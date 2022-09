Những trang phục đẹp nhất LHP Venice 2022

Liên hoan phim Venice 2022 diễn ra từ ngày 31/8 đến 10/9, quy tụ nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực điện ảnh cùng các thiết kế của những nhà mốt nổi tiếng thế giới. Vogue đánh giá Jodie Turner-Smith là một trong các ngôi sao mặc đẹp nhất ở sự kiện năm nay. Trong đó, bộ đầm denim cut-out của Balmain tại buổi công chiếu "The Bones and All" được đánh giá cao nhất. Trang phục cho thấy sự sáng tạo và tỉ mỉ trong từng đường cắt, khâu. Ảnh: HC