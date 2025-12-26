Những tỷ phú mất tiền nhiều nhất thế giới năm 2025

Tài sản của đồng sáng lập Microsoft Bill Gates giảm hơn 40 tỷ USD năm nay, theo sau là đồng sáng lập Meta Platforms Dustin Moskovitz - mất 16 tỷ USD.

1. Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates tại London (Anh) hôm 15/2. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 118 tỷ USD

Giảm: 40,9 tỷ USD

Gates đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft, với doanh thu năm ngoái 245 tỷ USD. Dù vậy, ông hiện chỉ sở hữu khoảng 1% cổ phần tại đây. Phần lớn tài sản của tỷ phú được quản lý thông qua quỹ đầu tư Cascade Investment. Quỹ này nắm cổ phần trong hàng chục công ty, từ Canadian National Railway đến Deere và Ecolab.

Tài sản của Gates giảm dần trong vài năm qua. Năm nay cũng là lần đầu tiên sau 34 năm ông rời top 10 người giàu nhất Mỹ. Hồi tháng 5, ông thông báo vẫn giữ kế hoạch cho đi 99% tài sản trong hai thập kỷ tới, bằng cách quyên góp hàng tỷ USD mỗi năm. Forbes ước tính Gates đã quyên góp 7 tỷ USD giai đoạn tháng 9/2024-9/2025.

2. Dustin Moskovitz

Đồng sáng lập Meta PlatformsDustin Moskovitz. Ảnh: Money Inc

Tổng tài sản: 12,2 tỷ USD

Giảm: 16,1 tỷ USD

Moskovitz đồng sáng lập Meta Platforms - công ty mẹ Facebook.

Ông cũng đồng sáng lập Asana - nhà cung cấp phần mềm quản lý tác vụ. Asana niêm yết năm 2020. Năm nay, mã này giảm 30%, do thông tin Moskovitz rời công ty, lãnh đạo cấp cao bán lượng lớn cổ phiếu và dự báo kết quả kinh doanh không như kỳ vọng của nhà đầu tư. Việc này khiến tài sản của Moskovitz lao dốc theo.

3. Manuel Villar

Manuel Villar từng là người giàu nhất Philippines. Ảnh: Philstar

Tổng tài sản: 9,96 tỷ USD

Giảm: 12,6 tỷ USD

Villar là nhà sáng lập Golden MV Holdings - hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ mai táng tại Philippines. Ông cũng là nhà sáng lập Vista Land & Lifescapes - công ty xây nhà ở lớn nhất nước, đồng thời sở hữu cổ phần tại công ty vận hành trung tâm thương mại Vistamalls, chuỗi bán lẻ đồ cải tạo nhà cửa AllHome và chuỗi siêu thị AllDay Marts.

Năm nay, tài sản của tỷ phú từng giàu nhất Philippines giảm mạnh do cổ phiếu Golden MV mất tới hơn 50%. Golden bị điều tra sau một thương vụ chuyển nhượng đất trống giữa hai công ty con, khiến tập đoàn này sau đó phải hạ giá lô đất này tới 99% trong sổ sách.

4. Low Tuck Kwong

Nhà sáng lập Bayan Resources Low Tuck Kwong. Ảnh: Channeliam

Tổng tài sản: 21,8 tỷ USD

Giảm: 6 tỷ USD

Low là nhà sáng lập Bayan Resources, hãng khai thác than và vận hành cảng tại Indonesia. Công ty này đã bán khoảng 56,9 triệu tấn than, ghi nhận doanh thu 54.700 tỷ rupiah (3,4 tỷ USD) năm 2024. Low cũng là cổ đông lớn nhất của Metis Energy - công ty năng lượng tái tạo có trụ sở tại Singapore. Tài sản của ông năm nay giảm 30%, chủ yếu do cổ phiếu Bayan mất 24% từ đầu năm.

5. Jeffery Hildebrand

Nhà sáng lập Hilcorp Energy Jeffery Hildebrand. Ảnh: Hilcorp Energy

Tổng tài sản: 12,9 tỷ USD

Giảm: 5,5 tỷ USD

Hildebrand là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Hilcorp Energy - công ty dầu khí tư nhân đang hoạt động tại 9 bang của Mỹ. Năm ngoái, công ty này sản xuất 367.300 thùng dầu mỗi ngày. Hilcorp Energy hiện là công ty sản xuất khí đốt lớn nhất bang Alaska. Việc kinh doanh của công ty này chịu ảnh hưởng khi giá dầu năm nay xuống thấp, phần nào kéo tụt tài sản của Hildebrand.

6. Phil Knight

Phil Knight tại một hội thảo ở Idaho (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 29,3 tỷ USD

Giảm: 5 tỷ USD

Knight là nhà sáng lập kiêm cổ đông lớn nhất của Nike - hãng giày và trang phục thể thao lớn nhất thế giới. Trong 12 tháng kết thúc ngày 31/5, công ty này ghi nhận doanh thu 46,3 tỷ USD. Các thương hiệu khác của Nike gồm Converse và Jordan.

Knight hiện sở hữu 21% cổ phần Nike. Tài sản của ông chịu ảnh hưởng khi cổ phiếu này giảm gần 19% năm nay, do nhà đầu tư lo ngại triển vọng kinh doanh yếu, doanh số bán hàng tại Trung Quốc chậm lại và biên lợi nhuận giảm. Đây cũng là một trong những mã diễn biến tệ nhất chỉ số DJIA năm nay.

7. Mikhail Fridman

Mikhail Fridman tại một diễn đàn ở Moskva năm 2017. Ảnh: Reuters

Tổng tài sản: 10,1 tỷ USD

Giảm: 4,7 tỷ USD

Fridman là cổ đông lớn nhất của Alfa Group - công ty đầu tư hiện nắm cổ phần tại hãng bán lẻ thực phẩm X5 (Nga) và công ty xử lý nước thải Rosvodokanal. Thông qua LetterOne - công ty có trụ sở tại Luxembourg, tỷ phú Nga còn sở hữu cổ phần tại hãng dầu khí Harbour Energy (Anh) và nhà mạng Veon.

Vài năm qua, tài sản của Fridman chịu tác động từ các lệnh cấm vận của phương Tây sau xung đột Nga - Ukraine. Ngân hàng Alfa Bank do ông sáng lập bị trừng phạt. Bất động sản của ông tại London (Anh) cũng bị chính phủ Anh phong tỏa.

Hà Thu (tổng hợp)