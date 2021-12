Những từ tiếng Anh đáng nhớ nhất năm 2021

"Vaxxed", "variant" hay "languishing" là những từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến và rất đáng nhớ khi nói về năm 2021.

1. Vaxxed

Oxford Languages, công ty phát hành từ điển tiếng Anh Oxford, đã chọn "vax" - từ viết tắt của vaccine, là từ của năm 2021 và điều này không khó hiểu. Khi nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng phòng Covid-19, "vaxxed" được lựa chọn là một trong những từ đáng nhớ nhất. Với hậu tố "ed", từ này mô tả người đã được tiêm vaccine Covid-19.

Hiện, các doanh nghiệp đều yêu cầu người đã được tiêm phòng đầy đủ (fully vaccinated) chứng minh được việc đó (proof of vaccination), trong bối cảnh vẫn có người không đồng ý tiêm vaccine (anti-vaxxer) vì nhiều lý do.

2. Variant

Từ "variant" (biến thể) trở nên phổ biến khi Delta - biến thể Covid-19, dễ lây lan và lây lan nhanh. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 12/2020 và gia tăng mạnh mẽ ở Mỹ vào mùa hè năm 2021.

Biến thể Delta đe doạ việc nới lỏng giãn cách xã hội, dẫn đến sự nổi tiếng của meme "My Fall plans/Delta": người dùng mạng xã hội để hai hình ảnh cạnh nhau, trong đó một ảnh mô tả "những dự định cho mùa thu" (My Fall plans) một cách vui vẻ, hạnh phúc; ảnh còn lại chỉ ra rằng đã có chướng ngại cản trở kế hoạch, hay chính là "The Delta variant".

Một meme nổi tiếng về biến thể Delta. Ảnh: Boredpanda

3. Languishing

Sau gần hai năm mệt mỏi vì đại dịch, năm 2021 nổi lên một từ để chỉ cảm giác mà nhiều người trên toàn cầu đang trải qua - "Languishing". Từ này mô tả trạng thái chán nản hoặc thờ ơ. "Languishing" không nhất thiết mô tả cảm giác "good" (tốt) hay "bad" (tồi tệ) mà nó thể hiện sự thiếu tập trung, bồn chồn.

Mặc dù thuật ngữ này lần đầu tiên được nhà xã hội học Corey Keyes gán cho tình trạng sức khỏe tâm thần nhiều năm trước đại dịch, New York Times đã chỉ ra rằng nó mô tả rất sâu sắc cảm xúc chủ đạo của năm 2021.

4. Hybrid work

Một chủ đề nữa của năm 2021 được quan tâm nhờ đại dịch là các hình thức làm việc tương lai. Khi tỷ lệ tiêm chủng giúp nhiều nơi nới lỏng hạn chế đối với các cuộc họp trực tiếp, nhiều tổ chức đã cân nhắc việc quay trở lại làm việc. Tính toán đến các biện pháp phòng dịch cùng tính linh hoạt của nhân viên, nhiều doanh nghiệp bắt khai mô hình "hybrid work", tức là kết hợp giữa làm việc từ xa với làm việc tại văn phòng.

5. The Great Resignation

"The Great Resignation" mô tả trào lưu nghỉ việc ồ ạt dẫn đến tỷ lệ nhân viên bỏ việc cao nhất trong lịch sử Mỹ, với khoảng 4,3 triệu người lao động rời bỏ việc làm vào tháng 8, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Việc này khiến các công ty đang phải đẩy mạnh tuyển dụng, đưa ra các ưu đãi cạnh tranh để thu hút nhân tài mới. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với việc sa thải liên quan đến Covid-19 vào năm 2020.

6. NFT (non-fungible token)

NFT - token không thể thay thế, bùng nổ trong năm 2021. Đây là một chứng chỉ kỹ thuật số được tạo trên công nghệ blockchain nhằm ghi lại quyền sở hữu một tài sản như bộ sưu tập tác phẩm mỹ thuật, âm nhạc, trò chơi.

Mỗi NFT mang tính độc nhất, có thể dễ dàng chuyển nhượng. Công nghệ này đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong năm nay khi các hoạ sĩ hay nhạc sĩ bắt đầu bán chúng với số tiền lớn. Ngay cả các doanh nghiệp lớn cũng đang khai thác sự phổ biến của NFT, chẳng hạn McRib NFT của McDonald's.

Dương Tâm (Theo Grammarly)