Những vật thể nhân tạo 'bất tử' bay xuyên vũ trụ

Một số vật thể nhân tạo kỳ lạ, từ tàu NASA đến xe điện Tesla, đang lặng lẽ bay ngoài không gian, trở thành những "sứ giả" của nhân loại.

Mô phỏng tàu Pioneer 10. Ảnh: NASA

Tàu Pioneer 10 và 11

Pioneer 10 phóng lên không gian năm 1972, ban đầu được NASA thiết kế cho nhiệm vụ bay quanh sao Mộc kéo dài 21 tháng, nhưng thực tế đã hoạt động hơn 30 năm. Con tàu truyền tín hiệu cuối cùng về Trái Đất vào tháng 1/2003 từ khoảng cách 12,23 tỷ km.

"Chị em" của Pioneer 10, Pioneer 11, phóng năm 1973 và trở thành tàu vũ trụ đầu tiên nghiên cứu Sao Thổ ở cự ly gần. Các nhà khoa học nhận được dữ liệu kỹ thuật cuối cùng từ con tàu vào tháng 11/1995 ở khoảng cách 6,6 tỷ km.

Bộ đôi Pioneer này là những tàu thăm dò đầu tiên vượt qua vành đai tiểu hành tinh, tiếp cận Sao Mộc và Sao Thổ. Chúng mang theo tấm bảng kim loại khắc họa bản đồ hệ Mặt Trời và hình vẽ cơ thể của một người đàn ông và một phụ nữ làm thông điệp gửi tới nền văn minh ngoài hành tinh. Theo cập nhật của TheSkyLive, Pioneer 10 hiện bay cách Trái Đất hơn 20 tỷ km còn Pioneer 11 cách 17 tỷ km.

Tàu vũ trụ Voyager 1 và Voyager 2 đã bay ra khỏi hệ Mặt Trời, tới vùng không gian liên sao để thám hiểm. Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Tàu Voyager 1 và 2

Cùng phóng vào năm 1977, tàu Voyager 1 và Voyager 2 của NASA đến nay vẫn miệt mài di chuyển trong không gian. Trải qua gần 5 thập kỷ, chúng hiện là những vật thể nhân tạo bay xa nhất lịch sử nhân loại. Voyager 1 đang bay cách Trái Đất khoảng 25 tỷ km, trong khi khoảng cách của Voyager 2 là 21 tỷ km.

Mỗi tàu mang theo 10 thiết bị khoa học tương tự nhau và cả Đĩa Vàng - thông điệp từ Trái Đất gửi đến nền văn minh ngoài hành tinh với những bài diễn văn, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh và lời chào từ Trái Đất bằng 55 ngôn ngữ. Bộ đôi tàu vũ trụ đã gặt hái nhiều thành tựu như chụp ảnh những hành tinh xa xôi ở rìa hệ Mặt Trời (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương) cùng các mặt trăng của chúng.

Voyager 1 và Voyager 2 lần lượt bay vượt khỏi hệ Mặt Trời, đến vùng không gian liên sao vào năm 2012 và 2018. Từ vùng không gian này, chúng vẫn gửi tín hiệu yếu ớt về Trái Đất, bất chấp năng lượng đang cạn kiệt và các thiết bị khoa học dần tắt. Kể cả khi hoàn toàn ngừng hoạt động, chúng có thể vẫn trôi dạt ngoài không gian hàng tỷ năm nữa.

Mô phỏng tàu New Horizons. Ảnh: NASA

Tàu New Horizons

Phóng vào năm 2006, tàu New Horizons của NASA mang đến cho giới khoa học những hình ảnh cận cảnh đầu tiên của Sao Diêm Vương vào năm 2015. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, con tàu tiến sâu hơn vào Vành đai Kuiper. Năm 2019, New Horizons bay qua mục tiêu khoa học lớn thứ hai của mình, Arrokoth, thiên thể xa nhất từng được nghiên cứu ở cự ly gần. Hiện tại, tàu tập trung vào thu thập dữ liệu vật lý Mặt Trời.

Theo TheSkyLive, New Horizons đang hoạt động cách Trái Đất hơn 9 tỷ km. Mang theo một phần tro cốt của nhà thiên văn Clyde Tombaugh, người phát hiện Sao Diêm Vương, con tàu không chỉ là phương tiện nghiên cứu khoa học mà còn là "sứ giả" mang tính biểu tượng của nhân loại.

Xe điện Tesla ngoài không gian. Ảnh: Tesla

Xe điện Tesla Roadster

Ngày 6/2/2018, Elon Musk và SpaceX thu hút sự chú ý lớn khi phóng ôtô Tesla Roadster vào không gian trong chuyến bay đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida. Khi đó, Falcon Heavy cần một hàng hóa thử nghiệm và Musk quyết định sử dụng chiếc Tesla Roadster cá nhân của mình. Chiếc xe trang bị camera để cung cấp những hình ảnh ấn tượng về Trái Đất và không gian. Người nộm Starman mặc bộ đồ vũ trụ của SpaceX ngồi sau tay lái.

Theo Wionews, Tesla Roadster đang bay quanh Mặt Trời, cắt qua quỹ đạo của Sao Hỏa và Trái Đất. Đầu năm nay, thậm chí chiếc xe còn bị nhầm là tiểu hành tinh. Trong hàng triệu năm tới, nó có thể va chạm với Sao Kim, Trái Đất, hoặc chỉ tiếp tục trôi dạt, trở thành một trong những vật thể nhân tạo kỳ lạ nhất từng phóng.

