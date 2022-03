Những ưu tiên của giới trẻ khi lựa chọn đồ uống

Sản phẩm tốt cho sức khỏe, ngon miệng, tiện lợi, thể hiện được cá tính người dùng… là những ưu tiên của giới trẻ khi lựa chọn thức uống.

Là thế hệ sinh ra trong thời kỳ kinh tế thị trường, hàng hóa phong phú, những người tiêu dùng trẻ có nhiều lựa chọn khi mua sắm hàng hóa. Nhờ dễ dàng tiếp cận thông tin từ nhiều kênh, giới trẻ luôn đòi hỏi cao về các sản phẩm tiêu dùng. Ngay cả đồ uống, đôi khi họ cũng muốn thể hiện cá tính riêng.

Dưới đây là một số ưu tiên nổi bật khi lựa chọn thức uống của người tiêu dùng trẻ:

Sản phẩm tốt cho sức khỏe, ngon miệng

Khi kinh tế càng phát triển, người tiêu dùng Việt càng quan tâm đến yếu tố sức khỏe trong các sản phẩm tiêu dùng. Trong báo cáo Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Nielsen phát hành năm 2020, sức khỏe chiếm vị trí số 1 trong các mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt. Báo cáo của Nielsen cũng tiết lộ, đối với nhóm ngành thực phẩm và nước giải khát, các thương hiệu có cam kết "xanh" và "sạch" tăng trưởng nhanh hơn so với toàn thị trường 2,5 - 11,4%. Một báo cáo khác cũng của Nielse "Hậu Covid-19 - sẵn sàng cho một cuộc sống mới" cho thấy những thực phẩm - đồ uống nhanh tại Việt Nam thuyết phục người tiêu dùng nhờ có chứa các dinh dưỡng bổ trợ như Vitamin C, Vitamin D, Omega 3 hoặc lợi khuẩn; Giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh; Được làm từ thành phần tự nhiên; Được sản xuất với chất lượng an toàn cao nhất; Được sản xuất bởi những thành phần chất lượng. Nguyên liệu đầu vào của thực phẩm được 70% người tiêu dùng đánh giá cao.

Theo xu thế chung, giới trẻ Việt cũng quan tâm đến vấn đề sức khỏe khi lựa chọn thức uống. Nhu cầu về các sản phẩm nâng cao sức khỏe và sức đề kháng tăng cao. Tuấn Khang, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chỉ chọn uống các thức uống tốt cho sức khỏe như sữa, trà xanh, nước trái cây. "Khi tôi còn bé, bố mẹ đã rất kỹ trong việc chọn đồ uống cho tôi. Tôi cũng đọc những bài viết về tuổi thọ và sức khỏe nên chỉ chọn uống các sản phẩm tốt cho sức khỏe", Khang lý giải.

Tuy nhiên, tốt cho sức khỏe chưa đủ, thức uống còn cần ngon miệng, hợp khẩu vị. Ví dụ, cùng uống trà xanh đóng chai, Khang và các bạn thích loại làm từ trà xanh nguyên lá để có thể giữ được dưỡng chất tối đa, kết hợp với mật ong nguyên chất 100%, pha trộn thêm nước trái cây. Các nguyên liệu này không chỉ chứa nhiều chất tốt cho sức khỏe như vitamin, chất chống oxy hóa..., mà còn thoả mãn vị giác của bạn trẻ này.

Trà mật ong Boncha chinh phục người tiêu dùng trẻ bằng sự kết hợp giữa các nguyên liệu chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe như trà xanh nguyên lá và 100% mật ong nguyên chất và nước trái cây. Ảnh: Uniben

Mẫu mã đẹp mắt

Ở lứa tuổi coi trọng hình thức, thích khoe với bạn bè và cộng đồng những hình ảnh đẹp, người tiêu dùng trẻ cũng đề cao hình thức đẹp mắt của các thức uống. "Một ly sinh tố, một chiếc bình đựng nước giữ nhiệt hay đơn giản là một chai nước giải khát đóng sẵn... nếu đẹp mắt đều khiến mình thích thú và muốn chụp hình khoe với mọi người", Bảo Trâm, 25 tuổi, lễ tân một bệnh viện thẩm mỹ tại TP HCM chia sẻ.

Nếu cùng một thức uống đóng chai, nhiều bạn trẻ ưu tiên loại đựng trong lon kim loại hơn là chai nhựa vì "sleek-can không chỉ tốt cho sức khỏe hơn nhựa mà trông cũng sang trọng và thời thượng hơn, lại có yếu tố bảo vệ môi trường", Bảo Trâm giải thích. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều thương hiệu nước uống, ví dụ trà mật ong Boncha, cuối năm 2021 đã ra mắt thêm hình thức sleek-can bên cạnh chai nhựa ban đầu.

Thể hiện gu thưởng thức cá nhân

Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi trẻ chính là lứa tuổi có nhu cầu thể hiện cá tính và phong cách bản thân cao nhất. Họ có thể khẳng định cá tính qua nhiều hoạt động, và lựa chọn thức uống cũng là một cách để thể hiện.

Để đáp ứng nhu cầu này của người tiêu dùng trẻ, những thương hiệu đồ uống liên tục phải đổi mới sáng tạo. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu thị trường, một không gian quán xá đẹp và "chất" cũng như một thức uống độc đáo, sáng tạo... sẽ dễ dàng thu hút người tiêu dùng trẻ hơn.

Đây cũng là lý do mà thương hiệu trà mật ong Boncha quyết định bổ sung thêm nhiều hương vị trái cây vào các sản phẩm mới. "Nếu vị tắc thơm dịu rất hợp những ai có gu tinh tế, nhẹ nhàng, thì vị chua chua ngọt ngọt mà việt quất đem lại xứng đáng với các bạn trẻ ưa thích sự phá cách và độc đáo. Trong khi đó, vị chanh tươi thanh mát phù hợp với những ai có gu truyền thống. Tất cả các hương vị đều có công dụng giải nhiệt, đánh bay cơn khát tức thì, nhất là khi được ướp lạnh hay uống cùng với đá", đại diện Boncha chia sẻ.

3 hương vị độc đáo của trà mật ong Boncha. Ảnh: Uniben

Tiện lợi

Bên ngoài học tập, làm việc, người trẻ còn có rất nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Họ thích tham gia các hoạt động thưởng thức nghệ thuật, vui chơi, gặp gỡ bạn bè nên thường không muốn mất nhiều thời gian cho các thức uống. Họ đề cao sự tiện lợi trong loại sản phẩm này.

"Một thức uống có thể mang đi, dễ bảo quản trong mọi hoàn cảnh sẽ ghi điểm với mình và nhóm bạn của mình hơn là những thức uống đòi hỏi sự cầu kỳ trong thưởng thức", Thu Hà, 22 tuổi, nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng chia sẻ.

Những lon nước uống sleek-can với dung tích khoảng 330 ml, phù hợp cho một lần uống, nhỏ gọn, vừa tay cầm cũng như tiện cho vào túi xách, ba lô dễ ghi điểm với người tiêu dùng trẻ hơn những chai nhựa dung tích lớn.

Hoàng Anh