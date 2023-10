Những trải nghiệm ma quái tại Singapore dịp Halloween

Khách Việt đến Singapore dịp Halloween sẽ có những trải nghiệm rợn tóc gáy từ "đêm hãi hùng" cho đến tour lần theo dấu vết kẻ sát nhân.

Dưới đây là các trải nghiệm ma mị không thể bỏ lỡ do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) gợi ý cho khách Việt khi ghé thăm dịp Halloween 31/10.

11 đêm rùng rợn

Sự kiện được STB đánh giá "thú vị nhất mùa Halloween" năm nay là Halloween Horror Nights 11 tại Universal Studios Singapore. Tại đây, du khách có cơ hội được trải nghiệm những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mùa Halloween, theo đánh giá của STB.

Một trải nghiệm ma quái tại Universal Studios Singapore dịp Halloween. Ảnh: Universal Studios Singapore

Du khách sẽ tham gia trải cuộc rượt đuổi đầy kịch tính của những xác sống trong All of Us are Dead. Được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng của tác giả Joo Dong Geun, không gian kinh dị này tái hiện trải nghiệm kinh hoàng của các học sinh khi đột ngột đối diện với đợt bùng phát đại dịch zombie tại trường trung học hư cấu Hyosan. Du khách sẽ đi qua các hành lang đầy nguy hiểm, chạy trốn đến phòng y tế lạnh lẽo, trải qua cuộc đối đầu căng thẳng trong lớp học với các xác sống và cuối cùng là nỗ lực trong tuyệt vọng để chạy thoát khỏi thư viện.

Nhưng nỗi kinh hoàng chưa dừng lại tại đó. Du khách sẽ phải chạy trốn sự mê hoặc đầy đáng sợ của Pied Piper (Người thổi sáo) trong Grimm Encounters, băng qua vùng đất địa ngục khốc liệt trong DIYU: Descent into Hell (Hành Trình Xuống Địa Ngục). Và cuối cùng không khí lạnh lẽo của Rebirth of the Matriarch (Sự Hồi Sinh của Nữ Trưởng Lão Gia Tộc) hứa hẹn sẽ làm kinh sợ bất cứ tâm hồn "yếu bóng vía" nào.

Thời gian: Từ nay đến 4/11. Địa điểm: Universal Studios Singapore. Vé vào cửa: 79 SGD (1,4 triệu đồng) và 89 cho ngày cao điểm (1,6 triệu đồng), gồm quà lưu niệm, phiếu ăn trị giá 5 SGD (90.000 đồng), phiếu mua hàng trị giá 5 SGD và một dây đeo tay.

Khám phá kỳ án ám ảnh người dân Singapore

Singapore nổi tiếng về sự an toàn nhưng vẫn có trọng án. Vụ án Ritual Killings năm 1981 đã gây chấn động toàn quốc. Du khách khi tham gia tour sẽ được dẫn tới hiện trường vụ án năm xưa, lần theo dấu vết của nạn nhân lẫn thủ phạm.

Du khách tham gia tour "săn ma" tại Singapore nhân dịp Halloween. Ảnh: STB

Hành trình về đêm sẽ trở nên căng thẳng hơn khi người tham gia trở thành các Paranormal Investigators, thám tử điều tra các hiện tượng siêu nhiên, ghé thăm các địa điểm ma ám nổi tiếng như bệnh viện Old Changi Hospital. Người tham gia sẽ sử dụng thiết bị được cấp để nhận biết sự hiện diện của các linh hồn, tự đánh giá tính chân thực của những câu chuyện kinh dị truyền miệng.

Tour này kéo dài tại 4 địa điểm: hiện trường của vụ án mạng và ba địa điểm bị đồn đại ma quái, hứa hẹn là một trải nghiệm không thể bỏ qua đối với những du khách yêu thích trinh thám và các hiện tượng siêu nhiên.

Giá tour: 150 SGD (2,7 triệu đồng), thời gian: 4 tiếng.

Ngoài ra, đến Singapore dịp này, du khách có thể trải qua đêm Halloween tại "đỉnh của thế giới". Dưới bầu trời đêm du khách sẽ được tham gia tiệc Halloween với những màn xiếc đầy mê hoặc của gánh xiếc nổi tiếng Cirque le soir cùng dịch vụ ẩm thực. Du khách cũng có thể ghé thăm Triển lãm tân Địa Đàng, nơi giao thoa giữa khoa học viễn tưởng của tương lai và những truyền thuyết huyền ảo từ quá khứ thông qua các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ nữ châu Á nổi tiếng thế giới.

Phương Anh