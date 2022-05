Những tủ lạnh cỡ lớn mới ra mắt đầu năm

Aqua AQR-SW541XA (21,9 triệu đồng)

Tủ lạnh side by side của Aqua lần đầu được trang bị công nghệ cửa tủ mặt thép kháng khuẩn E.Coli và Staphylococcus. Đây cũng là một trong những mẫu tủ dung tích lớn (524 lít) có giá tốt nhất trên thị trường. Sản phẩm có hệ nút điều khiển cảm ứng đặt bên ngoài và lấy nước mát tự động. Bên trong ngăn đông có khay làm đá tự động riêng cùng các ngăn kín chống mùi lẫn giữa các loại thực phẩm. Sản phẩm có ngăn chứa rau củ quả riêng, kháng khuẩn khử mùi DEO Fresh, máy nén biến tần Twin Inverter.

Beko GNO51651 (26 triệu đồng)

Tủ lạnh 4 cánh của Beko có thiết kế bề mặt thép không gỉ, có ngăn chuyển đổi độ lạnh linh hoạt và ngăn đông mềm. Sản phẩm có tổng dung tích 553 lít, có ngăn chuyển đổi linh hoạt với nhiệt độ từ -20 độ C đến -5 độ C. Đây cũng là model tủ side by side có ngăn đông mềm giá tốt nhất trên thị trường. Ngoài ra, tủ lạnh của Beko còn có công nghệ Prosmart Inverter tiết kiệm điện, bảng điều khiển đặt bên ngoài và công nghệ LTC diệt khuẩn, khử mùi.

Casper RM-520 (18,2 triệu đồng)

Trong loạt sản phẩm mới ra mắt đầu 2022, Casper RM-520 là tủ lạnh side by side dung tích trên 500 lít giá rẻ nhất hiện tại. Các công nghệ củ tủ bao gồm làm mát siêu tốc Super Cool, làm đông nhanh Super Freeze và ngăn rau quả tùy chỉnh độ ẩm. Sản phẩm cũng có ngăn đông mềm và hệ thống đèn LED chiếu sáng cả ba ngăn.