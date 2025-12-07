Những tính năng kiểm soát khi trẻ dùng iPad

Người dùng có thể kiểm soát iPad của trẻ em về thời gian sử dụng, danh sách liên lạc, vị trí, thông qua tính năng có sẵn trên thiết bị Apple.

Trong bản cập nhật iOS 26 và iPadOS 26 vào tháng 9, một trong những thay đổi được Apple thực hiện là giúp việc thiết lập, quản lý tài khoản trẻ em trên iPad được thuận tiện, dễ dàng và an toàn hơn, khi tất cả đều có thể được kiểm soát qua máy của phụ huynh. Người dùng cần tạo một tài khoản chuyên dụng cho trẻ em, tham gia vào nhóm Gia đình để thực hiện các chức năng này.

iPad không cho đăng nhập nhiều hồ sơ, vì vậy cần xác định rõ chiếc iPad đó dành cho người lớn hay trẻ em và đăng nhập đúng tài khoản. Trong bản iPadOS gần đây, Apple cho phép người dùng có thể thoát tài khoản Apple của người lớn và đăng nhập tài khoản của trẻ em mà không cần reset máy. Điều này hữu ích cho nhiều gia đình, đặc biệt các gia đình ở Việt Nam, có thói quen chuyển giao thiết bị của người lớn cho con em mình.

Có thể chuyển từ tài khoản của người lớn sang trẻ em trên iPad không cần khôi phục cài đặt gốc. Ảnh: Lưu Quý

Người dùng có thể đăng nhập tài khoản trẻ em trong phần Cài đặt > Tài khoản Apple. Hãng cũng hỗ trợ đăng nhập thủ công bằng cách nhập email, mật khẩu, hoặc tự động thiết lập bằng máy của người lớn khi ở gần nhau. Với trẻ dưới 12 tuổi, hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản của phụ huynh.

Sau khi thiết lập, trẻ có thể sử dụng máy theo các nội dung được giới hạn để phù hợp với độ tuổi đã khai báo từ trước, trong khi phụ huynh có thể kiểm soát hoạt động, vị trí của trẻ ngay trên thiết bị của họ.

Chia sẻ vị trí theo thời gian thực

Một trong những lợi ích lớn nhất khi trẻ sở hữu một thiết bị riêng như iPad là phụ huynh có thể theo dõi vị trí của con, trong trường hợp trẻ được thông báo và đồng thuận. Tính năng này không chỉ cho phép xem vị trí hiện tại mà còn thiết lập cảnh báo khi trẻ đến hoặc rời khỏi những địa điểm quan trọng như nhà, trường học hay nhà bạn bè.

Để kích hoạt đầy đủ, phụ huynh cần thiết lập chia sẻ vị trí trên iPad của trẻ, chọn thành viên trong gia đình được chia sẻ. Việc quản lý và nhận thông báo theo thời gian thực sẽ được thực hiện qua ứng dụng Tìm. Tại đây, phụ huynh có thể đặt cảnh báo khi trẻ đến hoặc rời một địa điểm cụ thể. Người lớn có thể nhập địa chỉ thủ công hoặc chạm trực tiếp lên bản đồ để đánh dấu. Hệ thống cho phép chọn nhận thông báo một lần hoặc mỗi lần trẻ di chuyển qua địa điểm đó.

Các thao tác để bật chia sẻ vị trí và khóa cài đặt này của thiết bị.

Điểm mạnh của hệ sinh thái Apple là việc chia sẻ vị trí được tích hợp sâu trong các thiết bị của gia đình và hoạt động đồng bộ, tự nguyện. Với tài khoản trẻ em, Apple bổ sung lớp kiểm soát, cho phép phụ huynh có thể thiết lập, khóa lại và đảm bảo trẻ không thể tắt chia sẻ vị trí mà không có sự cho phép.

Cài đặt này nằm trong mục Gia đình, chọn tên trẻ, tìm mục Chia sẻ vị trí và bật Chặn thay đổi.

Thời gian sử dụng - nơi quản lý chung hoạt động của trẻ trên iPad

Đây là nơi tập trung hầu hết tính năng quản lý, cho phép phụ huynh dùng thiết bị của mình kiểm soát từ xa một số giới hạn sử dụng trên iPad của trẻ.

