Những viên kẹo tẩm thuốc an thần của kẻ ấu dâm trong trại hè

AnhDưới vỏ bọc là nhà từ thiện đáng kính, Jon Ruben dụ những đứa trẻ ăn kẹo tẩm thuốc an thần để lạm dụng tình dục trong các trại hè miễn phí.

Nhiều ai từng gặp Jon Ruben đều mô tả ấn tượng đầu tiên của họ là người tốt bụng và "bình thường".

Ruben từng là bác sĩ thú y, giáo viên và thường xuyên đi nhà thờ, từ đó tạo dựng được danh tiếng là "trụ cột của cộng đồng", giành được sự kính trọng của gia đình, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh, được họ tin tưởng giao phó sự an toàn của con cái trong suốt gần ba thập kỷ ông ta điều hành các trại hè.

Ruben tổ chức trại hè miễn phí hàng năm cho trẻ em ở những khu vực nghèo khó của Nottingham, với nhiều hoạt động giáo dục và vui chơi ngoài trời nhằm bồi dưỡng sự tự tin.

Những chuyến đi ba ngày tổ chức tại Stathern Lodge hẻo lánh ở Leicestershire, cách thành phố gần 30 km, đều kín chỗ từ nhiều tháng trước, trong khi các nhóm từ thiện vui vẻ hỗ trợ dự án bằng hàng nghìn bảng Anh tiền quyên góp.

"Jon Ruben giống như ngọn hải đăng dẫn đường cho nhiều đứa trẻ trong thành phố", một người dân địa phương từng ca ngợi.

Trại hè tổ chức tại Stathern Lodge ở Leicestershire. Ảnh: NEMM

Nhưng người đàn ông 76 tuổi này lại che giấu một bí mật đen tối. Dưới vỏ bọc mang đến cho trẻ em cơ hội tạm lánh khỏi cuộc sống thành thị, Ruben che giấu sở thích ấu dâm, dẫn đến những tội ác kinh hoàng trong trại hè.

Trước giờ đi ngủ, Ruben thường vào phòng của các cậu bé, dụ chúng chơi một "trò chơi ngọt ngào". Trò này yêu cầu các em nhỏ nhai và nuốt ba viên kẹo được gói trong bao bì màu hồng bắt mắt, ai ăn hết nhanh nhất sẽ thắng giải là một thanh chocolate vào sáng hôm sau.

Không ai hay biết Ruben đã tiêm thuốc an thần tác dụng nhanh vào trong kẹo.

Theo lời khai trước tòa, 8 trẻ em bị ốm sau khi chơi trò chơi, sáng hôm sau được nhìn thấy "đi sai hướng và đâm vào tường".

Ruben bị vạch trần khi con trai riêng của vợ phát hiện kim tiêm, dầu em bé và bột trắng trong phòng của ông ta tại trại hè.

Những viên kẹo tiêm thuốc an thần của Jon Ruben. Ảnh: Leicestershire Police

Ruben bị bắt vào ngày 28/7/2025. Ông ta "nói dối hết lần này đến lần khác" khi cảnh sát thẩm vấn khẩn cấp để tìm hiểu đã cho bọn trẻ dùng loại thuốc gì, để các nhân viên y tế có thể điều trị cho chúng một cách thích hợp.

Theo cảnh sát, Ruben đã sử dụng kinh nghiệm thú y để chọn loại thuốc an thần phù hợp nhằm đạt được "hiệu quả mong muốn", trước khi mua chúng trên web đen. Bằng cách tiêm chất này vào kẹo, những đứa trẻ ngủ mê mệt và không thể nhớ chuyện gì sau khi tỉnh dậy.

Cùng với dầu em bé và thuốc an thần, cảnh sát còn tìm thấy đồ chơi tình dục trong phòng của Ruben tại trại hè. Trên các thiết bị điện tử của ông ta, họ phát hiện hơn 50 video khiêu dâm trẻ em thuộc loại A, loại nghiêm trọng nhất, cùng nhiều video thuộc loại B và C. Không có hình ảnh nào trong số đó liên quan trẻ em tham gia trại hè.

Đáng lo ngại, một "đơn xin gia nhập" nhóm ấu dâm trực tuyến do Ruben viết cũng được tìm thấy. Trong đó, ông ta bày tỏ sở thích tình dục với trẻ từ 8 đến 12 tuổi. Thanh tra Neil Holden thuộc Sở cảnh sát Leicestershire cho biết những ghi chú viết tay cũng được phát hiện tại nhà Ruben, cho thấy "cuộc đấu tranh nội tâm" xung quanh sở thích ấu dâm của ông ta.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát, Ruben ban đầu từ chối bình luận về tội ác của mình, nhưng ngay cả khi chịu khai, ông ta cũng không tỏ ra hối hận.

Bên công tố chỉ ra Ruben đã mài giũa kỹ năng chuốc thuốc của mình "trong nhiều năm" và lựa chọn nạn nhân một cách cẩn thận, "thường ít tuổi, nhỏ nhắn và da trắng".

Jon Ruben bị bắt khi đi bộ đến một quán bar. Ảnh: Leicestershire Police

Trong phiên tòa xét xử vào tháng 11/2025, Ruben nhận tội đối với 17 tội danh, bao gồm tấn công tình dục trẻ em dưới 13 tuổi và ngược đãi trẻ em. Sau đó, ông ta thừa nhận đã chuốc thuốc mê vợ, Susan, để đảm bảo bà không tỉnh dậy trong vụ tấn công diễn ra vào tháng 7/2025 tại Stathern Lodge. Lúc này, Ruben mới thể hiện chút cảm xúc khi bật khóc nức nở.

Tại tòa, bà Susan chỉ trích người chồng chung sống 24 năm "cố gắng tạo dựng hình ảnh một người chính trực, đáng kính, trong khi thực chất là kẻ ấu dâm tàn bạo, quái dị", đồng thời cho biết đã bắt đầu thủ tục ly hôn.

Ngày 6/2, Ruben bị kết án 23 năm 10 tháng tù sau khi nhận tội tấn công hai đứa trẻ, cùng 8 tội danh ngược đãi trẻ em và ba tội danh sản xuất hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Vụ án gây rúng động trong cộng đồng những người tin tưởng Ruben, hoặc những người ủng hộ công việc của ông ta.

Theo thanh tra Holden, Ruben từng được xem là "trụ cột của cộng đồng", nhưng giờ đây "niềm tin đó đã bị phá vỡ". Rất nhiều phụ huynh tự trách vì đã tin tưởng Ruben, để ông ta trông nom con cái mình.

Theo báo cáo tài chính gần nhất được nộp năm ngoái, tổ chức từ thiện của Ruben, The Stathern Children's Holiday Fund, cũng điều hành các câu lạc bộ trong suốt học kỳ cho 109 trẻ em tại ba trường học. Năm 2024, 64 trẻ em dưới 11 tuổi đã tham gia kỳ nghỉ ba ngày tại Stathern Lodge.

Ruben giữ chức thư ký danh dự của tổ chức từ thiện, các thành viên gia đình ông ta cũng xuất hiện với tư cách là người ủy thác, trong đó vợ Susan được ghi tên là chủ tịch. Cảnh sát cho biết Ruben phạm tội một mình.

Thanh tra Holden xác nhận cuộc điều tra về Ruben vẫn đang tiếp diễn, lực lượng này đang phối hợp với Sở cảnh sát Nottinghamshire để liên hệ với các trường học và tổ chức thanh thiếu niên trong khu vực Nottinghamshire - những nơi Ruben có mối liên hệ trong hơn 20 năm qua.

Tuệ Anh (theo Independent, BBC)