Những tính năng nổi bật của bộ giải pháp AI dành cho doanh nghiệp

Nền tảng mạng AI-Native của Juniper có khả năng tối ưu hóa hiệu suất mạng, giảm thiểu gián đoạn thông tin và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Hiện trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố quan trọng trong việc phân tích và hợp lý hóa các quy trình, đặc biệt là với số hóa và tự động hóa, giúp tạo ra giá trị và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Juniper Networks (Juniper), công ty hàng đầu thế giới có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, chuyên cung cấp các giải pháp mạng AI, đám mây, các giải pháp bảo mật kết nối, đã đưa ra các giải pháp AI đột phá nhằm giúp các doanh nghiệp sẵn sàng cho tương lai và tối ưu hóa mạng. Đáng kể có nền tảng Al-Native với Mist AI và Juniper Apstra.

Một trong số các tính năng nổi bật của giải pháp Juniper là Mist AI, kết hợp AI, học máy và khoa học dữ liệu để tối ưu hóa mạng và giảm độ trễ, giúp người dùng truy cập Internet nhanh chóng, an toàn và ổn định. Công nghệ này còn có tính năng quản lý dựa trên đám mây, cho phép kiểm soát tập trung, triển khai nhanh chóng và khả năng mở rộng dễ dàng.

Theo Juniper, bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu và cần đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng có khả năng chống chọi, tự phục hồi và tự thích ứng với các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Ảnh: Juniper Networks

Mist AI cùng với Marvis, Trợ lý mạng ảo (VNA), giúp các kỹ sư nhanh chóng xác định và giải quyết vấn đề từ xa, giảm thiểu nhu cầu khắc phục sự cố theo cách thủ công và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Juniper Apstra tự động hóa mạng, đơn giản hóa quản lý và tối ưu hiệu suất mạng. Apstra hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập, quản lý và khắc phục sự cố mạng hiệu quả. Theo đại diện Juniper, các doanh nghiệp sử dụng Apstra có thể tiết kiệm chi phí tới 90%, tăng tốc quá trình triển khai lên 85% và đạt lợi tức đầu tư tới 320%.

"Cách tiếp cận của Juniper bao gồm các hoạt động AI có mục đích, nghĩa là chủ động phát hiện, ứng phó và khắc phục các sự cố nhằm tạo ra một mạng thông minh, tự tối ưu hóa. Chúng tôi cũng tận dụng AI để thiết lập cơ sở hạ tầng mạng có khả năng thích ứng cao, hiệu suất cao nhằm đáp ứng cho việc xử lý khối lượng công việc AI quan trọng", ông Zohar Cohen, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh Khu vực Châu Á - TBD của Juniper Networks chia sẻ.

Juniper hỗ trợ PayNet xây dựng giải pháp thanh toán an toàn hơn. Ảnh: Juniper Networks

Tại Malaysia, mạng thanh toán quốc gia PayNet đã chọn Juniper là đối tác chính và hiện đang sử dụng giải pháp mạng dựa trên AI tại trụ sở chính và trung tâm điều hành. Các điểm truy cập và bộ chuyển mạch của Juniper hoạt động cùng với kiến trúc đám mây Juniper Mist, giúp liên tục tối ưu hóa kết nối cho máy tính xách tay, máy in, TV thông minh, camera an ninh và các thiết bị IoT khác. Wi-Fi dành cho khách cũng được chuyển đổi từ hoạt động thủ công nhiều bước sang quy trình tự động, an toàn.

Ở Indonesia, Juniper hỗ trợ Sinar Mas Land phát triển, xây dựng thành phố thông minh đầu tiên tại đất nước này, chú trọng vào sự phát triển của hệ sinh thái trung tâm kỹ thuật số của thành phố với các giải pháp như Juniper Apstra.

Juniper đã bốn lần giành được danh hiệu Công ty dẫn đầu trong giải thưởng Gartner Magic Quadrant dành cho Cơ sở hạ tầng mạng LAN có dây và không dây dành cho doanh nghiệp. Công ty hướng tới mục tiêu tạo ra một mạng tự động liền mạch trên toàn cầu, không có sự cố mạng, xâm phạm bảo mật hay gián đoạn hoạt động.

Hội An