Để sử dụng, người dùng truy cập Cài đặt > Gia đình, chọn tên trẻ > Thời gian sử dụng. Ở giao diện này, phụ huynh có thể theo dõi trực quan tần suất sử dụng iPad của trẻ theo từng ngày trong tuần, từng khung giờ trong ngày, đồng thời có thể truy cập để xem cụ thể từng ứng dụng được sử dụng thế nào. Việc thay đổi cài đặt đều yêu cầu mật khẩu, để tránh trường hợp trẻ em tự ý thay đổi.

Màn hình thiết lập thời gian sử dụng cho iPad trên máy của phụ huynh.

Apple cho phép thiết lập hai loại giới hạn chính, gồm giới hạn sử dụng (giờ nghỉ, ứng dụng, khoảng cách màn hình) và giới hạn liên lạc.

Ở mục giờ nghỉ, người dùng có thể thiết lập thời gian sử dụng hàng ngày và thiết bị sẽ được khóa khi đến giờ và trẻ em sẽ được thông báo trước thời gian này, nếu muốn gia hạn sẽ cần xin phép từ phụ huynh. Hệ thống cũng sẽ cho phép phụ huynh tùy chỉnh thời gian sử dụng cho từng ứng dụng, từng trang web cụ thể. Thiết lập phù hợp với những trẻ dùng iPad cho cả việc học và giải trí. Chẳng hạn phụ huynh có thể cho phép con sử dụng trình duyệt web cho trang web học tập, nhưng không thể truy cập YouTube hay website có nội dung xấu.

Ngoài ra, Apple cũng thiết lập tình trạng "Luôn được phép", chẳng hạn ứng dụng gọi điện Face Time, nhắn tin, với các số liên hệ cụ thể. Với các thiết bị có FaceID, như iPad Pro, người dùng còn có thể thiết lập khoảng cách màn hình, tránh việc trẻ nhìn quá gần, gây ảnh hưởng đến mắt.

Ở phần giới hạn liên lạc, phụ huynh có thể thiết lập quy tắc chi tiết về người và thời gian con em mình có thể liên lạc, tránh việc bị người lạ liên hệ, trong khi người thân vẫn có thể gọi ngay cả trong giờ nghỉ.

Một trong những thay đổi được Apple đẩy mạnh những năm gần đây là Liên lạc an toàn. Khi bật chế độ này, hệ thống có thể phát hiện nguy cơ, như ảnh khỏa thân, trước khi gửi hoặc nhận và cảnh báo đến con em.

Tính năng quản lý thời gian sử dụng của iPad từ một chiếc iPhone của phụ huynh. Ảnh: Lưu Quý

Quản lý việc mua ứng dụng

Một tính năng khác được Apple đưa vào cho phụ huynh quản lý là giới hạn về các nội dung có thể được mua từ App Store hoặc iTunes. Trước đây, có nhiều trường hợp trẻ em sử dụng thiết bị của người lớn và dễ dàng bấm mua hàng, đăng ký trong ứng dụng, dịch vụ trả phí. Việc này được khắc phục bằng việc thiết lập giới hạn trên iPad của trẻ.

Ở mục Thời gian sử dụng, phụ huynh có thể chọn Bật giới hạn, và tìm mục Mua hàng iTunes & App Store. iPad cho phép lựa chọn: tải ứng dụng miễn phí nhưng yêu cầu phê duyệt khi mua ứng dụng trả phí; hạn chế mua hàng trong ứng dụng; hoặc chặn hoàn toàn quyền truy cập vào App Store. Đây là cách hiệu quả để ngăn trẻ tiêu tiền ngoài ý muốn hoặc tiếp cận các ứng dụng không phù hợp.

Ngoài ra, trong thiết lập giới hạn của iPad, phụ huynh cũng có thể đặt ra hàng loạt quy tắc cho trẻ, cho phép sử dụng từng tính năng và loại nội dung. Ví dụ, họ có thể bật, tắt sử dụng AirDrop để tránh nguy cơ tiếp xúc nội dung xấu, giới hạn sử dụng camera hay các công cụ Apple Intelligence...

Lưu Quý