Những ưu thế của dự án The Pathway tại Sầm Sơn

Thanh HóaNhờ hệ thống hạ tầng sẵn có, các căn hộ The Pathway đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh.

The Pathway nằm ngay vị trí mở đầu của trục cảnh quan lễ hội và quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là trung tâm của hệ sinh thái Sun Group, thu hút hàng triệu du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng mỗi năm.

Quy hoạch quảng trường trung tâm và trục đại lộ phổ biến trên thế giới. Quảng trường thường gắn với khu phố mua sắm, ẩm thực... tạo nên sự sôi động ở trung tâm các thành phố. Do đó bất động sản tại khu vực này như The Pathway được hưởng lợi về dịch vụ, tiện ích, đồng thời sở hữu tiềm năng tăng trưởng giá trị căn hộ mạnh mẽ.

Từ vị trí này, dự án dễ dàng kết nối nhiều trải nghiệm từ sáng đến đêm như: tắm biển, dạo bộ khám phá, "check in" cùng các công trình biểu tượng tại quảng trường, xem show nhạc nước công nghệ Đức hay tham gia các sự kiện giải trí, lễ hội tầm cỡ quốc gia và quốc tế...

Sắp tới, tổ hợp Sun World Sầm Sơn với hạng mục đầu tiên là công viên nước Sầm Sơn – Sam Son Water Park đi vào động, giúp cư dân The Pathway kết nối thêm trải nghiệm vui chơi giải trí trong mùa hè.

Quảng trường biển Sầm Sơn là nơi diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí. Ảnh: Ngọc Dương

Từ dự án, việc di chuyển tới Sun World hay các khu vực khác trong thành phố cũng dễ dàng. Tổ hợp The Pathway được bao quanh bởi hệ thống trục giao thông huyết mạch. Đó là trục đại lộ Đông Sơn dài 2,6 km, rộng 120m chạy thẳng từ biển Sầm Sơn, qua các dự án Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village và Sun World Sầm Sơn. Đặc biệt, Quốc lộ 47 và Đại lộ Nam Sông Mã đang được mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa Sầm Sơn và TP Thanh Hóa mà còn giúp khu vực này trực tiếp đón trọn toàn bộ lượng du khách đến từ các tỉnh phía Bắc.

Kết nối giao thông, trải nghiệm thuận tiện, là điểm cộng cho The Pathway, mang đến ưu thế vừa an cư vừa kinh doanh cho cư dân tương lai.

The Pathway sở hữu kết nối giao thông thuận lợi Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Là dự án căn hộ cao tầng hiện đại tại Sầm Sơn, The Pathway kỳ vọng kiến tạo phong cách sống mới, văn minh, đủ đầy tiện ích và thư thái như đi nghỉ dưỡng suốt 365 ngày với phòng gym - yoga đa năng, spa, phòng sinh hoạt cộng đồng – thư viện... Cư dân cũng dễ dàng mua sắm và thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt tại tuyến phố phương mại sầm uất bao quanh quảng trường, hay shophouse khối đế tòa nhà.

Dự án có đa dạng thiết kế mặt bằng căn hộ cho các diện tích khác nhau. Các căn studio 35 m2, căn hộ 1 phòng ngủ 45 m2 thích hợp với nhu cầu của thế hệ trẻ hoặc có thể khai thác cho thuê. Những căn lớn hơn như 1 phòng ngủ đa năng, 2 phòng ngủ hay rộng hơn là 3 phòng ngủ sẽ phù hợp cho gia đình lớn, gia đình nhiều thế hệ mua để ở hoặc làm căn nhà thứ hai.

The Pathway có hệ thống tiện ích phong phú. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Sự gia tăng không gian cũng tỷ lệ thuận với khả năng gia tăng lợi nhuận cho gia chủ khi có thể linh hoạt đa mục tiêu, vừa để ở, vừa kinh doanh cho thuê. Điều này hoàn toàn khả thi bởi các căn hộ mặt biển luôn được săn lùng trong thị trường dịch vụ phòng lưu trú.

Căn hộ The Pathway đáp ứng nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và đầu tư kinh doanh Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group

Hiện tại, chủ đầu tư mang đến chính sách dành cho khách hàng quan tâm The Pathway, bao gồm chính sách chiết khấu cho khách hàng không vay; ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm so với tiến độ bằng vốn tự có; miễn phí dịch vụ quản lý trong ba năm tính từ ngày nhận bàn giao căn hộ. Bên cạnh đó, khách hàng còn dễ dàng sở hữu căn hộ The Pathway với gói vay ưu đãi từ đối tác chiến lược - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thiết kế dành riêng cho dự án này.

Yên Chi