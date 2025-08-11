Những trải nghiệm 'nhất của nhất' của khách quốc tế ở Việt Nam

Tham quan Ninh Bình, khám phá Hà Nội là hai trong số những trải nghiệm "nhất của nhất" trên Tripadvisor do khách nước ngoài bình chọn.

Travelers' Choice Awards là giải thưởng của Tripadvisor - website du lịch lớn bậc nhất thế giới - vinh danh các điểm đến, khách sạn, nhà hàng và hoạt động du lịch được yêu thích, dựa trên đánh giá và ý kiến từ du khách toàn cầu trong 12 tháng.

Giải thưởng có hai cấp gồm Travelers' Choice Best of the Best - Danh hiệu cao nhất, dành cho top 1% cơ sở xuất sắc trên Tripadvisor, dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá cao; Travelers' Choice (trước đây là Certificate of Excellence) - Công nhận các cơ sở thuộc top 10% trên Tripadvisor, có đánh giá tốt liên tục, thể hiện cam kết về chất lượng dịch vụ.

Danh sách Travelers' Choice Best of the Best 2025 được chia làm 5 hạng mục gồm Destinations (Điểm đến), Beaches (Bãi biển), Hotels (Khách sạn), Things to do (Trải nghiệm) và Restaurants (Nhà hàng). Trong các hạng mục chính, Tripadvisor cũng có các hạng mục phụ. Năm nay, hạng mục nhà hàng chưa được công bố.

Dưới đây là những trải nghiệm ở Việt Nam trong danh sách:

Hạng mục Điểm đến

Để vào danh sách này, các điểm đến phải chứng tỏ là nơi "hội tụ đủ mọi thứ du khách tìm kiếm và hơn thế nữa".

Hà Nội

Hà Nội được vinh danh là điểm đến hấp dẫn hạng 7 thế giới trong hạng mục này. Tripadvisor miêu tả Hà Nội là nơi lịch sử của thành phố hiện hữu khắp nơi - từ khu phố cổ đến những đền chùa khắp thành phố.

Du khách Ấn Độ tham quan Nhà tù Hỏa Lò năm 2024. Ảnh: Phạm Chiểu

Các địa điểm lịch sử như Nhà tù Hỏa Lò, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho du khách cái nhìn sâu sắc về lịch sử thành phố. Du khách đến Hà Nội nên thử khám phá thành phố với xe tay ga, đi bộ và không thể bỏ qua ẩm thực, nhất là món bánh mì, bún chả, bia hơi.

Hạng mục Khách sạn

Để vào danh sách này, các khách sạn phải trở thành nơi đáp ứng mọi tiêu chí của du khách như dịch vụ xuất sắc, phòng thoải mái.

Grandvrio Ocean Resort Danang

Khách sạn ở Đà Nẵng này xếp thứ hai trong hạng mục với 4,9/5 điểm từ gần 3.300 đánh giá. Du khách đánh giá cao nhất khách sạn này ở tiêu chí phòng, dịch vụ, chất lượng giấc ngủ. Khu nghỉ dưỡng sang trọng này có 54 biệt thự hồ bơi riêng và vị trí đắc địa bên bãi biển.

La Siesta Classic Ma May

Khách sạn tại Hà Nội kết hợp nét kiến trúc kiểu Pháp cổ điển với sự tinh tế của một khách sạn boutique, mang đến những căn phòng ấm cúng, ban công lãng mạn và bầu không khí sôi động. Vị trí đắc địa khiến nơi đây trở thành lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ của du khách.

Hạng mục Trải nghiệm

Mọi du khách đều đồng ý đây là những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Tour một ngày Ninh Bình

Tour một ngày Ninh Bình từ Hà Nội của Aloha Vietnam Travel & Guide cũng được vinh danh số một hạng mục phụ "25th Anniversary Best Experiences in the World". Ở hạng mục này, Tripadvisor tổng hợp những hoạt động yêu thích của du khách kể từ năm 2000 vì "có những trải nghiệm không bao giờ lỗi thời".

Du khách tham quan Tam Cốc năm 2024. Ảnh: Lê Hoàng

Chương trình kéo dài khoảng 11 giờ, độ tuổi đa dạng và các nhóm tham gia thường tối đa 9 người. Hành trình đưa du khách tận hưởng những điểm nổi tiếng của Ninh Bình như cố đô Hoa Lư, ngắm cảnh trên cao từ Hang Múa, đi thuyền qua các động ở Tam Cốc và đạp xe qua những cánh đồng đến chùa Bích Động. Chương trình bao gồm bữa trưa và xe limousine đưa đón.

"Chuyến đi tuyệt vời với đủ trải nghiệm từ leo núi đến đi thuyền" Renata, du khách trải nghiệm dịp tháng 8, chia sẻ. Bà nhấn mạnh giới hạn thành viên 9 người nên cả đoàn không phải chờ lâu.

Danh sách chi tiết các giải chính và hạng mục phụ:

Destinations (Điểm đến) Beaches (Bãi biển) Hotels (Khách sạn) Things to do (Trải nghiệm) Giải chính Hà Nội - hạng 7 Không có Grandvrio Ocean Resort Danang - hạng 2 La Siesta Classic Ma May - hạng 12 - Tour một ngày Ninh Bình từ Hà Nội của Aloha Vietnam Travel & Guide - hạng 2 Giải phụ - "Trending": TP HCM - "Văn hóa": Hà Nội - "Tuần trăng mật": Hội An Không có - "Thân thiện với gia đình": Vinpearl Cửa Sót Resort, Hà Tĩnh - "Thoải mái như ở nhà": Sapa Centre, Lào Cai - "Nhỏ và Boutique": La Sinfonía Majesty Hotel & Spa, Hà Nội - "Nuông chiều bản thân": GM Premium, Hà Nội; Grand Sunrise Palace Hoi An, Hội An; Little Oasis, Hội An - "Điểm đến hàng đầu": Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, TP HCM - "Trải nghiệm đáng mơ ước": Du thuyền Mon Cheri 5 sao 2 ngày trên vịnh Lan Hạ; Tour ẩm thực đêm do tài xế nữ chở của Motorbike City Tour - "Lịch sử và văn hóa": Tour một ngày Ninh Bình từ Hà Nội của Aloha Vietnam Travel & Guide; Tour Củ Chi và Đồng bằng sông Cửu Long của KIM Travel - "Ăn uống": Lớp học nấu ăn Hà Nội của Rose Kitchen - "Thiên nhiên và hoạt động ngoài trời": Tour khám phá thác ở Đà Lạt một ngày của Highland Sport Travel; Tour khám phá Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp của Easytours24h - "Du ngoạn bằng thuyền": Tour Lan Hạ - Hạ Long - Đảo Đầu Bê của Cat Ba Ventures

