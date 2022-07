Những trải nghiệm hè tại chuỗi công viên giải trí Sun World

Đến Đà Nẵng, du khách có thể tham gia nhiều sự kiện tại công viên châu Á như đại nhạc hội "Take me to the Sun" với trình diễn pháo hoa vào tối 9/7, màn diễn những loài chim quý hiếm tại "Vũ điệu chim trời" và đêm nhạc điện tử EDM quốc tế trong tháng 8. Asia Park đang miễn phí vé vào cửa và ưu đãi gói trải nghiệm 200.000 đồng mỗi người lớn; 100.000 đồng một trẻ em; vé vòng quay Sun Wheel là 100.000 đồng mỗi người lớn; 50.000 đồng một trẻ em. Trẻ em cho dưới 1m được miễn phí.