Những U70 chi hàng nghìn USD đi du học

Trung QuốcThay vì ở nhà bế cháu hay tập dưỡng sinh, nhiều người về hưu đang chi hàng chục nghìn nhân dân tệ ra nước ngoài thực hiện ước mơ học tập dang dở.

Bà Qiu Lianru, 66 tuổi, ở Bắc Kinh, từng là một kỹ sư đường sắt. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, bà dành trọn thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, biến cố gãy xương năm 2024 khiến bà phải nằm liệt giường suốt một năm đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của người phụ nữ này. "Tôi không muốn mình tàn lụi, tôi muốn tiếp tục tỏa sáng từ bên trong", bà Qiu nói.

Năm ngoái, bà chính thức trở thành tân sinh viên tại Đại học Nghệ thuật Bournemouth (Anh), chuyên ngành thiết kế thời trang và nhiếp ảnh. Bà sống trong ký túc xá, sinh hoạt như một sinh viên thực thụ. Bà gọi đây là sự "thỏa mãn nội tâm" sau nửa đời cống hiến cho công việc và chồng con.

Ảnh minh họa: SCMP

Câu chuyện của cựu kỹ sư 66 tuổi là điển hình cho làn sóng "du học xế chiều" đang bùng nổ tại đất nước tỷ dân.

Bà Zi Wenli, người sáng lập một tổ chức giáo dục dành cho người cao tuổi, cho biết trung tâm đã đưa gần 300 học viên ra nước ngoài trong một năm qua. Các khóa học này thường kéo dài 2-4 tuần với mức học phí 20.000 - 60.000 nhân dân tệ (khoảng 70 - 210 triệu đồng), chưa bao gồm vé máy bay.

Đáng chú ý, hơn 85% khách hàng của bà Zi là phụ nữ. "Họ là những người đã hy sinh quá nhiều cho gia đình và hầu như chưa bao giờ được sống cho bản thân mình", bà Zi nhận định.

Sự dịch chuyển này cũng đặt ra thách thức cho hệ thống giáo dục trong nước. Ông Li Jiacheng, Phó hiệu trưởng Viện Giáo dục suốt đời (Đại học Sư phạm Hoa Đông), cho biết các "đại học người già" chính quy tại Trung Quốc hiện nay chủ yếu chỉ dạy các môn sở thích như múa hát, vẽ tranh.

Trong khi đó, thế hệ người cao tuổi hiện nay - những người từng hưởng lợi từ chính sách mở cửa năm 1978 - lại có trình độ học vấn cao và khao khát những kiến thức chuyên sâu, thực tế hơn.

Với dân số trên 60 tuổi đạt 320 triệu người vào năm 2025 (chiếm 23% tổng dân số), Trung Quốc đang đối mặt với bài toán già hóa thần tốc. Tuy nhiên, dưới góc độ thị trường, khao khát học tập của những người như bà Qiu đang mở ra những cơ hội khổng lồ cho "nền kinh tế bạc".

Nhật Minh (Theo SCMP)