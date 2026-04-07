Những tính năng biến Find N6 thành trợ lý cho doanh nhân

Smartphone gập từ Oppo trang bị bút AI, biến các nét phác thảo thành bản trình bày, không gian làm việc rộng lớn cùng khả năng chia sẻ file với iPhone.

Oppo Find N6 là smartphone gập mới nhất, trang bị AI Magic Pen và loạt tính năng AI đi kèm. Với thiết bị này, nhà sản xuất tham vọng biến smartphone thành một công cụ hỗ trợ công việc thực tế, thay vì chỉ là thiết bị liên lạc hay giải trí thông thường.

Ghi chú thông minh hơn

Với doanh nhân hay dân văn phòng cấp cao, việc ghi chép nhanh trong các cuộc họp là điều gần như diễn ra mỗi ngày. Tuy nhiên, vấn đề thường nằm ở khâu tổng hợp lại thông tin sau đó. AI Magic Pen trên Find N6 giải quyết trực tiếp điểm này.

Bút AI Magic Pen trên Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Người dùng có thể bắt đầu từ những ghi chú rất đơn giản, chẳng hạn như liệt kê nhanh các ý chính trong kế hoạch hoặc cuộc họp. Với vài thao tác, hệ thống sẽ tự động chuyển phần nội dung này thành biểu đồ hoặc sơ đồ tư duy trực quan, giúp thông tin trở nên dễ theo dõi hơn.

Ví dụ, khi quản lý ghi nhanh các đầu mục như mục tiêu quý, chiến lược marketing và phân bổ ngân sách, Find N6 có thể chuyển ngay chúng thành sơ đồ tư duy với các nhánh rõ ràng, hoặc biểu đồ thể hiện mối liên hệ giữa từng phần. Kết quả này có thể đưa thẳng vào slide thuyết trình, giúp việc trình bày trở nên mạch lạc hơn ngay trong cuộc họp.

Từ ý tưởng thô đến hình ảnh hoàn chỉnh

Một trong những điểm độc đáo của AI Magic Pen là khả năng biến phác thảo thành hình ảnh. Trong thực tế, điều này có thể hỗ trợ tốt cho những người làm quản lý, marketing hoặc sáng tạo nội dung.

AI Magic Pen biến phác thảo thành hình ảnh. Ảnh: Oppo

Chẳng hạn, khi cần minh họa nhanh một ý tưởng sản phẩm hoặc layout thiết kế, người dùng vẽ phác thảo cơ bản. AI sẽ hoàn thiện thành hình ảnh rõ ràng hơn, thậm chí có thể chuyển đổi thành phối cảnh 3D với các bản vẽ kiến trúc đơn giản. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và hình dung trực quan, sử dụng được luôn trong các buổi trao đổi nhanh với đối tác hoặc nội bộ.

Khả năng đa nhiệm

Lợi thế của smartphone màn hình gập như Find N6 nằm ở không gian hiển thị lớn với màn hình trong lên tới 8,12 inch. Oppo tận dụng điều này để mang đến trải nghiệm đa nhiệm gần với máy tính.

Tính năng chia màn hình trên Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Người dùng có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc, thay đổi kích thước cửa sổ linh hoạt, hoặc chuyển giữa chế độ chia đôi màn hình và đa cửa sổ chỉ bằng thao tác chạm. Trong thực tế, tính năng này cho phép vừa xem tài liệu, vừa trả lời email, đồng thời theo dõi bảng số liệu mà không cần chuyển qua lại liên tục. Với những ai thường xuyên di chuyển, đây là lợi thế, vì không phải lúc nào cũng cần mở laptop.

AI Mind Space lưu trữ ý tưởng

Một vấn đề phổ biến khác trong công việc là việc quản lý thông tin rời rạc. AI Mind Space trên Find N6 đóng vai trò như một không gian lưu trữ thông minh, nơi các ý tưởng, ghi chú và nội dung được sắp xếp lại có hệ thống.

Điểm đáng chú ý là người dùng có thể hỏi lại những gì mình đã lưu. Nếu cần tìm lại ý tưởng đã ghi trong một cuộc họp tuần trước, hệ thống có thể tóm tắt hoặc trả lời dựa trên dữ liệu đã lưu, thay vì phải lật lại từng ghi chú.

Kết nối ngoài hệ sinh thái

Trong môi trường công sở, mỗi thành viên sẽ sử dụng một hệ sinh thái sản phẩm công nghệ riêng biệt. Chính vì vậy, việc có thể kết nối nhanh giữa các hệ sinh thái này là điều cần thiết, giúp công việc có thể diễn ra mượt mà. Find N6 hỗ trợ chia sẻ dữ liệu nhanh, bao gồm cả khả năng chuyển file linh hoạt giữa smartphone Android và các thiết bị khác như iPhone hay MacOS.

Find N6 có thể chuyển file với thiết bị Apple. Ảnh: Oppo

Theo Oppo, smartphone mới được thiết kế để phục vụ cho công việc, đặc biệt là giới doanh nhân, người làm văn phòng có cường độ xử lý việc lớn. "Khi có màn hình lớn cùng cây bút là chất xúc tác, kết hợp cùng những tính năng AI được sử dụng đúng ngữ cảnh, mọi công việc trơn tru hơn", đại diện thương hiệu nói.

Hoài Phương