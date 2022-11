Những tính năng mới sẽ có trên iPhone 15

Cổng USB-C, phím bấm cảm ứng, camera tiềm vọng, khung sườn titanium… được dự đoán là những nâng cấp sẽ xuất hiện trên iPhone 2023.

Ý tưởng iPhone 15 với cổng kết nối USB-C. Ảnh: Macrumors

Cổng USB-C

Đại diện Apple xác nhận hãng sẽ tuân thủ quy định mới của Liên minh châu Âu khi thay cổng Lightning thành USB-C trên iPhone. Việc giới thiệu bộ sạc chung là một trong những nỗ lực của châu Âu nhằm giảm lượng rác thải điện tử, giúp người dùng thuận tiện hơn trong cuộc sống.

Theo Bloomberg và nhà phân tích Ming-chi Kuo, Apple dự kiến bắt đầu chuyển sang USB-C từ thế hệ iPhone 2023. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chỉ có iPhone bán tại châu Âu dùng cổng này, hay sẽ áp dụng cho mọi iPhone 15 trên toàn cầu.

Nút nguồn và âm lượng nguyên khối

Theo chuyên gia Kuo, Apple sẽ loại bỏ các nút vật lý, thay bằng nút cảm ứng trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Nút này hoạt động tương tự TouchID nhờ Apple sẽ bổ sung hai motor Taptic Engines ở hai bên cạnh máy.

Nút bấm được thiết kế liền mạch với khung viền, không còn độ nẩy như trước mà phản hồi bằng cách rung để người dùng nhận diện các lần ấn, tương tự cách họ nhấn TouchID trên iPhone SE. Thiết kế này chỉ được áp dụng trên hai phiên bản dòng Pro, còn hai model tiêu chuẩn vẫn dùng nút vật lý truyền thống. Nút nguyên khối sẽ giúp máy chống nước tốt hơn.

Dynamic Island cho cả bốn model

Apple dự kiến mở rộng tính năng Dynamic Island cho các mẫu iPhone ra mắt năm 2023, nhưng vẫn có khác biệt về công nghệ màn hình. Trong đó, hai iPhone bản thường sẽ không được trang bị màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz và tính năng Always-on Display. Điều này một phần do hạn chế của chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất linh kiện chỉ có thể cung cấp đủ tấm nền cho hai model dòng Pro.

Camera tiềm vọng

Công nghệ camera tiềm vọng đã được trang bị nhiều trên các mẫu smartphone Android với khả năng zoom quang học tốt hơn so với camera tiêu chuẩn hiện nay. Theo TrendForce, iPhone 15 dòng Pro sẽ được trang bị camera tiềm vọng với khả năng zoom quang 10x. Ngoài ra, Apple sẽ nâng cấp máy ảnh trên hai bản Pro với camera chính sử dụng ống kính 8P thay cho 7P trên iPhone 14.

Chip A17 Bionic

Dòng Pro dự kiến trang bị chip 3nm đầu tiên của Apple do TSMC sản xuất. Dòng chip mới sẽ có nhiều cải tiến so với A16 sản xuất trên quy trình 4nm, như giúp tăng hiệu suất từ 10% tới 15%, đồng thời giảm 30% mức tiêu thụ điện. Hai bản cao cấp cũng sẽ nâng dung lượng RAM lên 8 GB so với 6 GB hiện nay.

Đổi tên phiên bản cao cấp nhất

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 15 sẽ có thay đổi lớn ở bản cao cấp nhất. Tên gọi của máy chuyển từ Pro Max sang Ultra, tương tự việc đặt tên cho các sản phẩm cao cấp gần đây của Apple là Watch Ultra hay chip xử lý M1 Ultra. Bản 15 Ultra cũng có vỏ bằng titanium giống Watch Ultra. Bên cạnh đó, theo tài khoản Majin Bu trên Twitter, 15 Ultra được trang bị hai cảm biến camera ở mặt trước.