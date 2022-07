Những trải nghiệm mùa xuân ở Nam Phi

Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phượng tím Jacaranda, du khách có thể tham gia lễ hội ngắm cá voi kéo dài 5 ngày... khi đến Nam Phi mùa xuân.

Nam Phi là xứ sở có khí hậu ôn hòa, mùa hè không quá nóng và mùa đông không quá lạnh. Đặc biệt, mùa xuân nơi đây bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 với tiết trời mát mẻ dễ chịu nhẹ nhàng, trong lành, hơi se lạnh cùng nắng ấm chan hòa len lỏi vào mọi ngõ ngách. Du khách có thể dạo bước trên những con đường tràn ngập phượng tím Jacaranda để tận hưởng hết vẻ đẹp quyến rũ của mùa xuân Nam Phi hoặc tham gia vào nhiều lễ hội thú vị.

Nam Phi mùa xuân không chỉ có phượng tím

Khám phá mùa xuân Nam Phi là bạn đã hòa nhập vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp đa dạng và tràn đầy sức sống của xứ sở giàu nhất châu Phi này. Trong đó, Johannesburg là trung tâm kinh tế lớn nhất của Nam Phi, nằm cách thủ đô Pretoria khoảng 1 giờ lái xe. Ấn tượng đầu tiên khi bạn đặt chân đến đây là phố xá sạch đẹp với nhiều tòa nhà chọc trời và những con đường dốc lên dốc xuống tràn ngập phượng tím Jacaranda.

Đường phố Nam Phi ngập tràn trong sắc tím lãng mạn. Ảnh: Shutterstock

Đến Johannesburg, bạn không thể bỏ qua thị trấn Gold Reef City vang bóng một thời - nơi mọi người sẽ đóng vai người thợ mỏ, khám phá quy trình khai thác vàng bên trong lòng đất. Ngoài ra, bạn còn khám phá Sun City, được ví như "Las Vegas của châu Phi", với một tổ hợp khách sạn năm sao liền kề khu giải trí phức hợp hiện đại. Công viên quốc gia Pilanesberg sẽ đưa bạn lạc vào thế giới hoang dã, tận mắt chứng kiến cuộc sống của những loài thú quý hiếm như: báo đóm, hà mã, ngựa vằn, sơn dương, sư tử...

Đến Nam Phi, du khách như lạc vào thế giới hoang dã. Ảnh: Shutterstock

Pretoria là thủ đô hành chính của Nam Phi, nằm bên bờ sông Apies thơ mộng. Vào xuân, những hàng phượng tím Jacaranda nở rộ khắp công viên, đường phố. Bạn sẽ chìm đắm trong không gian lãng mạn của màu hoa tím mà nhiều người đã ưu ái đặt cho Pretoria cái tên "thành phố hoa phượng tím".

Tham quan thành phố, bạn dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp của các tòa nhà được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển Anh. Những dãy nhà màu nâu đất xây kiên cố bằng gạch nung, có nhiều cửa sổ; từng công viên hoa xanh mướt cùng nhiều công trình công cộng thanh lịch... tất cả tạo nên một "thành phố châu Âu" ngay tại Nam Phi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của Pretoria, đừng quên ghé các viện bảo tàng cổ như: bảo tàng Pioneer, bảo tàng Sammy Marks, Melrose House, và đài tưởng niệm Voortrekker...

Cape Town được ví như "viên ngọc xanh" của Nam Phi. Ảnh: unsplash

Cape Town là thủ phủ của tỉnh Western Cape, đồng thời cũng là thủ đô lập pháp của Nam Phi, được ví như "viên ngọc xanh" giữa lục địa đen. Cape Town mang nhiều sắc thái thiên nhiên hoang dã, đặc biệt là mũi Cape và mũi Hảo Vọng vươn dài ra biển. Đến đây, bạn sẽ thỏa thích chụp ảnh kỷ niệm bên tấm bảng gỗ có khắc dòng chữ "Cape of Good Hope - The most south - western point of the African continent" (tạm dịch: Mũi Hảo Vọng - điểm tận cùng phía Tây Nam của lục địa châu Phi); được cắm trên nền đất sát mép nước biển, cạnh mỏm đá cao 256 m.

Từ Cape Town đi về hướng Nam theo bờ biển Atlantic, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên của Sea Point và vịnh Hout, hay sải bước trên bãi biển Boulders tìm hiểu cuộc sống của loài chim cánh cụt... Đặc biệt, ở Cape Town còn nổi tiếng ngọn núi Bàn cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển, được xem là biểu tượng của thành phố. Đứng từ đỉnh núi, bạn sẽ thu vào tầm mắt cảnh hoàng hôn đẹp, và thành phố ngập tràn trong ánh vàng, lung linh, huyền ảo.

Nam Phi còn nhiều trải nghiệm thú vị

Hàng năm, vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 11, tại thành phố biển Hermanus, một lễ hội ngắm cá voi kéo dài 5 ngày thu hút hàng nghìn lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là thời điểm để bạn ngắm cá voi ở cự ly gần 20 m. Lễ hội tổ chức rất vui nhộn cùng nhiều hoạt động thú vị như: biểu diễn âm nhạc, chèo thuyền Kayak, dù lượn, xe đạp leo núi... phục vụ du khách.

Trải nghiệm đi thuyền ngắm cá voi tại Nam Phi. Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, nếu bạn muốn trải nghiệm văn hóa truyền thống đầy sắc màu của các dân tộc ở Nam Phi thì có thể đến ngôi làng văn hóa Lesedi nằm gần thành phố Johannesburg. Đến đây, bạn sẽ được người dân chào đón nồng nhiệt với những nghi thức đặc biệt dành cho khách lạ bằng âm nhạc rộn ràng, vũ điệu cầu mưa lôi cuốn và vô số bài hát truyền thống...

Bên cạnh đó, ẩm thực Nam Phi cũng rất đa dạng, nhiều màu sắc với những món ngon như: bò xúc xích Boerewors, thịt băm đút lò Bobotie, cừu nướng Sheep heads, thịt nướng Braaivleis, bánh bột chiên Koeksisters, bia Umqombothi... Nếu bạn là tín đồ mua sắm, chắc sẽ thích thú khi đến khu Waterfront, Victoria & Alfred ở Cape Town và những trung tâm thương mại sầm uất như Sandton City, Hyde Park, Northgate, Eastgate, Southgate, Westgate... ở Johannesburg.

Và đến Nam Phi, bạn đừng quên mua các sản vật địa phương, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo để làm quà tặng cho người thân, bạn bè.

Thư Kỳ