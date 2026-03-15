Những tính năng có thể trang bị trên iPhone gập

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể mang tên Ultra, dùng chip 2 nm, bản lề kim loại lỏng và giá gần 3.000 USD.

Mô phỏng iPhone Ultra dựa trên tin đồn. Ảnh: Ben Geskin

Sản phẩm dự kiến ra mắt vào tháng 9, được kỳ vọng làm thay đổi thị trường điện thoại gập.

Tên gọi iPhone Ultra

Theo một số nguồn tin, trong đó có tài khoản chuyên chia sẻ tin đồn WayLabs trên Weibo, Apple có thể không sử dụng tên iPhone Fold mà gọi máy là iPhone Ultra. Đây là một phần trong chiến lược tái định vị phân khúc cao cấp mới của Apple, đi kèm với các sản phẩm khác như AirPods Ultra tích hợp camera hồng ngoại và MacBook Ultra với màn hình OLED cảm ứng

Màn hình không nếp gấp

Apple đã chọn thiết kế iPhone gập dạng cuốn sách. Máy có màn hình chính 7,8 inch và màn hình phụ 5,5 inch. Tỷ lệ khung hình dự kiến 4:3, tương tự iPad mini nhưng rộng hơn so với các đối thủ như Galaxy Z Fold. Một trong những cải tiến quan trọng là công nghệ màn hình mới giúp gần như không còn nếp gấp. Trang PhoneArena dẫn nguồn tin riêng cho biết nếp gấp trên máy chỉ sâu khoảng 0,15 mm với góc nghiêng dưới 2,5 độ, thấp hơn so với smartphone gập trên thị trường.

Chip A20 Pro tiến trình 2 nm

Smartphone gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm tiên tiến nhất. Vi xử lý này không chỉ cải thiện hiệu năng và tốc độ xử lý các tác vụ AI mà còn giúp kéo dài thời lượng pin nhờ khả năng tiết kiệm điện vượt trội. Máy cũng dự kiến tích hợp chip mạng N2 cho Wi-Fi và modem C2 tùy chỉnh để tối ưu kết nối di động.

Hệ điều hành iOS tùy chỉnh cho màn hình gập

Thay vì sử dụng iPadOS, Apple sẽ phát triển một phiên bản iOS mới dành riêng cho thiết bị gập. Người dùng có thể chạy song song hai ứng dụng với giao diện được thiết kế lại theo phong cách iPad. Điểm nhấn là thanh sidebar bên trái giúp chuyển đổi ứng dụng nhanh chóng, mang lại trải nghiệm đa nhiệm mượt mà dù không có tính năng quản lý cửa sổ Stage Manager như trên iPad.

Touch ID và camera đục lỗ

Khác với các dòng iPhone cao cấp hiện nay, mẫu điện thoại gập này sẽ không có Face ID do thân máy quá mỏng để đặt các mô-đun cảm biến. Thay vào đó, Apple tích hợp Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên. Ở mặt trước, hãng loại bỏ Dynamic Island vật lý để chuyển sang camera đục lỗ nhỏ gọn hơn, trong khi giao diện thông báo vẫn sẽ mô phỏng lại tính năng này bằng phần mềm.

Bản lề kim loại lỏng và độ bền cao

Để giải quyết điểm yếu về độ bền của điện thoại gập, Apple được cho là sẽ sử dụng kim loại lỏng cho cơ chế bản lề. Đây là loại vật liệu vô định hình có độ bền cơ học cực cao. Thân máy sẽ là sự kết hợp giữa hợp kim titan và nhôm để đảm bảo độ cứng cáp nhưng vẫn giữ trọng lượng ở mức vừa phải.

Pin và cấu hình bộ nhớ

Máy dự kiến sở hữu viên pin dung lượng từ 5.000 đến 5.500 mAh. Kết hợp với chip 2 nm, thiết bị hứa hẹn cho thời gian sử dụng thực tế bền bỉ. Về bộ nhớ, Samsung sẽ là đơn vị cung cấp chính RAM 12 GB LPDDR5X. Các tùy chọn lưu trữ sẽ bắt đầu từ 256 GB đến 1 TB.

Giá bán và ngày ra mắt

iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt tháng 9/2026 cùng với iPhone 18. Tài khoản Instant Digital cho biết máy sẽ có ba tùy chọn bộ nhớ với mức giá khoảng 2.320 USD (57 triệu đồng) cho bản 256 GB, bản 512 GB có giá 2.610 USD (64 triệu đồng) và đắt nhất là bản 1 TB với 2.900 USD (71 triệu đồng). Mức khởi điểm này cao gấp đôi so với iPhone 17 Pro Max, biến nó trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng được bán ra.

Huy Đức tổng hợp