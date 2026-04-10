Những trải nghiệm mới tại Ba Na Hills dịp 30/4

Sun World Ba Na Hills làm mới diện mạo bằng loạt sản phẩm nghệ thuật công nghệ cao, chuỗi lễ hội và các đặc quyền dịch vụ dành riêng cho du khách dịp 30/4-15.

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng "Nguồn Cội"

Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng "Nguồn Cội" tại Bà Nà. Ảnh: Sun Group

Giữa tháng 4, đội ngũ Chọn Art ra mắt "Không gian nghệ thuật tương tác ánh sáng" (Interactive Light Art) tại vị trí của Bảo tàng Sáp cũ, khu du lịch Sun World Ba Na Hills. Với chủ đề "Nguồn cội", đây là công trình nghệ thuật công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Núi Chúa, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho du khách.

Công nghệ cảm biến giúp ánh sáng phản ứng và tương tác theo từng cử động của du khách. Ảnh: Sun Group

Trải rộng trên diện tích 800 m2, Interactive Light Art ứng dụng công nghệ cảm biến quang điện tử hiện đại, được đánh giá xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Điểm khác biệt của không gian này nằm ở khả năng phản hồi theo thời gian thực, mỗi cử động của du khách như bước chân hay vẫy tay đều làm thay đổi dòng chảy ánh sáng xung quanh.

Hành trình khám phá dẫn dắt người xem đi qua 7 phân khu riêng biệt, bắt đầu từ "Vòng sáng vĩnh hằng" dưới đáy đại dương, băng qua thế giới "Sứa 7 màu" huyền ảo, dừng chân tại "Bọc trăm trứng" và kết thúc tại phân khu "Niết bàn". Trong giai đoạn đầu thử nghiệm, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ này với mức giá vé ưu đãi 100.000 đồng.

Lễ hội Mặt Trời và đại tiệc ẩm thực

Mùa hè tại Bà Nà khởi động bằng Lễ hội Mặt Trời (Ba Na Sun Fest). Đây là chuỗi sự kiện mang tính biểu tượng, đưa du khách khám phá Vương quốc Mặt Trời qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra liên tục từ ngày đến đêm. Bên cạnh các minishow náo nhiệt, khu du lịch còn trình diễn hai chương trình nghệ thuật đặc sắc là show cabaret "After Glow" kịch tính và bản tình ca "Love in the Sky" lãng mạn.

Show diễn nghệ thuật ngoài trời. Ảnh: Sun Group

Trải nghiệm ẩm thực cũng là điểm nhấn với hệ thống hàng chục nhà hàng cao cấp và hàng trăm quầy ẩm thực đường phố. Thực khách có thể tìm thấy mọi hương vị từ đặc sản địa phương đến ẩm thực quốc tế đa dạng.

Dịp này, Sun World Ba Na Hills tung gói ưu đãi mua kèm combo cáp treo và voucher ẩm thực. Theo đó, voucher giá trị 300.000 đồng chỉ còn 250.000 đồng. Tổng giá combo cáp treo kèm voucher ẩm thực hiện có giá 1,25 triệu đồng đối với người lớn và 1,05 triệu đồng cho trẻ em (1 m-1,4 m) hoặc người cao tuổi.

Giải trí mạo hiểm và công nghệ đa chiều

Tại Fantasy Park, máng trượt tốc độ ngoài trời là trò chơi thu hút những người đam mê cảm giác mạnh. Du khách sẽ điều khiển xe trượt với vận tốc lên đến 40 km/h, băng qua những khúc cua ngoạn mục và vòng xoắn kép ở độ cao gần 1.500 m. Từ trên xe, người chơi có thể vừa tận hưởng cảm giác vút bay, vừa ngắm nhìn thung lũng mây và những tòa lâu đài cổ kính bao quanh.

Du khách trải nghiệm máng trượt tốc độ băng qua thung lũng. Ảnh: Sun Group

Nếu ưa thích công nghệ, du khách có thể trải nghiệm rạp chiếu phim 4D "Giao Lộ Trăng" với 331 ghế ngồi, mang lại không gian đa chiều sống động. Bên cạnh đó, Airship "Mắt Bay" ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) cho phép người xem du hành qua các dải ngân hà và những công trình nổi tiếng thế giới ngay tại chỗ. Cả hai trải nghiệm này đều nằm trong khuôn viên Lâu đài Mặt Trăng và miễn phí cho khách tham quan.

Sắc hoa mùa hè và các công trình biểu tượng

Dịp lễ này, vườn hồng Rosa Garden bước vào thời điểm rực rỡ nhất với hàng nghìn đóa hồng ngoại khoe sắc, biến không gian Làng Pháp thành "tiểu Paris" giữa lòng Đà Nẵng. Du khách cũng nên ghé thăm các công trình biểu tượng như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt Trời, vườn hoa Cẩm Tú Cầu hay Lâu đài Mặt Trăng để hoàn thiện hành trình khám phá đỉnh Bà Nà.

Đặc quyền dịch vụ bay Sun PhuQuoc Airways

Để tối ưu hóa kỳ nghỉ, nhiều du khách lựa chọn đồng hành cùng hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA) cho chuyến đi tới Đà Nẵng. Với chương trình "1 Tấm vé - Triệu niềm vui", hành khách bay cùng SPA sẽ nhận ngay thẻ WowPass Silver trị giá 300.000 đồng. Tấm thẻ này cung cấp đặc quyền sử dụng lối đi ưu tiên tại Sun World Ba Na Hills, giúp du khách tiết kiệm thời gian chờ đợi tại các điểm vui chơi.

Ngoài ra, vé máy bay của SPA còn mở ra chuỗi ưu đãi 10-15% tại hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Sun Group ở Đà Nẵng, bao gồm Mercure Danang French Village Bana Hills và Novotel Danang Premier Han River. Khách hàng cũng nhận được ưu đãi phí sân golf và dịch vụ tại Ba Na Hills Golf Club. Theo đại diện đơn vị, sự kết hợp giữa dịch vụ bay và các đặc quyền lưu trú, vui chơi giúp hành trình của du khách trong dịp 30/4 trọn vẹn hơn.

Thanh Thư