Những ưu điểm hút dân cư của Bcons Center City

Pháp lý, cam kết tiến độ, vị trí gần metro, hạ tầng lớn là những ưu điểm giúp Bcons Center City hút dân cư chuyển dịch về khu đông TP HCM.

Bcons Center City quy mô 3 ha, được Tập đoàn Bcons phát triển là khu đô thị tích hợp với hệ tiện ích đa dạng, phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, mua sắm và nghỉ ngơi cho cư dân ở nhiều độ tuổi. Dự án gồm ba tháp, cung cấp 1.940 căn hộ ở và hai tòa tháp đôi văn phòng.

Dự án này được chủ đầu tư kỳ vọng thành điểm hút cư dân ở thực nhờ nhiều ưu điểm. Đầu tiên là pháp lý. Hiện tại dự án đã được phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng. Chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để tiến tới ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Thêm vào đó, sự cộng hưởng từ hàng loạt dự án đã triển khai và bàn giao của Tập đoàn Bcons cũng là yếu tố củng cố niềm tin thị trường.

Theo chủ đầu tư, pháp lý hiện là điều kiện tiên quyết để người mua đưa ra quyết định xuống tiền. Khách hàng chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của dự án, đối chiếu quy hoạch và nhìn vào lịch sử triển khai của chủ đầu tư. "Vì vậy, một dự án thiếu nền tảng pháp lý gần như đã bị khách hàng loại ngay từ vòng cân nhắc", vị đại diện nói.

Phối cảnh dự án Bcons Center City. Ảnh: Bcons

Tiếp theo là tiến độ. Dự án khởi công tháng 6/2025. Đến tháng 3/2026 công trình đang trong công đoạn thi công móng hầm.

Việc Bcons đảm nhận vai trò tổng thầu, vận hành hệ sinh thái khép kín từ thiết kế - xây dựng - quản lý vận hành... giúp kiểm soát chi phí và duy trì nhịp độ thi công. Theo mục tiêu, dự án sẽ bàn giao quý IV/2027.

Vị trí gần hạ tầng cũng là lợi thế để đón xu hướng dịch chuyển khỏi khu trung tâm. Theo chủ đầu tư, thay vì chen chúc trong lõi đô thị đang quá tải, khách hàng trẻ đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực cửa ngõ phía Đông, nơi có hạ tầng giao thông, thương mại và dịch vụ đang tăng tốc hoàn thiện.

Bcons Center City tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 sẽ mở rộng lên 17 m, liền kề trục Thống Nhất có lộ giới 32 m với 6 làn xe, và quốc lộ 1K, kết nối trực tiếp quốc lộ 1A cùng tuyến Metro số 1. Những hạ tầng giúp rút ngắn thời gian di chuyển về trung tâm, cũng như thuận tiện tiếp cận Bến xe Miền Đông mới, sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành trong tương lai.

Chuỗi tiện ích 74 hạng mục tại dự án. Ảnh: Bcons

Tiếp đó, dự án còn thừa hưởng hệ tiện ích hoàn chỉnh xung quanh như chợ Đông Hòa, trung tâm thương mại Bcons City Mall. Ngay nội khu có 7 tầng trung tâm thương mại quy mô 80.000 m2. Gần đó còn có hệ thống các trường các cấp và khu đại học Quốc gia TP HCM.

Bcons Center City còn là đại bản doanh của Tập đoàn Bcons và cung cấp mặt bằng văn phòng hạng A cho thị trường khu Đông TP HCM. Dự án được quy hoạch như hệ sinh thái khép kín, theo đó cư dân có thể làm việc, mua sắm, giải trí ngay cửa nhà.

Chủ đầu tư cho rằng khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, những dự án hội tụ pháp lý vững, tiến độ đảm bảo và chính sách thanh toán hợp lý sẽ giữ lợi thế cạnh tranh. "Bcons Center City đang đi đúng quỹ đạo đó: tập trung vào giá trị thực, đáp ứng đúng điều người mua nhà hiện nay quan tâm", vị đại diện nói.

Hoài Phương