Những tính năng trên Galaxy S25 FE cho giải trí cuối năm

Thiết kế mỏng nhẹ, camera 50 megapixel, loạt tính năng AI chỉnh sửa ảnh, video cùng pin 4.900 mAh giúp Galaxy S25 đồng hành người dùng trong những chuyến đi, hoạt động cuối năm.

Cuối năm là thời điểm các hoạt động du lịch, tiệc tùng, lễ hội và concert diễn ra thường xuyên. Cùng với nhu cầu mua sắm tăng, nhiều người trẻ có xu hướng "tự thưởng" cho mình một thiết bị mới vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí.

Galaxy S25 FE được chú ý nhờ kế thừa nhiều đặc điểm từ dòng flagship của Samsung, hướng đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm hiệu năng, camera và tính năng AI cao cấp trong mức giá dễ tiếp cận.

Galaxy S25 FE thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Samsung

Máy có độ mỏng 7,4 mm, nặng khoảng 190 gram, mang lại cảm giác cầm nhẹ nhưng chắc tay. Khung nhôm và mặt kính cường lực tạo diện mạo hiện đại, phù hợp từ trang phục công sở đến các buổi tiệc cuối năm. Với kích thước gọn, thiết bị dễ mang theo khi dạo phố, đi du lịch hay tham gia sự kiện. Galaxy S25 FE còn đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68, giúp người dùng sử dụng trong nhiều điều kiện.

Những buổi concert hay lễ countdown thường có ánh sáng phức tạp và khoảng cách xa. Cảm biến chính 50 megapixel kết hợp bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine và công nghệ Nightography giúp ảnh giữ chi tiết, màu sắc cả khi chụp xa hoặc thiếu sáng. Với người thích chụp ảnh, quay video tại sự kiện đông người, thiết bị mang lại khung hình rõ nét mà không cần dùng thêm thiết bị hỗ trợ.

Galaxy S25 FE ghi hình trong concert với điều kiện ánh sáng phức tạp. Ảnh: Samsung

Galaxy S25 FE còn tích hợp các tính năng chỉnh sửa dựa trên AI như Generative Edit (hậu kỳ sáng tạo), Audio Eraser (lọc âm thanh) và Auto Trim (cắt ghép video tự động). Người dùng có thể xóa vật thể, loại bỏ tiếng ồn, cắt clip ngay trên điện thoại mà không cần ứng dụng thứ ba.

Nhờ vậy, việc biên tập và chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội nhanh và tiện hơn, phù hợp với nhu cầu chụp, chỉnh, đăng ngay tại chỗ.

Audio Eraser - một trong số những tính năng hậu kỳ trên Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Thiết bị trang bị pin 4.900 mAh - dung lượng lớn nhất từng có trên dòng FE, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày cho các hoạt động chụp, quay, mạng xã hội. Chip Exynos 2400 giúp tối ưu hiệu năng và quản lý năng lượng, trong khi sạc nhanh 45 W có thể nạp hơn 50% pin chỉ sau thời gian ngắn.

Trợ lý Gemini Live cho phép tra cứu, tương tác bằng giọng nói. Người dùng có thể hỏi "Cuối tuần này có gì vui ở trung tâm?" hoặc "Nơi nào ngắm pháo hoa đẹp?", hệ thống sẽ gợi ý địa điểm, quán cà phê hay khu vực tổ chức sự kiện. Gemini Live cũng hỗ trợ dịch hội thoại, tra cứu thông tin và lên kế hoạch di chuyển.

Trợ lý Gemini Live hỗ trợ lên kế hoạch du lịch và tìm hiểu về văn hóa. Ảnh: Samsung

Theo đại diện Samsung, Galaxy S25 FE hướng đến người dùng muốn sở hữu smartphone bền, đa năng, có giá trị sử dụng lâu dài. Sản phẩm cân bằng giữa hiệu năng, camera, thời lượng pin và AI, giúp tiếp cận trải nghiệm gần với dòng flagship trong mức giá hợp lý.

Hoài Phương