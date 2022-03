Những trận hoà khó nuốt ở V-League 2022

Dù tỷ lệ bàn thắng của vòng 3 đã được cải thiện, số lượng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa đã tăng cao khiến cục diện ở V-League 2022 thêm phần ngột ngạt.

Công Phượng bị bao vây bởi ba cầu thủ SLNA trong trận thua 0-2 của HAGL trên sân Vinh ngày 6/3. Ảnh: Lâm Thoả

Đội duy nhất chưa giành điểm nào tại V-League 2022 là... Hà Nội FC, vì chưa thể ra sân do ảnh hưởng của Covid-19. Nhưng, khoảng cách giữa họ và đội đang đứng thứ năm - Đà Nẵng, chỉ bằng đúng một trận thắng. Nếu tình hình cứ thế này, đội bóng thủ đô nghỉ luôn vòng 4 sắp đến, cũng chẳng có gì để lo lắng.

Số lượng các tỷ số hòa năm nay tăng một cách báo động. Sau ba vòng, với 15 trận đã chơi, có đến bảy trận hòa - chiếm tỷ lệ gần 50%. Trong khi đó, cùng kỳ mùa trước chỉ có đúng hai trận hòa dù số trận đấu là 21 (khi đó còn Quảng Ninh). Các mùa 2020 rồi 2019 lần lượt có các con số tương ứng là năm và bốn, tức là chỉ chiếm khoảng 25%, chưa kể việc rất nhiều trận hoà có tỷ số cao như 2-2 hay 3-3.

Nhiều trận hòa và có rất ít bàn thắng, điều đó cho thấy một thực tế rõ ràng, các đội bóng đang đặt mục tiêu không thua lên hàng đầu ở V-League 2022. Nó cũng đồng nghĩa đến khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn các hành vi câu giờ, nằm sân và tệ hơn là tư duy chơi bóng theo kiểu phá hơn là xây. Trận đấu trên sân Lạch Tray là điển hình. Cả trận, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho bù giờ 15 phút, chủ yếu do các tình huống nằm sân của Thanh Hóa - đội bóng chỉ tung ra hai cú sút suốt trận đấu. Đã không thể có trận thắng thứ ba liên tiếp cho chủ nhà Hải Phòng dù HLV Chu Đình Nghiêm tung hết mọi nhân sự tốt nhất trên hàng công ở phần cuối trận đấu.

Với trận hòa này, Hải Phòng vẫn xếp đầu bảng. Nhưng thực tế là họ mới gặp những đội bóng yếu, lần lượt là Hà Tĩnh, Nam Định và Thanh Hóa. Có lực lượng tốt, HLV giỏi, nhưng rõ ràng Hải Phòng chưa thể tạo ra được một sự hơn hẳn nào với các đối thủ mà về lý thuyết là cùng nhóm "trốn xuống hạng" với họ. Lấy ví dụ như Hà Tĩnh, đội bóng này chỉ thua Hải Phòng ở trận ra quân do sơ sẩy phút cuối, nhưng sau khi quyết tâm "không thua", họ có ngay hai trận hòa liên tiếp trên sân của HAGL và Đà Nẵng. Hà Tĩnh được xem là đội yếu nhất, có nguy cơ xuống hạng cao nhất, nhưng nếu thi đấu tập trung triệt để cho việc phòng ngự thì cũng không dễ để khuất phục họ.

Chính vì vậy, người hâm mộ của HAGL mới thấy lo cho đội nhà. Đá ba trận, chưa ghi được bàn nào nhưng HAGL đã nhận trận thua đầu tiên trước một đội không hề mạnh về tấn công như SLNA. Nếu không có sự lăn xả của trung vệ Kim Dong-su và những phản xạ xuất thần của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, có lẽ HAGL đã thua thêm ít nhất một bàn. Chưa thể kết luận HAGL có "biết ghi bàn" hay không, nhưng nếu nhìn từ trận đấu trên sân Vinh thì hoàn toàn chắc chắn là họ đá như thể "không biết phòng thủ". Hai đối thủ trước đó của họ là Nam Định và Hà Tĩnh có hàng công quá kém nên mới không thể trừng phạt HAGL, đến khi gặp SLNA thì sự khác biệt được tạo ra. HLV Kiatisuk không thể trực tiếp chỉ đạo trận này do Covid-19, nhưng kể cả khi ông có mặt trên sân Vinh mọi chuyện cũng khó thay đổi bởi những con người được xem là ưu tú nhất của HAGL đều chỉ biết chơi theo một kiểu là hướng lên phía trên. Năng lực phòng ngự của Vũ Văn Thanh hay Hồng Duy ra sao, thì cũng đã rõ qua phong độ của họ ở đội tuyển gần đây.

V-League 2022 đang có một khởi đầu hoàn toàn khác so với các mùa giải gần đây. Diễn biến khó lường từ Covid-19, không thể tìm được ngoại binh cho hàng công, buộc các đội bóng chọn sự thận trọng, kể cả với những đội có khuynh hướng tấn công. HAGL có vẻ như không kịp thích ứng với điều này nên đã khởi đầu tồi tệ.

Điều may mắn cho thầy trò Kiatisuk là họ không cô đơn. Đà Nẵng, TP HCM hay Sài Gòn mới thực sự đáng lo ngại. Do năm trước HAGL chơi rất thăng hoa nên khi họ sa sút, người hâm mộ có cảm giác lo lắng cũng là lẽ bình thường. Phân nửa đội hình của HLV Kiatisuk cũng mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ quốc gia. Nhưng với các đại diện đến từ TP HCM và Đà Nẵng thì thật sự thất vọng. Họ là những đội bóng có tiềm lực, đang đóng quân ở các thành phố lớn, mùa trước đã chơi rất tệ suýt phải đi đá play-off nếu không có việc hủy giải. Với gần một năm nghỉ ngơi và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào từ đội tuyển quốc gia như HAGL, vậy mà họ không cho thấy được sự đột biến nào trong lối chơi. Thành tích kém cỏi của năm trước có thể xuất phát từ yếu tố HLV, dẫn đến chuyện thay đổi giữa chừng. Nhưng cả ba đội bóng hiện nay đều do các HLV được cho là "am hiểu nhất" dẫn dắt, cùng một khoảng thời gian đủ để chuyển tải ý độ chiến thuật cũng như bộ khung nhân sự.

Sự thực dụng ở điểm khởi đầu, nhiều đội bóng gây thất vọng về lối chơi, khiến cho V-League 2022 chưa thoát ra khỏi cái bóng nặng nề, mỏi mệt sau một thời gian nghỉ quá dài. Trong khi đó, đội bóng có thể tạo cảm hứng là Hà Nội FC chưa trở lại, V-League lại sắp phải nghỉ lâu ngày chỉ để phục vụ cho các đội tuyển trẻ, bầu không khí trầm lắng xem ra còn kéo dài.

Song Việt