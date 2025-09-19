Những vật bẩn nhất phòng gym

Nghiên cứu cho thấy vi khuẩn trên bề mặt phòng gym có thể gây nhiễm trùng da hoặc nặng hơn là viêm phổi hoặc nhiễm trùng huyết.

Theo giáo sư y tế công cộng Jagdish Khubchandani, Đại học bang New Mexico (Mỹ) một số bề mặt trong phòng gym có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bồn cầu công cộng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết vi khuẩn kháng methicillin (MRSA) có thể lây lan nhanh trong cơ sở thể thao qua tiếp xúc trực tiếp và chia sẻ thiết bị. Trong đó, khoảng 10-30% bề mặt trong phòng gym chứa vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng da hoặc bệnh tật.

Theo CDC, một số dụng cụ tập luyện và khu vực của phòng gym có nguy cơ nhiễm khuẩn cao nhất.

Thảm yoga

Nghiên cứu ở Đại học Toronto (Canada) cho thấy thảm tập có mức độ ô nhiễm vi khuẩn cao gấp gần 8 lần so với bóng tập yoga và nhiều hơn so với tạ và thanh tạ, chủ yếu là vi khuẩn Staphylococcus aureus, có thể gây nhiễm trùng da nếu không được vệ sinh đúng cách.

Nhà vi sinh vật học Jason Tetro ở Đại học Arizona (Mỹ) cho biết vi khuẩn phát triển mạnh dựa trên tần suất tiếp xúc, diện tích bề mặt, áp lực tác động và độ ẩm của da. Ông khuyến cáo mang theo vật dụng cá nhân như thảm yoga, khăn tắm và găng tay để hạn chế tiếp xúc với các bề mặt dùng chung, khó vệ sinh.

Bóng tập thể dục

Bóng tập thể dục trong phòng gym chứa nhiều vi khuẩn do bề mặt gồ ghề, khó khử trùng. Nghiên cứu của giáo sư Jagdish Khubchandan ở 16 cơ sở thể dục Ohio (Mỹ) đã cho thấy hơn 1/3 bóng thể dục dương tính với vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Nghiên cứu trên Journal of Environmental Health (2019) cũng chỉ ra các bề mặt thiết bị bóng tập, tích tụ vi khuẩn E. coli do mồ hôi, bụi bẩn và vệ sinh không thường xuyên.

Báo cáo từ American Council on Exercise cũng nhấn mạnh bóng tập xốp và tiếp xúc nhiều với sàn nhà dễ trở thành ổ vi khuẩn. Chuyên gia khuyến nghị lau bằng chất khử trùng sau mỗi lần sử dụng và vệ sinh sâu định kỳ để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Tạ tay

Jagdish Khubchandan cho rằng tạ tự do, tạ tay, thanh tạ bẩn do người dùng tiếp xúc thường xuyên và áp lực mạnh từ tay ướt mồ hôi. Các nghiên cứu cho thấy virus cảm lạnh xuất hiện trên 50% thiết bị này, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Tường và sàn phòng tắm

Tường và sàn phòng tắm trong phòng thay đồ là khu vực có nguy cơ cao chứa nấm, nấm mốc và vi khuẩn do môi trường ẩm ướt thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật.

"Nhiều người lầm tưởng nước sẽ rửa trôi vi khuẩn", giáo sư Kelly Reynolds, chủ tịch khoa Cộng đồng và môi trường, Đại học Arizona (Mỹ) nói.

Ông cho rằng phòng thay đồ, phòng tắm và sàn phòng xông hơi tạo môi trường ấm, ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Microbiology Reviews (2020) cũng ghi nhận các bề mặt ẩm ướt là tác nhân gây nhiễm trùng da và tai, đặc biệt trong môi trường ẩm. Do đó, chuyên gia bạn nên không nên đặt túi tập trên sàn bẩn và nên mang dép tông để hạn chế lây nhiễm nấm.

Giáo sư Jagdish cũng nhấn mạnh cần theo dõi triệu chứng nhiễm trùng, che vết thương hở và luôn lau sạch bề mặt trước khi tập.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo rửa tay kỹ trước và sau khi tập, tránh chạm tay lên mặt, không chia sẻ đồ dùng cá nhân.

Ngọc Ngân (Theo Huffpost)