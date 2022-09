Những vi chất thường thiếu ở trẻ biếng ăn, chậm tăng cân

Trẻ thiếu những vi chất như kẽm, L-Lysine, vitamin A, B, C, D, E hay canxi... có thể dẫn đến nguy cơ biếng ăn, chậm phát triển.

Nghiên cứu đăng trên tờ tạp chí Dinh dưỡng châu Âu cho thấy, ở những trẻ biếng ăn, chỉ số khối cơ thể khi trưởng thành sẽ khác biệt, tỉ lệ khối nạc (khối cơ) thấp hơn trẻ có thói quen ăn uống bình thường. Điều này liên quan đến sức bền khối cơ trong vận động của trẻ sau này.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng cho thấy ở trẻ biếng ăn trong thời gian dài, một số vi chất bị thiếu hụt trầm trọng so với nhóm trẻ ăn uống bình thường khác. Riêng sắt, kẽm và caroten - một dẫn xuất của vitamin A, đều thấp hơn ngưỡng tối thiểu cơ thể trẻ cần để hấp thu mỗi ngày. Đây đều là những vi chất góp phần quan trọng vào sự phát triển của trẻ. Do đó, việc bổ sung đa dưỡng chất trong những năm tháng đầu đời của trẻ là cần thiết, đặc biệt những vi chất có nguy cơ thiếu hụt cao.

Một số vitamin và khoáng chất dưới đây góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của trẻ, cha mẹ cần lưu ý để bổ sung trong chế độ ăn hàng ngày.

Kẽm

Sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất cần đến kẽm. Chất dinh dưỡng này giúp cơ thể tạo ra protein và DNA, đồng thời cũng giúp hệ thống miễn dịch chống lại sự tấn công của vi khuẩn và vi rút. Nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng lượng khoáng chất này trong chế độ ăn có thể giúp trẻ đạt được chiều cao và cân nặng khỏe mạnh. Kẽm cũng góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển bình thường của các cơ quan sinh sản, não bộ, hệ thống miễn dịch và nhiều quá trình khác trong cơ thể. Trẻ bị thiếu kẽm trẻ có nguy cơ kém tăng trưởng, hay bị cảm lạnh, suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung...

Kẽm có nhiều trong các loại thực phẩm như thịt đỏ, bánh mì và ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu, nấm và hải sản. Vi chất này cũng được tìm thấy với một lượng nhỏ trong sữa mẹ.

L-Lysine

Tất cả trẻ em đều cần axit amin thiết yếu như L-lysine, giúp cơ thể trẻ phát triển và tăng trưởng. Ngoài ra, lysine giúp sản xuất carnitine, một chất dinh dưỡng có vai trò chuyển hóa axit béo thành năng lượng và giúp giảm cholesterol. Lysine giúp sản xuất collagen và cũng giúp cơ thể hấp thụ canxi để có xương và răng chắc khỏe. Cơ thể không tạo ra các axit amin thiết yếu mà nguồn cung cấp chủ yếu là từ thực phẩm. Dấu hiệu khi trẻ thiếu lysine là luôn mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, chán ăn, chậm lớn...

Cách tốt nhất để bổ sung lysine là thông qua thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm giàu protein. Đó là thịt đỏ như thịt lợn và thịt gia cầm, cá tuyết; cá mòi, quả hạch, trứng gà, đậu hũ, bột đậu nành, tảo xoắn...

Trẻ biếng ăn, chậm tăng cân có thể do thiếu vitamin và khoáng chất. Ảnh: Lovepik

Vitamin

Các vitamin như vitamin A, C, D, E và vitamin nhóm B cũng rất cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Cơ thể cần vitamin A để duy trì sức khỏe, phát triển da, tóc, móng, thị lực,... Các loại thực phẩm giàu vitamin A được khuyến khích bao gồm gan bò, dầu cá, rau màu xanh đậm như rau bina, bông cải xanh, cải xoăn, cải thìa và các loại rau củ màu cam như khoai lang, bí đỏ và cà rốt...

Các nhóm vitamin B: vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 và B12 đều có một chức năng sinh lý khác nhau rất cần cho sự tăng trưởng, phát triển ở trẻ nhỏ. Vitamin nhóm B cũng góp phần vào quá trình sản xuất năng lượng và tổng hợp DNA.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, mầm lúa mì, đậu Hà Lan, đậu nành, trứng, sữa, thịt gia cầm, thịt và cá... được coi là nguồn thực phẩm giàu vitamin nhóm B.

Vitamin C góp phần tăng khả năng miễn dịch, hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp chống lại tác hại của các gốc tự do trong cơ thể. Vitamin C có nhiều trong các trái cây họ cam quýt (chanh, cam, bưởi), ổi, dâu tây và khoai tây.

Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam, quýt góp phần tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể. Ảnh: iStock

Vitamin D rất cần cho sự hấp thụ canxi, góp phần vào sự phát triển và duy trì sức khỏe xương, răng. Thông thường, cơ thể sản xuất vitamin D khi da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bên cạnh đó, nguồn thực phẩm giàu vitamin D có thể kể đến sữa, gan, lòng đỏ trứng, ngũ cốc...

Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do trong cơ thể, rất cần thiết cho sự phát triển của các tế bào hồng cầu (RBC), mắt và da. Vitamin E có nhiều trong các loại hạt, quả hạch, xoài, bơ và ớt chuông,...

Canxi

Canxi rất cần cho sự phát triển của xương, từ đó giúp trẻ phát triển cao lớn hơn. Sự thiếu hụt canxi từ khi còn nhỏ có thể làm giảm mật độ xương, khiến xương yếu dần theo thời gian. Điều này có thể dẫn đến trẻ tăng trưởng kém và tăng nguy cơ gãy xương. Nguồn thực phẩm giàu canxi bao gồm: sữa ít béo, sữa chua, pho mát, cá, đậu nành, đậu, các loại hạt và ngũ cốc,...

Một chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp đầy đủ các khoáng chất và vitamin là điều rất cần thiết trong những năm tháng đầu đời của trẻ. Tuy nhiên, đôi khi trẻ có thể không nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống của mình hoặc cơ thể không hấp thụ đủ vitamin để đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong những trường hợp như vậy, trẻ có thể dễ bị còi xương, chậm lớn. Đây cũng là lý do khiến trẻ ngày một lười ăn, ăn uống kém.

Bảo Bảo (Theo Momjunction)