản trị từ chức.

Minh Phương (Tổng hợp)