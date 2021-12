Những ưu thế của nhà liền thổ biệt lập

Nguồn cung khan hiếm, kinh tế biến động, nhu cầu kỳ vọng gia tăng khiến phân khúc nhà liền thổ biệt lập tại Bình Dương thu hút các nhà đầu tư.

Nhà liền thổ vẫn được ưa chuộng

Trong báo cáo của Savills về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý quý III/2021, bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc bộ phận Nghiên cứu Thị trường, TP HCM nhận định, thị trường bất động sản liền thổ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nguồn cung khan hiếm giúp thị trường duy trì sự ưa chuộng của người mua, đồng thời thúc đẩy nguồn cầu dịch chuyển ra các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Nhà liền kề trong khu biệt lập The Standard. Ảnh: An Gia

Bà Trang cho rằng, tâm lý nhà đất là kênh trú ẩn an toàn khá phổ biến với người Việt trong nhiều thập kỷ qua. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai. Do đó, những sản phẩm nhà phố tiện ích hoàn chỉnh, đặc biệt, sản phẩm ở dự án của các chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng rất được nhà đầu tư quan tâm. Trên thị trường sơ cấp, tỷ lệ hấp thụ của bất động sản liền thổ tốt, đồng thời giá các tài sản này thường tăng nhanh trên thị trường thứ cấp theo tiến độ hoàn thiện.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực TP HCM chia sẻ, nhà liền thổ là loại hình sản phẩm có giá bán khá cao và liên tục tăng mạnh trong các năm vừa qua. Xét về hướng mua ở thực, nhà liền thổ vẫn là loại hình được chuộng nhất. Tuy nhiên, việc giá nhà TP HCM liên tục tăng cao khiến giao dịch loại hình này khó bùng nổ mạnh mẽ như các năm trước đó. Nhu cầu tìm mua sản phẩm này đang có xu hướng chuyển dịch về các tỉnh thành vùng ven, hưởng lợi nhiều nhất là các thị trường Bình Dương, Đồng Nai và Long An, nơi giá nhà đất còn mềm và nhiều tiềm năng.

Cũng theo chuyên gia này, nhu cầu tìm mua nhà liền thổ tại Bình Dương sẽ còn tiếp tục tăng. Bên cạnh yếu tố quy hoạch, hạ tầng và gia tăng dân số, đây là tỉnh liền kề với TP HCM, có giá nhà liền thổ mềm hơn nhiều nếu so với TP HCM. Trung bình giá nhà liền thổ tại Bình Dương vào khoảng từ 23-40 triệu đồng mỗi m2. Tốc độ tăng giá trung bình của toàn thị trường các năm qua đang ở mức 11,8%. Tuy nhiên, xét về nguồn cung nhà liền thổ, phân khúc này tại Bình Dương hiện có nguồn hàng thấp so với 3 tỉnh giáp ranh TP HCM.

The Standard – nơi trú ẩn cho sức khoẻ thể chất và tài chính

Khi kinh tế biến động, nhu cầu trú ẩn an toàn cho dòng tiền được đặt lên hàng đầu, thì dòng sản phẩm nhà liền thổ cao cấp tại Bình Dương mang đến sự an toàn và cơ hội sinh lời bền vững.

Với người mua ở thực, bối cảnh dịch bệnh lại khiến họ có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở mật độ dân cư thưa thớt, không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, khó có khả năng lây nhiễm trong các khu biệt lập để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống tại đây.

Tiện ích hồ bơi của khu biệt lập The Standard. Ảnh: An Gia

Tọa lạc tại mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10 (Bình Dương), khu biệt lập The Standard của Tập đoàn BĐS An Gia được kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Với quy mô 6,9 ha, The Standard có số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 374 căn nhà liền kề và shophouse. Nội khu dự án được thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng với công viên trung tâm 4.000 m², hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Hàng loạt tiện ích như: bar-lounge sang trọng, khu cà phê, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng xông hơi... cũng được đầu tư bài bản, hiện đại. "Tất cả nhằm tạo nên một không gian sống riêng tư, tiện nghi và toàn khác biệt với môi trường náo nhiệt bên ngoài", đại diện An Gia cho biết.

Điều đáng nói, so với loại hình chung cư có quy mô hàng nghìn căn hay dòng sản phẩm nhà liền thổ tiếp giáp mở với không gian ồn ào bên ngoài, lợi thế dễ nhận thấy của khu biệt lập khép kín trong bối cảnh Covid-19 là quản lý tốt về an ninh và tách biệt với bên ngoài.

Mặt khác, là bất động sản liền thổ, dòng sản phẩm biệt lập tại The Standard vẫn hưởng lợi về mặt giá trị, thậm chí cao hơn hẳn so với các phân khúc bất động sản khác nhờ giá đất liên tục tăng trưởng.

Khu biệt lập The Standard dự kiến bàn giao trong quý I/2022. Ảnh: An Gia

Đặc biệt, cuộc sống của cư dân The Standard còn được phục vụ trọn vẹn và khép kín nhờ tổ hợp các dịch vụ đẳng cấp. Thông qua hệ thống quản gia "All in One", cư dân dễ dàng kết nối với đội ngũ quản gia để được cung cấp các dịch vụ chất lượng, chuẩn resort 5 sao như: giúp việc, giặt ủi, rửa xe, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện nước hoặc thậm chí là đặt hoa, mua bánh sinh nhật, tổ chức tiệc... Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, sự an toàn, riêng tư của gia chủ cũng sẽ được bảo đảm tuyệt đối bởi hệ thống an ninh 24/7 và chỉ phục vụ duy nhất đối tượng cư dân sinh sống nội khu.

Theo đại diện Tập đoàn An Gia, trong bối cảnh hiện nay, sức khỏe và tài sản là những vấn đề mà khách hàng đặc biệt quan tâm. The Standard không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ sức khỏe nhờ quy hoạch khép kín, riêng tư và an ninh mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. "Do đó, dù dịch bệnh hay lo ngại kinh tế biến động, nhà phố biệt lập The Standard hứa hẹn vẫn sẽ là gia sản thịnh vượng của các gia đình", vị này cho biết.